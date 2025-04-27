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Новини Зустріч Трампа та Зеленського
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Заяви Трампа та Зеленського свідчать, що перемир’я у війні близьке як ніколи. Проте навряд чи воно стане перемогою для України, - The Telegraph

Трамп та Зеленський у Римі

Зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа в Римі може свідчити про те, що перемир'я у війні близьке як ніколи, однак воно навряд чи буде перемогою для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Зазначається, що на цьому етапі поступки України неминучі. Росія бере гору у війні на виснаження, а Трамп не буде рішуче втручатися в це протистояння.

"Навіть у тому разі, якщо він раптом оголосить про свій намір розмістити американські війська - а це єдиний спосіб зупинити Путіна, - він знає, що західноєвропейські країни не підуть за ним у бій. У них самих закінчуються боєприпаси, і протягом десятиліть у них не вистачало духу захистити свій власний народ, не кажучи вже про народ далекої країни", - ідеться у статті.

The Telegraph зазначає, що, ймовірно, в України немає іншого вибору, як вести переговори на основі останніх мирних пропозицій Трампа. Це включає в себе фактичну поступку більшої частини території, окупованої Росією.

Як вказує The Telegraph, судячи з сигналів із Вашингтона, здається, що Путін погодиться на пропозиції Трампа, особливо після загрози введення нових санкцій. Йому необхідно порівнювати продовження війни з тими збитками, яких вона завдає російській економіці. Але якщо буде досягнуто припинення вогню, його позиції посиляться і зміцняться:

"У Москві він зможе легко представити це як перемогу; не так уже й важливо, чи вважає російський народ такий результат справедливим обміном за величезні жертви, яких він зазнав, і за значні збитки, завдані його рівню життя", - йдеться у статті.

Водночас становище самого Зеленського буде хитким. Якщо він погодиться на припинення вогню і втрату величезних ділянок української території, важко уявити, що він залишиться президентом надовго, зазначає аналітик. При цьому Путін активно готуватиметься до такого результату і будуватиме плани з використання подальшого хаосу.

При цьому ситуація в Україні показала слабкість НАТО, і Путін побачить у цьому "зелене світло" для своєї майбутньої агресії. Те ж саме стосується Китаю, Ірану і будь-яких інших режимів, які хочуть виступити проти Заходу.

"Немає нічого радісного в розморожуванні відносин між США та Україною, якщо кінцевий результат - зрада - залишається, по суті, тим самим", - наголошується в статті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Провів із Трампом хорошу зустріч, яка може стати історичною. Сподіваємось на результат. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (23876) Трамп Дональд (5696)


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Топ коментарі
+14
Наголосували зеленые підарси,якщо і будуть вибори результат буде такий самий і до бабки не треба ходить.
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27.04.2025 09:21
+14
Так як так то знову? Вчора повна перемога була. З Трампом зустрівся! Сидів поруч. Ватикан відійшов від правил і посадив в першому ряді. Зустріли оплесками. Єдиний марафон і позитивні блогери захлинались цілий день від захвату. І тут таке.....
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27.04.2025 09:26
+13
Ти з окопа в брянській області,строчих свій коментар😃?
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27.04.2025 09:24
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все описано дуже влучно
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27.04.2025 09:18 Відповісти
Стаття маніпулятивна, закликає змиритися з втратою території.
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27.04.2025 09:23 Відповісти
Пішли відвойовувати Крим. Надаємо класних люлєй парашинцям.
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27.04.2025 09:29 Відповісти
Озк і противогаз не забудь
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27.04.2025 10:09 Відповісти
Вона не закликає, а показує до чого призводить правління двух недопризедентів, фсбешних оманських буратін.
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27.04.2025 09:44 Відповісти
оманський кейс , зе, виконав ,відробив аванс, а зараз завдання - донищити з середени тих адекватних , які залишились , домародерити ,дограбувати , поки террористи не захоплять залишки , потім деякі , як деркач ( татаров , елдак , смірнов, шурма ………портнов, Возглавят губернії
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27.04.2025 10:47 Відповісти
Ви мені схожі на дитину - в якої інша більша дитина забрала іграшку . Їй кажуть - потрібно їсти кашу ,вирости , займатися фізкультурою та боксом - і потім можеш забрати назад . Але дитина вередує ,тупає ніжкою ,верещить - і кричить - ні я хочу прямо зараз ...
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27.04.2025 09:45 Відповісти
Дуже влучне порівняння. Це зветься інфантилізм. Коли я нецензурно це написав 5 днів тому стосовно цензорівських патріотів мене заблокували. Інколи, якщо це і літературною мовою намагаєшся пояснити також блокують. Охлократія рулить.
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27.04.2025 10:21 Відповісти
Не переймайтеся . А за правду дуже часто не тільки банять ,а ще й розпинають ....
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27.04.2025 10:25 Відповісти
Взагалі-то вихователь має втрутитись та покарати кривдника. Але й ображеного треба примустити їсти більше каші та вчитись самому захищатись.
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27.04.2025 10:30 Відповісти
власник цього "англійського" Телеграфа - кацап

