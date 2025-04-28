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Новости Мирный план Трампа Встреча Зеленского с Трампом
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Мы считаем, что встреча Зеленского и Трампа в Риме была успешной, - спикер МИД Тихий

Трамп и Зеленский в Риме

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий сказал, что встреча между президентами Украины и США в Риме была "очень успешной".

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсети Х, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что встреча в Риме между президентом Зеленским и Трампом была очень успешной... И эта встреча может стать исторической, если нам удастся достичь результатов, на которые президент надеется", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Также Тихий сказал, что МИД считает заявления президента США Трапа об отсутствии прогресса в переговорах частью стратегии для достижения мира.

"Мы рассматриваем эти заявления как часть коммуникационной стратегии: сейчас Соединенные Штаты, как посредник, пытаются стимулировать стороны достичь мира. Именно так мы это воспринимаем", - заявил Тихий, добавив, что американский лидер много делает для достижения мира в Украине.

Ранее сообщалось, что в субботу, 26 апреля, Зеленский и Трамп провели встречу в Ватикане и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским.

Читайте также: Встреча Трампа и Зеленского является "значительным" шагом на пути к восстановлению лучшего канала коммуникации, - Болтон

Автор: 

Зеленский Владимир (20425) МИД (6957) Трамп Дональд (5305) Тихий Георгий (5)


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Топ комментарии
+2
Шо ж успішного - кацапські хотєлки не змінилися
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28.04.2025 20:49
+1
Хотілкі путіна стали ще жорсткийшими.Бо е домовленість з сі і кімом.Путін борзи і впевнени.Нам потрибно діяти розумно,швидко і хітрийше.Без поступок.
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28.04.2025 20:57
+1
дуже успішною, не те слово!
фантастичною, потужною, переможною, безпеково гарантованою!
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28.04.2025 21:30
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Шо ж успішного - кацапські хотєлки не змінилися
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28.04.2025 20:49 Ответить
Хотілкі путіна стали ще жорсткийшими.Бо е домовленість з сі і кімом.Путін борзи і впевнени.Нам потрибно діяти розумно,швидко і хітрийше.Без поступок.
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28.04.2025 20:57 Ответить
Так це Трамп вимагає, щоб ..ідор "закрив" Пороха і його допомогу ЗСУ ? І це корисно нашим ЗСУ ?
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28.04.2025 21:12 Ответить
У старого трампа, щось з пам'ятаю, під час балачок із ЗМІ!
Будемо сподіватися, що «ОШИБКИ» не буде??
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28.04.2025 21:13 Ответить
Успішно здали Україну агресору після стількох втрат. Чудово!
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28.04.2025 21:14 Ответить
Посиділи на стільчику. Один накидав загальних фраз, другий зробив віддане лице, і прикинувся, що уважно слухає.
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28.04.2025 21:29 Ответить
дуже успішною, не те слово!
фантастичною, потужною, переможною, безпеково гарантованою!
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28.04.2025 21:30 Ответить
Боже, та не будьте такими наївними! Рудий завтра проснется і заспіває стару пісню. Треба вже почати якісь рухи в сторону Китаю, тоді у Трампа засвербить у дупі.
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28.04.2025 21:35 Ответить
Дуже успішно папу поховали
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28.04.2025 21:36 Ответить
"Ми вважаємо..." та ви вважали, що розмінування Чонгару, відведення наших військ з укіплень в чисте полу, зняття клістронів і знищення ракетних програм було і є є найкращою дією Боневтіка і його команди.
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28.04.2025 21:48 Ответить
 
 