Заяви Трампа та Зеленського свідчать, що перемир’я у війні близьке як ніколи. Проте навряд чи воно стане перемогою для України, - The Telegraph
Зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа в Римі може свідчити про те, що перемир'я у війні близьке як ніколи, однак воно навряд чи буде перемогою для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.
Зазначається, що на цьому етапі поступки України неминучі. Росія бере гору у війні на виснаження, а Трамп не буде рішуче втручатися в це протистояння.
"Навіть у тому разі, якщо він раптом оголосить про свій намір розмістити американські війська - а це єдиний спосіб зупинити Путіна, - він знає, що західноєвропейські країни не підуть за ним у бій. У них самих закінчуються боєприпаси, і протягом десятиліть у них не вистачало духу захистити свій власний народ, не кажучи вже про народ далекої країни", - ідеться у статті.
The Telegraph зазначає, що, ймовірно, в України немає іншого вибору, як вести переговори на основі останніх мирних пропозицій Трампа. Це включає в себе фактичну поступку більшої частини території, окупованої Росією.
Як вказує The Telegraph, судячи з сигналів із Вашингтона, здається, що Путін погодиться на пропозиції Трампа, особливо після загрози введення нових санкцій. Йому необхідно порівнювати продовження війни з тими збитками, яких вона завдає російській економіці. Але якщо буде досягнуто припинення вогню, його позиції посиляться і зміцняться:
"У Москві він зможе легко представити це як перемогу; не так уже й важливо, чи вважає російський народ такий результат справедливим обміном за величезні жертви, яких він зазнав, і за значні збитки, завдані його рівню життя", - йдеться у статті.
Водночас становище самого Зеленського буде хитким. Якщо він погодиться на припинення вогню і втрату величезних ділянок української території, важко уявити, що він залишиться президентом надовго, зазначає аналітик. При цьому Путін активно готуватиметься до такого результату і будуватиме плани з використання подальшого хаосу.
При цьому ситуація в Україні показала слабкість НАТО, і Путін побачить у цьому "зелене світло" для своєї майбутньої агресії. Те ж саме стосується Китаю, Ірану і будь-яких інших режимів, які хочуть виступити проти Заходу.
"Немає нічого радісного в розморожуванні відносин між США та Україною, якщо кінцевий результат - зрада - залишається, по суті, тим самим", - наголошується в статті.
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Якщо всупереч Конституції - то тоді фактично такої країни як Україна не буде існувати. Якщо в рамках Конституції - то ніякі землі не можуть бути втрачені та передані ворогу одноосібно Ослом, такі питання вирішуються на референдумі.
Доводжу до відома-я за зельцбана не голосував і не смоктав шоколадку у ПАРАШенка 😃
за скільки часу мічений електрон добіжить з Хм АЕС до Києва? 🤓
До речі, якого дідька ти пишеш «парадпабєди» з великої літери? Поважаєш? От на таких дрібничках ви - *********** палите хатку.
От мені цікаво було б, якьи він відповів: де саме він перебував, коли Кучма підписував мінські протоколи: в окопі під Луганськом, чи Іловайськом, чи Дебальцево? Чи на своєму дивані?
Річард Кемп заявив, що НАТО та західні союзники не повинні виключати можливості вбивства президента Росії Володимира Путіна.
Річард Кемп сказав, що Путін є «постійною і смертельною загрозою», і його вбивство може бути «неприємним» для деяких, але це може допомогти врятувати тисячі життів.
Найкраще було б, якби Путіна повалили, заарештували і судили або в Росії, або в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі
https://mediavektor.org/20705-byvshij-komanduyushhij-armiej-velikobritanii-predlozhil-likvidirovat-putina-kak-ben-ladena.html
Коротше, The Telegraph розвішує путінську локшину на вуха своїх читачів.
"Західноєвропейські країни не підуть за ним у бій. У них самих закінчуються **********, і протягом десятиліть у них не вистачало духу захистити свій власний народ, не кажучи вже про народ далекої країни."
Але результат ми бачимо -Фінляндія ,хоч і втратила території, і заключила " капітулянтський мир" - прогресивна європейська країна і член НАТО .
Це приклад того , що якщо керівництво країни притомне і веде правильну політику - можна навіть в несприятливих умовах зробити привабливу країну .
А можні і далі спалювати народ в нескінченній війні під керівництвом бездарних мародерів-совків .
Досягнення простого припинення атак касапами нашої тилової інфраструктури, припинення вогню на ЛБЗ вони представляють не просто як перемир'я, а практично як договір нашої капітуляції; а це характерний касапський прийомчик закінчення війни.