ду май те!

.
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27.04.2025 09:56 Відповісти
Тут питання - яким чином змиритися.
Якщо всупереч Конституції - то тоді фактично такої країни як Україна не буде існувати. Якщо в рамках Конституції - то ніякі землі не можуть бути втрачені та передані ворогу одноосібно Ослом, такі питання вирішуються на референдумі.
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27.04.2025 10:15 Відповісти
Ефективність загального виборчого права, референдум теж саме, бачимо на прикладі України (лідор потужнонезламний боневтік сонцесяйний), США (просто лідор галактики). І ще сотні!!! подібних прикладів в ******** історії
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27.04.2025 10:26 Відповісти
Одноосібне рішення президента по передачі території іншій державі. В сраку те виборче право.
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27.04.2025 10:32 Відповісти
Та ні. Не закликає. Все, як є.
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27.04.2025 10:33 Відповісти
Нам потрібна саме перемога. А здобути її можливо лише на території кацапії, знищивши москабад. Але ж 73% готуються святкувати 1 та 9 травня, бо то є повод пожертви шашлики з водярою.
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27.04.2025 09:18 Відповісти
Ти з окопа в брянській області,строчих свій коментар😃?
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27.04.2025 09:24 Відповісти
Зебіле, я працівник енергетичної галузі, в нас 100% бронювання. Світло є? Є, так подякуй за те що ми такі працьовиті.
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27.04.2025 09:30 Відповісти
А з тебе яка користь невігласе? Спробував ларьок з шаумою відкрити, поки конкурент Арсен тобі пику не набив?
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27.04.2025 09:44 Відповісти
А що це за ''електрична галузь''' ? 😃 І тут зразу стає очевидно ,що дебіл і брехун це ти😃.
Доводжу до відома-я за зельцбана не голосував і не смоктав шоколадку у ПАРАШенка 😃
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27.04.2025 09:43 Відповісти
Зебіле, перечитай ще раз. ЕНЕРГЕТИЧНА галузь, ти вже хильнув зранку.
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27.04.2025 09:48 Відповісти
потому что ты еще права голоса не имеешь по малолетству))))
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27.04.2025 10:23 Відповісти
Оце портрет "класичного переможуна " - воюйте до перемоги - а я в тилу - "дуже важливий боєць економічного фронту " - і сам не піду - бо "нєзамєнімий "
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27.04.2025 09:48 Відповісти
Зебіле, щоб бути важливим працівником потрібно старанно навчатися та добре виконувати важливу роботу, яку такі як ти не здатні виконати швидко та якісно. Тому нам міністерство і дає бронювання, бо ми працюємо не за великі гроші, а дбаємо про людей, про промисловість та робочі місця для інших. Тобі мабуть таке складно уявити, краще в Польщу поїдеш батраком.
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27.04.2025 09:57 Відповісти
Давай "переможун " оголошуй на якій ти вакансії ти працюєш - ми тут тобі всім цензором допоможемо знайти заміну - а ти зі спокійним серцем підеш воювати в окопи ,як і хотів , але тобі заважали ))))
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27.04.2025 10:02 Відповісти
Інженер ЕТЛ. Виконую перевірку та наладку обладнання від 0.4 до 110 кВ. 5 група по електробезпеці до та вище 1000 В. Досвід 20 років виконання робіт на ТЕС, ГЕС, АЕС.
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27.04.2025 10:10 Відповісти
не нужно перед свиньями бисер метать, бесполезно)))))
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27.04.2025 10:24 Відповісти
Прохання до читачів Цензора- найдіть "патріоту " заміну - дуже рветься на фронт - але переймається , що ніхто не може його замінити. ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ ДОПОМОГТИ МАЙБУТНЬОМУ ВОЇНУ МОБІЛІЗУВАТИСЯ!!!
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27.04.2025 10:32 Відповісти
зараз перевірим рівень старанного навчання.
за скільки часу мічений електрон добіжить з Хм АЕС до Києва? 🤓
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27.04.2025 10:17 Відповісти
Бронь, таке омріяне багатьма потужнонезламними патрійотами соціально- кланове становище. А арантована бронь- це просто джек-пот, кава в Криму, і не побоюсь цих слів, кордони 91 року.
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27.04.2025 10:29 Відповісти
Хто це зараз збирається святкувати 1 та 9 травня? Що за дичина? Які ще шашлики з водярою? Звідки ви такі лізете?
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27.04.2025 09:29 Відповісти
На 9 травня Зелька та Ермак ніколи не атакували Москву навіть самим поганеньким фанерним дрончиком. Ніколи план "ковер" на 9 травня в Москві не оголошували.
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27.04.2025 09:32 Відповісти
МАскву атакують не зелька з єрмаком, а ЗСУ. Якби у нас були Томагавки чи Тауруси то у мАскві і параду би не було.
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27.04.2025 09:36 Відповісти
Значить, хенерали ЗСУ свідомо не атакують Москву. щоб не порушити Парад Побєди. Зеля з Ермаком і поставлені, щоб балістики не було. Але до чого це, я писав про дрони.
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27.04.2025 09:42 Відповісти
Бачу, Андрій Лавриненко - великий військовий стратєх, який навіть не розуміє, чому парад пабєдабєсія треба знищувати Тамагавками, а не дронами, які просто не долетять.
До речі, якого дідька ти пишеш «парадпабєди» з великої літери? Поважаєш? От на таких дрібничках ви - *********** палите хатку.
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27.04.2025 09:55 Відповісти
Наголосували зеленые підарси,якщо і будуть вибори результат буде такий самий і до бабки не треба ходить.
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27.04.2025 09:21 Відповісти
Хочу Вад вад.Є така приказка:такого д. урака як ти вчити тільки більше зіпсуешь
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27.04.2025 09:54 Відповісти
він не вчиться, він просто цитує методички дермака, зокрема стосовно "зради мінських угод". "Забуваючи" про оманські та стамбульські.

