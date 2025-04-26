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Новости Зеленский встретился с фон дер Ляйен
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Фон дер Ляйен после встречи с Зеленским: Украина может рассчитывать на поддержку Европы за столом переговоров

фон дер Ляйен сделала заявление после встречи с Зеленским

В субботу, 26 апреля, в Риме президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Владимир Зеленский провели встречу. По итогам встречи фон дер Ляйен заявила, что Европа всегда будет поддерживать Украину в ее стремлении к миру, в частности в переговорном процессе "для достижения справедливого и прочного мира".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение президента ЕК в соцсети Х.

"Уважаемый президент Украины Владимир Зеленский, Европа всегда будет поддерживать Украину в ее стремлении к миру. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку за столом переговоров для достижения справедливого и прочного мира",- заявила она.

Также фон дер Ляйен добавила, что обсуждались "шаги, которые предпринимает Украина, чтобы заслужить свое место в нашей (европейской. - Ред.) семье народов".

Как сообщает "Суспільне", встреча Зеленского с фон дер Ляйен длилась около получаса и проходила за закрытыми дверями в формате тет-а-тет. Среди тем разговора - евроинтеграция, переговоры о вступлении в ЕС, ситуация с безопасностью, продолжение санкционной политики.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским. Впоследствии сам Зеленский заявил, что провел с Трампом хорошую встречу, которая может стать исторической. Он также надеется на результат относительно вещей, которые прозвучали на встрече.

Кроме того, сегодня, 26 апреля 2025 года после церемонии прощания с Папой Римским Франциском президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Также Зеленский встретился с главой правительства Италии Джорджой Мелони.

Смотрите также: Зеленский рассказал о своей встрече со Стармером: говорили о необходимых шагах для прекращения огня и гарантиях безопасности. ВИДЕО

Автор: 

Европа (1857) Зеленский Владимир (20409) переговоры (4970) Рим (61) Урсула фон дер Ляйен (515)


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Топ комментарии
+3
Нам бы больше поддержки на поле боя... А то за "столом" все горазды поддерживать.
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26.04.2025 19:21
+2
Тільки за столом?
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26.04.2025 19:48
+1
Україна може розраховувати тільки на Сили Оборони України.
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26.04.2025 19:11
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Правила форума Совет форумчан
Україна може розраховувати тільки на Сили Оборони України.
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26.04.2025 19:11 Ответить
Україна так і розраховуе, але нам потрібна західна зброя. Правда, на першому єтапі кацапської агресії наші славні ЗСУ били кацапів під Києвом і на півночі України звичайною совковою зброєю, тому що другої не було і кацапи, підібгавши хвоста, бігли на даунбас, а переляканий Захід мовчки засунув свій язик в техес після того, що давав нам 3 дні на початку війни до капітуляції. Як сказав один кацапський поєт, це зараз можливо сказати про західні армії : богатирі не ви. Богатирі - ЗСУ, які нищать незліченні орди кацапів.
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26.04.2025 19:29 Ответить
забудте за Америку - цей рудий пес патрона не дасть...
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26.04.2025 19:32 Ответить
Пес патрона - чому з маленької?
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26.04.2025 20:13 Ответить
не мав на увазі собачика...
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26.04.2025 20:17 Ответить
цей рудий пес - патрона не дасть...
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26.04.2025 20:18 Ответить
Вибачте, Вам слово "набій" щось каже?
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26.04.2025 20:26 Ответить
не вибачаю - гуляй...
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26.04.2025 20:29 Ответить
В Україні на старого пирдуна, начальника Білого дурдома Трампекса ніхто і не надіється. Тим більше, цьому старому пирдуну не так багато і осталося. Правда, крім Трампекса існує ціла команда його шакалів, які сосуть пісю у форера кацапів *****, так що на Америку ніхто не надіється. На щастя, в Европі хватає розумних політиків. Ну а Трампекс .такого накрутив за ці 3 місяця, поки він в Білому домі, що через деякий короткий час він з Америкою зостанеться як гівно на цідилкі.
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26.04.2025 20:47 Ответить
а на зеленого сподіваєтесь?
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26.04.2025 20:53 Ответить
підметаймо схрони - знадобятся...
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26.04.2025 19:43 Ответить
Уявляю, що всі ці "лідери" скажуть після похорон пуйла ...
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26.04.2025 19:13 Ответить
на оте зелене ******** - 19-22 ніяких розраxунків нема і бути не може...
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26.04.2025 19:13 Ответить
Нам бы больше поддержки на поле боя... А то за "столом" все горазды поддерживать.
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26.04.2025 19:21 Ответить
фон дер Ляєн заявила, що Європа завжди підтримуватиме Україну в її прагненні до миру, зокрема у переговорному процесі " переговорний процес.це така куйня, якою ні одного рашиста на той світ не відправиш
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26.04.2025 19:25 Ответить
Тільки за столом?
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26.04.2025 19:48 Ответить
Та старая она чтоб на столе.....
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26.04.2025 19:51 Ответить
Але казала що може на коні з голим торсом
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26.04.2025 20:14 Ответить
Фу какая гадость---от коня конём воняет! Не для эстетов.
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26.04.2025 20:28 Ответить
Інакше екскалація
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26.04.2025 19:56 Ответить
Багато гарних слів.Чи буде стільки ж справ...
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26.04.2025 19:56 Ответить
То дайте зброю!
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26.04.2025 20:15 Ответить
 
 