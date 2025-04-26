Фон дер Ляйен после встречи с Зеленским: Украина может рассчитывать на поддержку Европы за столом переговоров

В субботу, 26 апреля, в Риме президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Владимир Зеленский провели встречу. По итогам встречи фон дер Ляйен заявила, что Европа всегда будет поддерживать Украину в ее стремлении к миру, в частности в переговорном процессе "для достижения справедливого и прочного мира".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение президента ЕК в соцсети Х.

"Уважаемый президент Украины Владимир Зеленский, Европа всегда будет поддерживать Украину в ее стремлении к миру. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку за столом переговоров для достижения справедливого и прочного мира",- заявила она.

Также фон дер Ляйен добавила, что обсуждались "шаги, которые предпринимает Украина, чтобы заслужить свое место в нашей (европейской. - Ред.) семье народов".

Как сообщает "Суспільне", встреча Зеленского с фон дер Ляйен длилась около получаса и проходила за закрытыми дверями в формате тет-а-тет. Среди тем разговора - евроинтеграция, переговоры о вступлении в ЕС, ситуация с безопасностью, продолжение санкционной политики.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским. Впоследствии сам Зеленский заявил, что провел с Трампом хорошую встречу, которая может стать исторической. Он также надеется на результат относительно вещей, которые прозвучали на встрече.

Кроме того, сегодня, 26 апреля 2025 года после церемонии прощания с Папой Римским Франциском президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Также Зеленский встретился с главой правительства Италии Джорджой Мелони.

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