От мені цікаво було б, якьи він відповів: де саме він перебував, коли Кучма підписував мінські протоколи: в окопі під Луганськом, чи Іловайськом, чи Дебальцево? Чи на своєму дивані?
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27.04.2025 10:01 Відповісти
Погоджуюсь, що з розумовою діяльністю у потенційних виборців все дуже неоднозначно. Величезні проблеми з розумінням причинно-наслідкових зв'язків. Інколи собачки Павлова виглядають розумнішим.
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27.04.2025 10:32 Відповісти
Тампон свідомо здає Україну на догоду *****.Руда ,мерзенна падаль.
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27.04.2025 09:23 Відповісти
Так як так то знову? Вчора повна перемога була. З Трампом зустрівся! Сидів поруч. Ватикан відійшов від правил і посадив в першому ряді. Зустріли оплесками. Єдиний марафон і позитивні блогери захлинались цілий день від захвату. І тут таке.....
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27.04.2025 09:26 Відповісти
Просто перед тим як кинуть тобі приємно посміхаються.
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27.04.2025 09:30 Відповісти
Знову сили зла вкрали гарантовану потужнонезламну перемогу?
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27.04.2025 10:34 Відповісти
ще підпарканний аналітик -

Річард Кемп заявив, що НАТО та західні союзники не повинні виключати можливості вбивства президента Росії Володимира Путіна.
Річард Кемп сказав, що Путін є «постійною і смертельною загрозою», і його вбивство може бути «неприємним» для деяких, але це може допомогти врятувати тисячі життів.
Найкраще було б, якби Путіна повалили, заарештували і судили або в Росії, або в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі

https://mediavektor.org/20705-byvshij-komanduyushhij-armiej-velikobritanii-predlozhil-likvidirovat-putina-kak-ben-ladena.html
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27.04.2025 09:31 Відповісти
І в чому він не правий? Хіба куйло було б першим диктатором якого б вбили?
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27.04.2025 09:47 Відповісти
)(уйло був першим диктатор і рафінованим вбицею з яким лобизалася вся адміністрація Президента США разом з самим президентом. чи це для вас теж новина?
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27.04.2025 09:53 Відповісти
Вчимося історію. Сталін-Рузвелт-Черчіль. Це вже було. Тому не вперше.
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27.04.2025 10:36 Відповісти
якщо ви такий видатний знаток історії, то додайте туди хоча б ще Адольфа.
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27.04.2025 10:47 Відповісти
пуйло и вся пропаганда заявит "Мы выиграли войну". Зеленский и вся пропаганда заявит "Мы выиграли мир". Все останутся на своих местах. "Шаткое состояние" есть кому поддержать, зря что-ли бронировали и наращивали...
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27.04.2025 09:33 Відповісти
Проблема в тому, шо РФ стане сильніша до Нової війни, а ми - ні. Територія менша, і нас стало менше. Відкриють границі, буде ще менше. Чи може путін зміне свою конституцію без Херсона та Запоріжжя? Та ні. Може Зеля та Ермак до початку нової війни думають свінтіть в Ізраїль чи Британію?
