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Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я Путін оголосив перемир’я на 9 травня
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Триденного перемир’я, оголошеного Путіним, явно недостатньо, - Мелоні

Мелоні прокоментувала перемир’я Путіна. Його недостатньо

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вважає, що перемир'я має бути не тимчасовим, а тривалим

Про це вона заявила в інтерв'ю Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що Рим підтримує зусилля Трампа та радий, що Володимир Зеленський каже про готовність до беззастережного перемир'я, продемонструвавши, що Україна також прагне миру.

"Тепер Росія повинна продемонструвати те саме. Адже триденне перемир'я, оголошене Путіним до річниці перемоги у Другій світовій війні, є чимось іншим і явно недостатнім. А мир повинен бути справедливим і тривалим", - пояснила Мелоні.

Також читайте: ООН про путінське "перемир’я": Хочемо бачити закінчення війни, що грунтується на міжнародному праві

Це перш за все означає надійні гарантії безпеки, додала прем'єрка.

"Італія вже давно висунула свою пропозицію: необхідне рішення, натхненне статтею 5 Вашингтонського договору, навіть поза межами Договору НАТО", - сказала вона.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.

Також читайте: Час для саміту ЄС-США ще не настав, - Мелоні

Автор: 

путін володимир (23845) перемир’я (949) Мелоні Джорджа (140)


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Топ коментарі
+1
А чого вона не каже, що перемир'я оголошується спільним рішенням, а не одною із сторін війни?
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29.04.2025 10:28
+1
Путін не підтримує жодного перемир'я. Йому важливо щоб під час його сраного параду ніхто не заважав. Це велике прохання для його друга зелі.
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29.04.2025 10:30
+1
саме тому перемир'я має оформлятись спільним рішенням, а не одноосібно.
При Порошенку навіть ще не мінськими угодами, а ще в Нормандії було зформовано спільний з касапами орган, абревіатура СЦКК, там і приймались всі рішення про перемир'я. Зараз нічого подібного не існує.
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29.04.2025 10:36
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А чого вона не каже, що перемир'я оголошується спільним рішенням, а не одною із сторін війни?
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29.04.2025 10:28 Відповісти
тому що Україна постійно домовляється про все з усіма поспіль, тільки не з іншого боку.
Тому й путлер так захотів.
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29.04.2025 10:46 Відповісти
а минуле преміріє Зельман втяхаря з Путніим порешав, і особо нарід до відома не ставив
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29.04.2025 11:21 Відповісти
Путін не підтримує жодного перемир'я. Йому важливо щоб під час його сраного параду ніхто не заважав. Це велике прохання для його друга зелі.
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29.04.2025 10:30 Відповісти
Донік-А хтось може конкретно пояснити, що ми отримаємо від перемир'я на травневі? Ну от реально, без лозунгів.
Путіну треба перемир'я на 8-10 травня для того щоб провести парад. А нам що з того?По лінії фронту в цей час війська РФ будуть покращувати логістичні ланцюги, обладнувати позиції, та заходити в сіру зону, чого не можуть робити зараз. Нашим військам прийдеться потім надзусиллями і з втратами повертати те, що буде втрачене за цей час.Тобто, нам намагаються нав'язати перемир'я, яке вигідне тільки москві.
На параді в москві будуть представники країн які знають і розуміють що росія веде агресорську війну проти незалежної держави, вбиває цивільних і окупувала частину території.То що нам дасть це перемир'я? Хтось, хто підтримує війну РФ проти України, взнає, що ми даємо відсіч?
Чи що?Про перемогу над фашизмом/нацизмом і символізм, не треба. У нас тут і зараз війна якраз проти всього цього. То чи варто робити такі подарунки тим хто нас вбиває і має за мету повне знищення нашої держави?
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29.04.2025 10:31 Відповісти
саме тому перемир'я має оформлятись спільним рішенням, а не одноосібно.
При Порошенку навіть ще не мінськими угодами, а ще в Нормандії було зформовано спільний з касапами орган, абревіатура СЦКК, там і приймались всі рішення про перемир'я. Зараз нічого подібного не існує.
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29.04.2025 10:36 Відповісти
Йому достатньо, щоб підтягти свого м'яса в ті зони фронту, в котрих ще не закріпився.
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29.04.2025 10:35 Відповісти
Празник девятамая треба їм пересрати. Якщо вдастся вбити *****, Кім Чен Іна, та Сі Дзін Пиня, то це був би взагалі джек-пот і Україна в тот час би вважалася б перможцем у цій війні.
Похір на заяви *****. Перемир"я не може бути в односторонньому порядку. Це договір як ніяк.

