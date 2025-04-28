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Новости Видео Зеленский о прекращении огня
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Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение российского диктатора Владимира Путина по поводу "перемирия" на 9 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Черкасская область. Продолжается сейчас работа, чтобы восстановить поставки газа. После удара "шахедов" есть повреждения инфраструктуры, и это обычная гражданская инфраструктура.

Россия в очередной раз ударила по объекту, который не о войне, а о людях. Это произошло еще и на фоне требований мира к России завершать эту войну, установить тишину. То есть каждый новый день - новое четкое доказательство, что на Россию надо давить, и давить ощутимо, чтобы они там, в Москве, были вынуждены завершать эту войну - войну, которая только России и нужна.

Мы в Украине не хотели ни секунды этой войны и говорим всегда, что готовы максимально быстро работать со всеми партнерами, кто может помочь установить мир и гарантировать безопасность. Россия постоянно все это отвергает и манипулирует миром, пытается обмануть Соединенные Штаты.

Сейчас вот опять очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада. Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем - мир считает, - что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня - и минимум на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно, - это то, что может дать основу реальной дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы считаем, что встреча Зеленского и Трампа в Риме была успешной, - спикер МИД Тихий

Напомним, что вследствие вражеской атаки на Черкасскую область 28 апреля шесть человек получили травмы. Также есть достаточно существенные повреждения объекта газовой инфраструктуры, из-за чего около 117 тысяч потребителей сейчас без газа.

Автор: 

Зеленский Владимир (20425) обращение (749) прекращения огня (161)


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Топ комментарии
+17
ввалити по Мацкве на 9 травня має бути відповідь.
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28.04.2025 21:58
+8
Маю надію що пану Президенту не спаде на думку піддатися на провокацію ***** на 9 травня.
І він надішле на парад весь той чудовий боєкомплект який може ощасливити гостей мАсквЬІ.
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28.04.2025 22:13
+4
***** потрібно послати на**** з його хотєлками про перемир'я. Ми до сих пір відхаркуємо великоднє перемир'я коли рашисти вдарили по наших містах, та захопили декілька населених пунктів і просунулись на курщині і білгородщині. Це не перемир'я а хитрі маневри від рашистів. Ще одне таке перемир'я і Україна втратить стільки що рашистам не вдавалося зохопити за весь минулий рік
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28.04.2025 22:16
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ввалити по Мацкве на 9 травня має бути відповідь.
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28.04.2025 21:58 Ответить
Ігоре, ну чому я те люблю?
Та тому що думки схожі.
Тримай п*ять.
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28.04.2025 22:15 Ответить
А чим Боневтік і 73% "президентів", які його обрали ввалять по москві? Можливо я щось пропустив і Боневтік Потужно-Брехливий створив балістичну ракету "Бенєчка"? Чи шмампують українські крилаті ракети з дільністю польоту на відстань лдо 500 км під назвою "Боневтікопотужна"??? Чи все-таки залишаються шматки асфальту, на виготовлення якого Нетряпка ввалив 500 мільярдів бюджетних грошенят?
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28.04.2025 22:35 Ответить
і попередити всіх придурків, що туди збираються попертися (Сі, орбан, фіцо, вучич), що безпеку їм Україна не гарантує.
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28.04.2025 23:52 Ответить
Маю надію що пану Президенту не спаде на думку піддатися на провокацію ***** на 9 травня.
І він надішле на парад весь той чудовий боєкомплект який може ощасливити гостей мАсквЬІ.
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28.04.2025 22:13 Ответить
***** потрібно послати на**** з його хотєлками про перемир'я. Ми до сих пір відхаркуємо великоднє перемир'я коли рашисти вдарили по наших містах, та захопили декілька населених пунктів і просунулись на курщині і білгородщині. Це не перемир'я а хитрі маневри від рашистів. Ще одне таке перемир'я і Україна втратить стільки що рашистам не вдавалося зохопити за весь минулий рік
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28.04.2025 22:16 Ответить
сказане зеленський не скасовує того що по параду Україна не битиме, трамп не дасть.
на жаль, парад це не крейсер москва, по ньому не можна в'ї8ати без попередження.
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28.04.2025 22:16 Ответить
Зелька завжди Путіну забезпечував тишу в Москві на 9 травня. Можете перевіряти.
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28.04.2025 22:20 Ответить
Москву бомбить 8-го с утра, что бы поняли , что это такое.
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28.04.2025 22:34 Ответить
Кацапські військові на параді є ворожа ціль. Смерть кацапам!
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28.04.2025 22:40 Ответить
Ні,ну тут я не згоден з фельдмаршалом,навіщо всі ці тези,путін-же хороша людина,то може ще раз спробувати подивитись йому в очі!!
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28.04.2025 22:40 Ответить
ні, потрібно Україні перед запуском Шахедів та ракет зі сторони рашки об'являти перемир'я, а потім казати - ну ось - ми його об'явили - а вони знову порушили ...
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28.04.2025 22:42 Ответить
Так ото ж! Хитрий пуцин хоче спокійно сточти на холодильнику з члєніним і насолоджуватися парадом. Кульбаку йому в анус, щоб голова не хиталась, а не парад. Хай у мацковському метро парад приймає.
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28.04.2025 22:49 Ответить
На полі шапіто, Зеленскій ревносно ставиться до конкурентів.
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28.04.2025 22:55 Ответить
Стопудово, що дехто з потенційних гостей мнеться і не хоче їхати на рашистський парад. То пуйло вмовляє і обіцяє мірная нєба на 9 мая. А ми йому- а на тобі пуй!
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28.04.2025 23:40 Ответить
кордону 1991?
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28.04.2025 23:42 Ответить
 
 