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27.04.2025 09:35 Відповісти
Не граніци, а кордони. Вчи мову, предсказатєль.
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27.04.2025 09:59 Відповісти
То щоб не мучитися в очікуванні неминучого жаху краще самовбитися вже? Можна й так. З вашими висновками саме так і може статись через рік, два, три, якщо знову оберуть зєльо-єлдака
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27.04.2025 10:39 Відповісти
2019 , toka ni Poroh , po prikolu , huzhe nebudet , shashliki , ni na chasi , peremirie ....chto dalshe ?
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27.04.2025 09:37 Відповісти
Голодомор 2.0.
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27.04.2025 09:40 Відповісти
То який вихід якщо не погодитися на поганий мир? Війна до останнього українця - краще за поганий мир?
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27.04.2025 09:42 Відповісти
Оцей "поганий мир" - коротка відстрочка. Це очевидно.
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27.04.2025 09:50 Відповісти
Головне, кричати з Марафону, що Мінські угоди, якими вдалось стреножити ху@ла і готуватись до великої війни, були поганими, а віддати п'яту частину території України ху@лу і втратити мільйони населення, це найвеличніша перемога Найвеличнішого Лідора. Славімо його!
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27.04.2025 10:28 Відповісти
Дехто подає перемогу,як вступ в нату,чи якийсь військовий союз,чи якихось охочих,навіть при фактичній втраті територій.Ну добре,території залишимо,а що з людьми?(А чи вдасться москалям потім тут посіяти хаос,то сумніву нема : сратись будуть і за Крим,і за перешийок з нього,і т.д.(Перемогою було б розвал рашки,але ніхто,очевидно,крім нас цього не хоче.(Далі((А що з північчю?(там не Бєларусь,а та ж рашка(хіба вони не звідти атакували і де гарантії ,що знову не підуть?(А Придінстров'я?((Замісьть позбутися цього геморою в себе в тилу ,всі сили кинули на Курщину(Курщина зіграла свою роль ,але що далі((А де там той посол з Великобританії?(що каже він?Його ж нарекли новим лідором(
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27.04.2025 09:47 Відповісти
"...становище самого Зеленського буде хитким" - а нам не пофіг? За ним вже давно смугаста роба плаче. Українці захищають не пересидента-нікчему, а свою землю. І ще в статті дивний висновок щодо того, що кацапетівка "бере гору у війні на виснаження". Це не кацапи перемагають, це основний партнер України виявився балаболом і фактично прийняв сторону ху#ла.
Коротше, The Telegraph розвішує путінську локшину на вуха своїх читачів.
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27.04.2025 09:48 Відповісти
Європа завжди була боягузливо-зрадлива. До Мюнхена38 і потім. А НАТО, ЄС - колгоспи, в яких на постійній основі троянські шкапи Кремля. Замість мужності, чисто європейське словоблудство, чисто ватіканське єзуїтське лукавство - наміри тонуть у бездіяльності, прикритій тогою консенсуальності.