І якщо наші навіть не будуть намагатися зірвати їм празник, то лавочку на написом ТЦК, можна закривать, бо сенсу відловлювати людей заради м"ясорубки, причом м"ясорубки як виходить договорнякової - дураков нєту.

Де буде ***** ясно. Вбийте його. І все. Кінець.
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29.04.2025 10:37 Відповісти
🤗
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29.04.2025 10:40 Відповісти
але, для цього треба бути справжнім чоловіком, а не боневтіком, що б прийняти таке рішення.
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29.04.2025 10:43 Відповісти
Йому мабуть намікнули, що якщо зробить щось подібно, то кинуть мамму рімму в криницю
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29.04.2025 10:47 Відповісти
Нельзя сказать, что судьба совсем не благосклонна к Зеленскому, сейчас ему выпадает уникальный шанс, одним махом поставить на место трампа и путлера, для этого ему всего лишь нужно сделать заявление о том, что либо перемирие будет объявлено на 30 дней, либо его вообще не будет!

А вот тут мы бы посмотрели, что запели бы эти два дебила, трампу отступать некуда, он же кричит на каждом углу, что ему нужен длительный мир, а у путлера парад накрывается медным тазом, уже гости из Африки в пути, вот это будет номер!!

Зеленский, напрягись, на тебя смотрит вся Украина!
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29.04.2025 10:40 Відповісти
Може обісратись, через напругу
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29.04.2025 10:41 Відповісти
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29.04.2025 10:43 Відповісти
от всі тут кажуть, плєшивому парад дуже хочеться?
як що, це останній парад в його існуванні, то хєр з ним.
кацапам підтягнутись в сіру зону?
а ми, що будимо робити весь цей час?
у носі колупатися?
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29.04.2025 10:41 Відповісти
А наші весь час в носі колупаються, майже. Треба діяти жосчє за *****. Треба організувати секретну службу 007 як в фільмі про Бонда. Їздити по світу і ліквідовувати та брати в заложники родичів високопосадовців рф та військового політичного естеблішменту.
Також треба взяти яхту Медтвердчука, зібрати команду, тапишать на неї морських дронів сеабейбі та ******* російські танкери по всьому світу
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29.04.2025 10:45 Відповісти
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29.04.2025 10:55 Відповісти
> Їздити по світу і ліквідовувати та брати в заложники родичів високопосадовців рф

бути шпіоном , дресирувать любиму обізяну і ходить в оперу получать удовольствіє (Подерев'янський)
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29.04.2025 11:01 Відповісти
тоже нехай парад проводять, у нас теж свято у зв'язку із закінченням другої світової.
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29.04.2025 10:51 Відповісти
такий?
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29.04.2025 11:04 Відповісти
Хай буде такій, але на розвалинах ху....лостану
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29.04.2025 11:10 Відповісти
Це триденне перемир'я йому потрібно, щоби провести парад та не обосраться перед запрошеними ушлепками
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29.04.2025 11:04 Відповісти
А коли зелене чмо встигло погодитись на переміріє? Опять втяхаря в сортірі зателефонував Путіну? Як взагалі зельман перетірає ці питання? Ермак з дупи дістає супутниковий телефон?
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29.04.2025 11:20 Відповісти
Зробити так,підтримуємо не тільки триденне але і більше по строку.При цьому попередити що в випадку переміщення бойових підрозділів,підвозу БК не тільки авто але і залізничним транспортом,навіть віслюками,поява і переміщення засобів нанесення ударів по силам оборони України і містам ЗСУ мають право наносити удари.Ні, то отримуй щоб палала раша до Урала.Раз перемир'я то "замри" пуйло.Цей анонс зроблений для того щоб звинуватити Київ в недотриманні об'явленого путіним так званого перемир'я.Він,тварина,знає що Україна не буде наносити удари під час проведення сакральних парадів побєдобєсія,а провокації від них будуть.1000%
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29.04.2025 11:22 Відповісти
 
 