Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение российского диктатора Владимира Путина по поводу "перемирия" на 9 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Черкасская область. Продолжается сейчас работа, чтобы восстановить поставки газа. После удара "шахедов" есть повреждения инфраструктуры, и это обычная гражданская инфраструктура.

Россия в очередной раз ударила по объекту, который не о войне, а о людях. Это произошло еще и на фоне требований мира к России завершать эту войну, установить тишину. То есть каждый новый день - новое четкое доказательство, что на Россию надо давить, и давить ощутимо, чтобы они там, в Москве, были вынуждены завершать эту войну - войну, которая только России и нужна.

Мы в Украине не хотели ни секунды этой войны и говорим всегда, что готовы максимально быстро работать со всеми партнерами, кто может помочь установить мир и гарантировать безопасность. Россия постоянно все это отвергает и манипулирует миром, пытается обмануть Соединенные Штаты.

Сейчас вот опять очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада. Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем - мир считает, - что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня - и минимум на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно, - это то, что может дать основу реальной дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы считаем, что встреча Зеленского и Трампа в Риме была успешной, - спикер МИД Тихий

Напомним, что вследствие вражеской атаки на Черкасскую область 28 апреля шесть человек получили травмы. Также есть достаточно существенные повреждения объекта газовой инфраструктуры, из-за чего около 117 тысяч потребителей сейчас без газа.