Заявления Трампа и Зеленского свидетельствуют, что перемирие в войне близко как никогда. Однако вряд ли оно станет победой для Украины, - The Telegraph

Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа в Риме может свидетельствовать о том, что перемирие в войне близко как никогда, однако оно вряд ли будет победой для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что на этом этапе уступки Украины неизбежны. Россия одерживает верх в войне на истощение, а Трамп не будет решительно вмешиваться в это противостояние.

"Даже в том случае, если он вдруг объявит о своем намерении разместить американские войска - а это единственный способ остановить Путина, - он знает, что западноевропейские страны не пойдут за ним в бой. У них самих заканчиваются боеприпасы, и на протяжении десятилетий у них не хватало духа защитить свой собственный народ, не говоря уже о народе далекой страны", - говорится в статье.

The Telegraph отмечает, что, вероятно, у Украины нет другого выбора, как вести переговоры на основе последних мирных предложений Трампа. Это включает в себя фактическую уступку большей части территории, оккупированной Россией.

Как указывает The Telegraph, судя по сигналам из Вашингтона, кажется, что Путин согласится на предложения Трампа, особенно после угрозы введения новых санкций. Ему необходимо соизмерять продолжение войны с теми убытками, которые она наносит российской экономике. Но если будет достигнуто прекращение огня, его позиции усилятся и укрепятся:

"В Москве он сможет легко представить это как победу; не так уж и важно, считает ли российский народ такой результат справедливым обменом за огромные жертвы, которые он понес, и за значительный ущерб, нанесенный его уровню жизни", - говорится в статье.

В то же время положение самого Зеленского будет шатким. Если он согласится на прекращение огня и потерю огромных участков украинской территории, трудно представить, что он останется президентом надолго, отмечает аналитик. При этом Путин будет активно готовиться к такому исходу и строить планы по использованию дальнейшего хаоса.

При этом ситуация в Украине показала слабость НАТО, и Путин увидит в этом "зеленый свет" для своей будущей агрессии. То же самое касается Китая, Ирана и любых других режимов, которые хотят выступить против Запада.

"Нет ничего радостного в размораживании отношений между США и Украиной, если конечный результат - предательство - остается, по сути, тем же", - отмечается в статье.

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