Ми вважаємо, що зустріч Зеленського і Трампа у Римі була успішною, - речник МЗС Тихий

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий сказав, що зустріч між президентами України та США в Римі була "дуже успішною".

Про це він сказав під час прямого ефіру в соцмережі Х, передає "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що зустріч у Римі між президентом Зеленським і Трампом була дуже успішною... І ця зустріч може стати історичною, якщо нам вдасться досягти результатів, на які президент сподівається", - сказав речник зовнішньополітичного відомства.

Також Тихий сказав, що МЗС вважає заяви президента США Трапа про відсутність прогресу у перемовинах частиною стратегії для досягнення миру.

"Ми розглядаємо ці заяви як частину комунікаційної стратегії: зараз Сполучені Штати, як посередник, намагаються стимулювати сторони досягти миру. Саме так ми це сприймаємо", - заявив Тихий, додавши, що американський лідер багато робить для досягнення миру в Україні.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 26 квітня, Зеленський та Трамп провели зустріч у Ватикані і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським.

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