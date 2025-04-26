Зеленський розповів про свою зустріч зі Стармером: говорили про необхідні кроки для припинення вогню та гарантії безпеки. ВIДЕО

У суботу, 26 квітня, у Римі президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб обговорити кроки, необхідні для встановлення повного, безумовного припинення вогню, та напрацювання подальших гарантій безпеки.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Лідери підсумували результати зустрічей представників України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні та домовилися продовжувати роботу в межах "коаліції охочих".

Зеленський і Стармер погодилися з тим, що безумовне припинення вогню повинне бути в небі, на морі й на землі та має стати першим кроком до встановлення справедливого миру з надійними гарантіями безпеки.

Також президент наголосив, що лише сильні гарантії безпеки можуть забезпечити тривалий мир і запобігти можливій російській агресії в майбутньому.

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським. Згодом сам Зеленський заявив, що провів із Трампом хорошу зустріч, яка може стати історичною. Він також сподівається на результат щодо речей, які прозвучали на зустрічі.

Крім того, сьогодні, 26 квітня 2025 року після церемонії прощання із Папою Римським Франциском президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Також Зеленський зустрівся з главою уряду Італії Джорджою Мелоні.

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