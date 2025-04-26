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Новини Відео Зеленський зустрівся зі Стармером
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Зеленський розповів про свою зустріч зі Стармером: говорили про необхідні кроки для припинення вогню та гарантії безпеки. ВIДЕО

У суботу, 26 квітня, у Римі президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб обговорити кроки, необхідні для встановлення повного, безумовного припинення вогню, та напрацювання подальших гарантій безпеки.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Лідери підсумували результати зустрічей представників України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні та домовилися продовжувати роботу в межах "коаліції охочих".

Зеленський і Стармер погодилися з тим, що безумовне припинення вогню повинне бути в небі, на морі й на землі та має стати першим кроком до встановлення справедливого миру з надійними гарантіями безпеки.

Також президент наголосив, що лише сильні гарантії безпеки можуть забезпечити тривалий мир і запобігти можливій російській агресії в майбутньому.

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським. Згодом сам Зеленський заявив, що провів із Трампом хорошу зустріч, яка може стати історичною. Він також сподівається на результат щодо речей, які прозвучали на зустрічі.

Крім того, сьогодні, 26 квітня 2025 року після церемонії прощання із Папою Римським Франциском президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Також Зеленський зустрівся з главою уряду Італії Джорджою Мелоні.

Читайте також: Зеленський зустрівся зі Стармером у резиденції посла Великої Британії в Італії

Автор: 

Зеленський Володимир (23876) Рим (35) Стармер Кір (191)


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Британці морпіхів пришлють?
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26.04.2025 18:48 Відповісти
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26.04.2025 18:49 Відповісти
експапа "забив стрєлку" походу, це якщо тільки ЗМІ відслідковувати....
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26.04.2025 18:56 Відповісти
Стесняюсь спросить величайшего. А как там поживают потужные планы перемоги, одобренные всеми сельсоветами и трудовыми коллективами? Они там как? А все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины еще в силе или уже все? Не для себя спрашиваю, другу просто интересно.
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26.04.2025 19:00 Відповісти
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26.04.2025 19:22 Відповісти
как Вам не стыдно?
Вы спрашиваете о планах найпотужішого как о планах девки в борделе
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26.04.2025 19:27 Відповісти
Говорили,балакали,сіли та заплакали!
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26.04.2025 19:05 Відповісти
 
 