"Західноєвропейські країни не підуть за ним у бій. У них самих закінчуються **********, і протягом десятиліть у них не вистачало духу захистити свій власний народ, не кажучи вже про народ далекої країни."
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27.04.2025 09:54 Відповісти
Заяви, ну да, це канешно аргумент) Заяви європейців он взагалі свідчать, що вони вже ледь не останню нирку заради України віддали.
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27.04.2025 09:54 Відповісти
Є приклад генерала Манергейма - яки в непростих добився миру у важкій війні з СРСР . Наші "патріоти " без сумніву заклеймили б його зрадником та агєнтом Кремля .
Але результат ми бачимо -Фінляндія ,хоч і втратила території, і заключила " капітулянтський мир" - прогресивна європейська країна і член НАТО .
Це приклад того , що якщо керівництво країни притомне і веде правильну політику - можна навіть в несприятливих умовах зробити привабливу країну .
А можні і далі спалювати народ в нескінченній війні під керівництвом бездарних мародерів-совків .
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27.04.2025 09:55 Відповісти
Фіни звичайно намолотили нормально москалів, але їм ще й пощастило, тоді так різні обставини склалися, що від них совєти відчепилися. Наприклад десь читав, що в 45 році, коли світ ділили, то наприклад американці з британцями віддали совєтам Польщу, а Сталін взамін поставився поблажливіше до Фінляндії. А зараз то вже все поділене, ше тільки Україна лишилася. І взагалі подивіться на цифри втрат, на % втрачених територій - по суті до фінів Сталін тоді менше причепився, ніж до нас Путін.
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27.04.2025 10:19 Відповісти
Притомні створюють сприятливі обставини ,непритомні -несприятливі. Порошенко розбудовував армію ,Зеленський - розміновував Чонгар та клав асфальт. Мабуть обставини так склалися...
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27.04.2025 10:29 Відповісти
Це теж факт. Але я про обставини, які складалися у фінів вже під час війни й на момент перелому не на їхню користь.
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27.04.2025 10:39 Відповісти
Касапський вкид.
Досягнення простого припинення атак касапами нашої тилової інфраструктури, припинення вогню на ЛБЗ вони представляють не просто як перемир'я, а практично як договір нашої капітуляції; а це характерний касапський прийомчик закінчення війни.
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27.04.2025 09:57 Відповісти
Зря паникуют. На такую, даже не капитуляцию, а добровольную передачу территорий Зеленский не согласится. Про Европу которая никогда не могла защитить себя, типичный пинок британца по французским яйцам.
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27.04.2025 10:07 Відповісти
Взагалі то, після початку повномасштабної агресії,стояло питання про виживання України як держави,а українців як нації,особисто я у свої за 50 звільняв правобережну Херсонщину й не дивлячись ні на що,не скільки про це не жалію.
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27.04.2025 10:11 Відповісти
Стаття написана на руській мові, потім переведена англійською.Смердить лаптями.
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27.04.2025 10:11 Відповісти
Перемирие - это как горизонт - оно всё ближе и ближе, но никогда не наступит
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27.04.2025 10:20 Відповісти
Пошел очередной ряд вбросов от американских СМИ, суть которых сводится к якобы неизбежности подписания мирного договора на кремлевко-трамповских условиях. Какие именно это условия тоже полной ясности нет. Если ЕС и Британия не впишутся за нас удвоив-утроив усилия, то даже не знаю, какие еще есть варианты и готовы ли ВСУ и украинцы в массе своей на них.
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27.04.2025 10:29 Відповісти
Стаття куплена.
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27.04.2025 10:35 Відповісти
 
 