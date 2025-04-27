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Новини Зустріч Трампа та Зеленського
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Зустріч Трампа та Зеленського є "значним" кроком на шляху до відновлення кращого каналу комунікації, - Болтон

джон,болтон

Колишній радник з національної безпеки Джон Болтон заявив, що суботня зустріч президентів США  Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського в Римі є "значним" кроком на шляху до відновлення кращого каналу комунікації між главами держав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.

"Я думаю, що зустріч була значною. Я думаю, що це значний крок до розумної розмови між двома лідерами", - сказав Болтон.

Він додав, що "і речник президента, і речник Зеленського сказали, що вона була продуктивною. Так що, я думаю, ви повинні вважати це хорошим. Це не обов'язково означає великий прогрес, але принаймні вони зруйнували уявлення про те, що сталося в Овальному кабінеті 28 лютого, тож це плюс", маючи на увазі сварку між двома лідерами наприкінці лютого.

Болтон зазначив, що це допомогло зламати негативний імідж, який залишився після публічної суперечки в Овальному кабінеті 28 лютого - і вже це можна вважати позитивом для обох сторін.

Після перемовин Зеленський наголосив на ключових темах: захист життя українців, повне й безумовне припинення вогню та досягнення тривалого миру, який унеможливить повторення війни.

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Президент України підкреслив, що сподівається на конкретні результати щодо обговорених питань, а саму зустріч назвав "хорошою" та такою, що може стати історичною.

Президент США після зустрічі опублікував заяву, в якій висловив сумнів у щирості намірів Путіна щодо миру. Він наголосив, що останні ракетні удари по цивільних об’єктах в Україні свідчать про небажання кремля завершувати війну. Трамп припустив, що з Росією потрібно діяти жорсткіше - зокрема, за допомогою "банківських" або "вторинних санкцій".

Болтон окремо підкреслив, що Путіну слід бути обережним, адже Трамп може змінити своє ставлення до нього. За словами ексрадника, Росія наразі має перевагу, але надмірна впевненість кремля може зіграти злий жарт: "путін уже домігся від Трампа стількох поступок… але я все одно думаю, що у нього є багато простору для гри".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23876) Трамп Дональд (5696) Болтон Джон (111)


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Топ коментарі
+3
ніяких кроків на шляху до відновлення кращого каналу комунікації з невігласами які не визнають Міжнародне право, не знають історію і законодавство інших країн бути не може навіть в перспективі.
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27.04.2025 11:26
+2
рудий лідар та зелений лідар.
не знаю про що вони там шепотіли, але фотосесія зачьотна.
наш зе!лідор повісить у себе в камері, як що не втече в парагвай чи буркіна фасо.
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27.04.2025 11:21
+2
поки республіканці плазують перед рудим фріком, поки демократами керують обами, сша все далі та все швидше віддаляються від лідерства у світі.
китай вже тестує сусідів.
індія пакистан в стані бойової готовності.
іран вже грозить ядерною зброєю. а перси, це не сцикливі лапті. кинуть бомбу без вагань. і звісно отримають у відповідь.
а далі, принцип доміно, по всьому світу.....
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27.04.2025 11:27
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Трамп сел перекинуться в картишки с криворожским пацаном ,куда тебе дедуля ..
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27.04.2025 11:18 Відповісти
Kakoj nah kartishki ) a na Rojale .....!!!,i Krasnow w Gauwne ! Mieloni polubit rojal !100 pudow )
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27.04.2025 11:36 Відповісти
З рижим можна домовитися? Він почне вести себе адекватно? Згине в нього любоффь до пуйла? Дивина та й годі.
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27.04.2025 11:37 Відповісти
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27.04.2025 12:29 Відповісти
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27.04.2025 12:31 Відповісти
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27.04.2025 12:32 Відповісти
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27.04.2025 12:51 Відповісти
Болтону я вірю - значить якісь зрушення є
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27.04.2025 11:20 Відповісти
поки республіканці плазують перед рудим фріком, поки демократами керують обами, сша все далі та все швидше віддаляються від лідерства у світі.
китай вже тестує сусідів.
індія пакистан в стані бойової готовності.
іран вже грозить ядерною зброєю. а перси, це не сцикливі лапті. кинуть бомбу без вагань. і звісно отримають у відповідь.
а далі, принцип доміно, по всьому світу.....
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27.04.2025 11:27 Відповісти
Може бути і таке, довбнів на чолі світових країн багато, нещрдавно і в США такий з'явився! 🤬
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27.04.2025 11:30 Відповісти
У трампона не зрушення, а постійні коливання від ×ерні до пNздеця.
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27.04.2025 11:31 Відповісти
рудий лідар та зелений лідар.
не знаю про що вони там шепотіли, але фотосесія зачьотна.
наш зе!лідор повісить у себе в камері, як що не втече в парагвай чи буркіна фасо.
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27.04.2025 11:21 Відповісти
Дай то Бог, что бы Болтон оказался хоть на половину прав... да хоть на четверть
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27.04.2025 11:21 Відповісти
Пропоную ще арестувати Меркель і відправити її до Гаазі, за те що вона ВІДДАЛА КРИМ РОССІЇ
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27.04.2025 11:24 Відповісти
ніяких кроків на шляху до відновлення кращого каналу комунікації з невігласами які не визнають Міжнародне право, не знають історію і законодавство інших країн бути не може навіть в перспективі.
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27.04.2025 11:26 Відповісти
Задержка с подписанием "соглашения про ископаемые" и с "каналом коммуникации" что-то случится. Но путь правильный.
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27.04.2025 11:28 Відповісти
Думаю его не подпишут и будут тянуть время, пока взамен не получат что то стоящее, гарантии или новые поставки оружия, что еще...
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27.04.2025 11:37 Відповісти
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27.04.2025 11:56 Відповісти
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27.04.2025 12:12 Відповісти
Без перекладача, такі бзустрічі цінні лише для фотографів.
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27.04.2025 12:42 Відповісти
 
 