Триденного перемир’я, оголошеного Путіним, явно недостатньо, - Мелоні
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вважає, що перемир'я має бути не тимчасовим, а тривалим
Про це вона заявила в інтерв'ю Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ.
Вона наголосила, що Рим підтримує зусилля Трампа та радий, що Володимир Зеленський каже про готовність до беззастережного перемир'я, продемонструвавши, що Україна також прагне миру.
"Тепер Росія повинна продемонструвати те саме. Адже триденне перемир'я, оголошене Путіним до річниці перемоги у Другій світовій війні, є чимось іншим і явно недостатнім. А мир повинен бути справедливим і тривалим", - пояснила Мелоні.
Це перш за все означає надійні гарантії безпеки, додала прем'єрка.
"Італія вже давно висунула свою пропозицію: необхідне рішення, натхненне статтею 5 Вашингтонського договору, навіть поза межами Договору НАТО", - сказала вона.
Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.
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Тому й путлер так захотів.
Путіну треба перемир'я на 8-10 травня для того щоб провести парад. А нам що з того?По лінії фронту в цей час війська РФ будуть покращувати логістичні ланцюги, обладнувати позиції, та заходити в сіру зону, чого не можуть робити зараз. Нашим військам прийдеться потім надзусиллями і з втратами повертати те, що буде втрачене за цей час.Тобто, нам намагаються нав'язати перемир'я, яке вигідне тільки москві.
На параді в москві будуть представники країн які знають і розуміють що росія веде агресорську війну проти незалежної держави, вбиває цивільних і окупувала частину території.То що нам дасть це перемир'я? Хтось, хто підтримує війну РФ проти України, взнає, що ми даємо відсіч?
Чи що?Про перемогу над фашизмом/нацизмом і символізм, не треба. У нас тут і зараз війна якраз проти всього цього. То чи варто робити такі подарунки тим хто нас вбиває і має за мету повне знищення нашої держави?
При Порошенку навіть ще не мінськими угодами, а ще в Нормандії було зформовано спільний з касапами орган, абревіатура СЦКК, там і приймались всі рішення про перемир'я. Зараз нічого подібного не існує.
Похір на заяви *****. Перемир"я не може бути в односторонньому порядку. Це договір як ніяк.
І якщо наші навіть не будуть намагатися зірвати їм празник, то лавочку на написом ТЦК, можна закривать, бо сенсу відловлювати людей заради м"ясорубки, причом м"ясорубки як виходить договорнякової - дураков нєту.
Де буде ***** ясно. Вбийте його. І все. Кінець.
А вот тут мы бы посмотрели, что запели бы эти два дебила, трампу отступать некуда, он же кричит на каждом углу, что ему нужен длительный мир, а у путлера парад накрывается медным тазом, уже гости из Африки в пути, вот это будет номер!!
Зеленский, напрягись, на тебя смотрит вся Украина!
як що, це останній парад в його існуванні, то хєр з ним.
кацапам підтягнутись в сіру зону?
а ми, що будимо робити весь цей час?
у носі колупатися?
Також треба взяти яхту Медтвердчука, зібрати команду, тапишать на неї морських дронів сеабейбі та ******* російські танкери по всьому світу
бути шпіоном , дресирувать любиму обізяну і ходить в оперу получать удовольствіє (Подерев'янський)