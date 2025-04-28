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Новини Мирний план Трампа Зустріч Зеленського з Трампом
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Ми вважаємо, що зустріч Зеленського і Трампа у Римі була успішною, - речник МЗС Тихий

Трамп та Зеленський у Римі

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий сказав, що зустріч між президентами України та США в Римі була "дуже успішною".

Про це він сказав під час прямого ефіру в соцмережі Х, передає "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що зустріч у Римі між президентом Зеленським і Трампом була дуже успішною... І ця зустріч може стати історичною, якщо нам вдасться досягти результатів, на які президент сподівається", - сказав речник зовнішньополітичного відомства.

Також Тихий сказав, що МЗС вважає заяви президента США Трапа про відсутність прогресу у перемовинах частиною стратегії для досягнення миру.

"Ми розглядаємо ці заяви як частину комунікаційної стратегії: зараз Сполучені Штати, як посередник, намагаються стимулювати сторони досягти миру. Саме так ми це сприймаємо", - заявив Тихий, додавши, що американський лідер багато робить для досягнення миру в Україні.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 26 квітня, Зеленський та Трамп провели зустріч у Ватикані і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським.

Читайте також: Зустріч Трампа та Зеленського є "значним" кроком на шляху до відновлення кращого каналу комунікації, - Болтон

Автор: 

Зеленський Володимир (23892) МЗС (4130) Трамп Дональд (5726) Тихий Георгій (5)


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Топ коментарі
+2
Шо ж успішного - кацапські хотєлки не змінилися
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28.04.2025 20:49
+1
Хотілкі путіна стали ще жорсткийшими.Бо е домовленість з сі і кімом.Путін борзи і впевнени.Нам потрибно діяти розумно,швидко і хітрийше.Без поступок.
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28.04.2025 20:57
+1
дуже успішною, не те слово!
фантастичною, потужною, переможною, безпеково гарантованою!
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28.04.2025 21:30
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Шо ж успішного - кацапські хотєлки не змінилися
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28.04.2025 20:49 Відповісти
Хотілкі путіна стали ще жорсткийшими.Бо е домовленість з сі і кімом.Путін борзи і впевнени.Нам потрибно діяти розумно,швидко і хітрийше.Без поступок.
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28.04.2025 20:57 Відповісти
Так це Трамп вимагає, щоб ..ідор "закрив" Пороха і його допомогу ЗСУ ? І це корисно нашим ЗСУ ?
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28.04.2025 21:12 Відповісти
У старого трампа, щось з пам'ятаю, під час балачок із ЗМІ!
Будемо сподіватися, що «ОШИБКИ» не буде??
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28.04.2025 21:13 Відповісти
Успішно здали Україну агресору після стількох втрат. Чудово!
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28.04.2025 21:14 Відповісти
Посиділи на стільчику. Один накидав загальних фраз, другий зробив віддане лице, і прикинувся, що уважно слухає.
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28.04.2025 21:29 Відповісти
дуже успішною, не те слово!
фантастичною, потужною, переможною, безпеково гарантованою!
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28.04.2025 21:30 Відповісти
Боже, та не будьте такими наївними! Рудий завтра проснется і заспіває стару пісню. Треба вже почати якісь рухи в сторону Китаю, тоді у Трампа засвербить у дупі.
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28.04.2025 21:35 Відповісти
Дуже успішно папу поховали
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28.04.2025 21:36 Відповісти
"Ми вважаємо..." та ви вважали, що розмінування Чонгару, відведення наших військ з укіплень в чисте полу, зняття клістронів і знищення ракетних програм було і є є найкращою дією Боневтіка і його команди.
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28.04.2025 21:48 Відповісти
 
 