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Новости Видео Зеленский встретился со Стармером
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Зеленский рассказал о своей встрече со Стармером: говорили о необходимых шагах для прекращения огня и гарантиях безопасности. ВИДЕО

В субботу, 26 апреля, в Риме президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы обсудить шаги, необходимые для установления полного, безусловного прекращения огня, и наработки дальнейших гарантий безопасности.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Лидеры подытожили результаты встреч представителей Украины, США, Франции, Великобритании и Германии в Париже и Лондоне и договорились продолжать работу в рамках "Коалиции желающих".

Зеленский и Стармер согласились с тем, что безусловное прекращение огня должно быть в небе, на море и на земле и должно стать первым шагом к установлению справедливого мира с надежными гарантиями безопасности.

Также президент подчеркнул, что только сильные гарантии безопасности могут обеспечить длительный мир и предотвратить возможную российскую агрессию в будущем.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским. Впоследствии сам Зеленский заявил, что провел с Трампом хорошую встречу, которая может стать исторической. Он также надеется на результат относительно вещей, которые прозвучали на встрече.

Кроме того, сегодня, 26 апреля 2025 года, после церемонии прощания с Папой Римским Франциском президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Также Зеленский встретился с главой правительства Италии Джорджой Мелони.

Читайте также: Зеленский встретился со Стармером в резиденции посла Великобритании в Италии

Автор: 

Зеленский Владимир (20409) Рим (61) Стармер Кир (189)


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Британці морпіхів пришлють?
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26.04.2025 18:48 Ответить
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26.04.2025 18:49 Ответить
експапа "забив стрєлку" походу, це якщо тільки ЗМІ відслідковувати....
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26.04.2025 18:56 Ответить
Стесняюсь спросить величайшего. А как там поживают потужные планы перемоги, одобренные всеми сельсоветами и трудовыми коллективами? Они там как? А все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины еще в силе или уже все? Не для себя спрашиваю, другу просто интересно.
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26.04.2025 19:00 Ответить
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26.04.2025 19:22 Ответить
как Вам не стыдно?
Вы спрашиваете о планах найпотужішого как о планах девки в борделе
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26.04.2025 19:27 Ответить
Говорили,балакали,сіли та заплакали!
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26.04.2025 19:05 Ответить
зелений балабол ...
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26.04.2025 20:33 Ответить
 
 