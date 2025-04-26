Гарантии безопасности, усиление ПВО, санкции против РФ: Зеленский рассказал подробности двусторонних встреч с Макроном, Мелони и фон дер Ляйен. ВИДЕО

В субботу, 26 апреля, в Риме президент Владимир Зеленский провел двусторонние встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Италии, Джорджей Мелони и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Детали каждой из этих встреч глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, во время встречи с Макроном "обсудили путь к полному, безусловному прекращению огня и необходимость давления на Россию для его установления".

"Рассказал о последствиях российских атак по Кривому Рогу, Сумах и Киеву. Для защиты жизней украинцев есть критическая необходимость в усилении ПВО. Мы рассчитываем на поддержку партнеров. Спасибо Эмманюэлю за устойчивую поддержку Украины, за все усилия, которые помогают нашему народу выстоять и приближать мир", - рассказал президент.

Также Зеленский рассказал о встрече с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Лидеры обсудили важность гарантий безопасности для Украины и работу ради восстановления мира и защиты жизни.

"Сорок шесть дней назад Украина согласилась на полное, безусловное прекращение огня, и 46 дней Россия продолжает убивать наших людей. Поэтому отдельное внимание уделили важности давления на Россию. Ценю четкую и принципиальную позицию Джорджи Мелони. Рассказал и о конструктивных встречах украинской делегации с США, Францией, Великобританией и Германией в Париже и Лондоне. Есть общая позиция: безусловное прекращение огня должно стать первым шагом на пути к устойчивому миру в Украине", - поделился деталями встречи с Мелони украинский лидер.

Читайте также: Россия должна предметно продемонстрировать волю к миру, - Мелони после встречи с Зеленским

Кроме этого, Зеленский встретился в Риме и с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Говорили о шагах, которые помогут защитить жизни украинцев, вернуть безопасность и приблизить безусловное прекращение огня. Обсудили укрепление сотрудничества между Украиной и ЕС, в частности через инициативу ReArm Europe", - сказал глава государства.

Отдельное внимание стороны уделили подготовке 17-го пакета санкций ЕС.

"Важно, чтобы он был направлен на ключевые секторы российской экономики и стал одним из элементов давления на Россию для восстановления мира. Ценим поддержку Европейского Союза. Совместно работаем ради безопасности людей, справедливого мира и европейского будущего Украины", - рассказал Зеленский.

Читайте также: Фон дер Ляйен после встречи с Зеленским: Украина может рассчитывать на поддержку Европы за столом переговоров