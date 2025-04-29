Триденного перемир’я, оголошеного Путіним, явно недостатньо, - Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вважає, що перемир'я має бути не тимчасовим, а тривалим

Про це вона заявила в інтерв'ю Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що Рим підтримує зусилля Трампа та радий, що Володимир Зеленський каже про готовність до беззастережного перемир'я, продемонструвавши, що Україна також прагне миру.

"Тепер Росія повинна продемонструвати те саме. Адже триденне перемир'я, оголошене Путіним до річниці перемоги у Другій світовій війні, є чимось іншим і явно недостатнім. А мир повинен бути справедливим і тривалим", - пояснила Мелоні.

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Це перш за все означає надійні гарантії безпеки, додала прем'єрка.

"Італія вже давно висунула свою пропозицію: необхідне рішення, натхненне статтею 5 Вашингтонського договору, навіть поза межами Договору НАТО", - сказала вона.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.

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