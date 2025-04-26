Зеленский рассказал о своей встрече со Стармером: говорили о необходимых шагах для прекращения огня и гарантиях безопасности. ВИДЕО
В субботу, 26 апреля, в Риме президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы обсудить шаги, необходимые для установления полного, безусловного прекращения огня, и наработки дальнейших гарантий безопасности.
Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
Лидеры подытожили результаты встреч представителей Украины, США, Франции, Великобритании и Германии в Париже и Лондоне и договорились продолжать работу в рамках "Коалиции желающих".
Зеленский и Стармер согласились с тем, что безусловное прекращение огня должно быть в небе, на море и на земле и должно стать первым шагом к установлению справедливого мира с надежными гарантиями безопасности.
Также президент подчеркнул, что только сильные гарантии безопасности могут обеспечить длительный мир и предотвратить возможную российскую агрессию в будущем.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским. Впоследствии сам Зеленский заявил, что провел с Трампом хорошую встречу, которая может стать исторической. Он также надеется на результат относительно вещей, которые прозвучали на встрече.
Кроме того, сегодня, 26 апреля 2025 года, после церемонии прощания с Папой Римским Франциском президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Также Зеленский встретился с главой правительства Италии Джорджой Мелони.
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