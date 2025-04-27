Заявления Трампа и Зеленского свидетельствуют, что перемирие в войне близко как никогда. Однако вряд ли оно станет победой для Украины, - The Telegraph
Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа в Риме может свидетельствовать о том, что перемирие в войне близко как никогда, однако оно вряд ли будет победой для Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.
Отмечается, что на этом этапе уступки Украины неизбежны. Россия одерживает верх в войне на истощение, а Трамп не будет решительно вмешиваться в это противостояние.
"Даже в том случае, если он вдруг объявит о своем намерении разместить американские войска - а это единственный способ остановить Путина, - он знает, что западноевропейские страны не пойдут за ним в бой. У них самих заканчиваются боеприпасы, и на протяжении десятилетий у них не хватало духа защитить свой собственный народ, не говоря уже о народе далекой страны", - говорится в статье.
The Telegraph отмечает, что, вероятно, у Украины нет другого выбора, как вести переговоры на основе последних мирных предложений Трампа. Это включает в себя фактическую уступку большей части территории, оккупированной Россией.
Как указывает The Telegraph, судя по сигналам из Вашингтона, кажется, что Путин согласится на предложения Трампа, особенно после угрозы введения новых санкций. Ему необходимо соизмерять продолжение войны с теми убытками, которые она наносит российской экономике. Но если будет достигнуто прекращение огня, его позиции усилятся и укрепятся:
"В Москве он сможет легко представить это как победу; не так уж и важно, считает ли российский народ такой результат справедливым обменом за огромные жертвы, которые он понес, и за значительный ущерб, нанесенный его уровню жизни", - говорится в статье.
В то же время положение самого Зеленского будет шатким. Если он согласится на прекращение огня и потерю огромных участков украинской территории, трудно представить, что он останется президентом надолго, отмечает аналитик. При этом Путин будет активно готовиться к такому исходу и строить планы по использованию дальнейшего хаоса.
При этом ситуация в Украине показала слабость НАТО, и Путин увидит в этом "зеленый свет" для своей будущей агрессии. То же самое касается Китая, Ирана и любых других режимов, которые хотят выступить против Запада.
"Нет ничего радостного в размораживании отношений между США и Украиной, если конечный результат - предательство - остается, по сути, тем же", - отмечается в статье.
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Коротше, The Telegraph розвішує путінську локшину на вуха своїх читачів.
"А чому агент краснов все робить всупереч волі свого хазяїна пуйла?" - з чого ви зробили такий висновок?
"Західноєвропейські країни не підуть за ним у бій. У них самих закінчуються **********, і протягом десятиліть у них не вистачало духу захистити свій власний народ, не кажучи вже про народ далекої країни."
Але результат ми бачимо -Фінляндія ,хоч і втратила території, і заключила " капітулянтський мир" - прогресивна європейська країна і член НАТО .
Це приклад того , що якщо керівництво країни притомне і веде правильну політику - можна навіть в несприятливих умовах зробити привабливу країну .
А можні і далі спалювати народ в нескінченній війні під керівництвом бездарних мародерів-совків .
Досягнення простого припинення атак касапами нашої тилової інфраструктури, припинення вогню на ЛБЗ вони представляють не просто як перемир'я, а практично як договір нашої капітуляції; а це характерний касапський прийомчик закінчення війни.
А трампандопулло на рашку працює а не тисне... Хіба шо тисне губами на відоме місце, але то делікатно
бо 4 роки здавати і не здати це смішно.
очевидно що є такі битви які неможливо виграти і я радий що зеленський і досі не здається.
ну, і звісно, що хочу дожити до дня коли зеленського судитимуть бо його заслуга в тому що не здався велика але вона вся помножена на нуль ще в 22 році.
бо лідер повинен бути не тільки сміливим а і мудрим.
не купує зеленський ідеї у винахідників бо хоче написати в мемуарах що виграв сам війну, своєю геніяльністю.
це злочин а за злочин судять.