Зустріч Трампа та Зеленського є "значним" кроком на шляху до відновлення кращого каналу комунікації, - Болтон

Колишній радник з національної безпеки Джон Болтон заявив, що суботня зустріч президентів США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського в Римі є "значним" кроком на шляху до відновлення кращого каналу комунікації між главами держав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.

"Я думаю, що зустріч була значною. Я думаю, що це значний крок до розумної розмови між двома лідерами", - сказав Болтон.

Він додав, що "і речник президента, і речник Зеленського сказали, що вона була продуктивною. Так що, я думаю, ви повинні вважати це хорошим. Це не обов'язково означає великий прогрес, але принаймні вони зруйнували уявлення про те, що сталося в Овальному кабінеті 28 лютого, тож це плюс", маючи на увазі сварку між двома лідерами наприкінці лютого.

Болтон зазначив, що це допомогло зламати негативний імідж, який залишився після публічної суперечки в Овальному кабінеті 28 лютого - і вже це можна вважати позитивом для обох сторін.

Після перемовин Зеленський наголосив на ключових темах: захист життя українців, повне й безумовне припинення вогню та досягнення тривалого миру, який унеможливить повторення війни.

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Президент України підкреслив, що сподівається на конкретні результати щодо обговорених питань, а саму зустріч назвав "хорошою" та такою, що може стати історичною.

Президент США після зустрічі опублікував заяву, в якій висловив сумнів у щирості намірів Путіна щодо миру. Він наголосив, що останні ракетні удари по цивільних об’єктах в Україні свідчать про небажання кремля завершувати війну. Трамп припустив, що з Росією потрібно діяти жорсткіше - зокрема, за допомогою "банківських" або "вторинних санкцій".

Болтон окремо підкреслив, що Путіну слід бути обережним, адже Трамп може змінити своє ставлення до нього. За словами ексрадника, Росія наразі має перевагу, але надмірна впевненість кремля може зіграти злий жарт: "путін уже домігся від Трампа стількох поступок… але я все одно думаю, що у нього є багато простору для гри".

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