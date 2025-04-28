Мы считаем, что встреча Зеленского и Трампа в Риме была успешной, - спикер МИД Тихий

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий сказал, что встреча между президентами Украины и США в Риме была "очень успешной".

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсети Х, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что встреча в Риме между президентом Зеленским и Трампом была очень успешной... И эта встреча может стать исторической, если нам удастся достичь результатов, на которые президент надеется", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Также Тихий сказал, что МИД считает заявления президента США Трапа об отсутствии прогресса в переговорах частью стратегии для достижения мира.

"Мы рассматриваем эти заявления как часть коммуникационной стратегии: сейчас Соединенные Штаты, как посредник, пытаются стимулировать стороны достичь мира. Именно так мы это воспринимаем", - заявил Тихий, добавив, что американский лидер много делает для достижения мира в Украине.

Ранее сообщалось, что в субботу, 26 апреля, Зеленский и Трамп провели встречу в Ватикане и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским.

Читайте также: Встреча Трампа и Зеленского является "значительным" шагом на пути к восстановлению лучшего канала коммуникации, - Болтон