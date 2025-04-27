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Новости Встреча Трампа и Зеленского
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Заявления Трампа и Зеленского свидетельствуют, что перемирие в войне близко как никогда. Однако вряд ли оно станет победой для Украины, - The Telegraph

Трамп и Зеленский в Риме

Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа в Риме может свидетельствовать о том, что перемирие в войне близко как никогда, однако оно вряд ли будет победой для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что на этом этапе уступки Украины неизбежны. Россия одерживает верх в войне на истощение, а Трамп не будет решительно вмешиваться в это противостояние.

"Даже в том случае, если он вдруг объявит о своем намерении разместить американские войска - а это единственный способ остановить Путина, - он знает, что западноевропейские страны не пойдут за ним в бой. У них самих заканчиваются боеприпасы, и на протяжении десятилетий у них не хватало духа защитить свой собственный народ, не говоря уже о народе далекой страны", - говорится в статье.

The Telegraph отмечает, что, вероятно, у Украины нет другого выбора, как вести переговоры на основе последних мирных предложений Трампа. Это включает в себя фактическую уступку большей части территории, оккупированной Россией.

Как указывает The Telegraph, судя по сигналам из Вашингтона, кажется, что Путин согласится на предложения Трампа, особенно после угрозы введения новых санкций. Ему необходимо соизмерять продолжение войны с теми убытками, которые она наносит российской экономике. Но если будет достигнуто прекращение огня, его позиции усилятся и укрепятся:

"В Москве он сможет легко представить это как победу; не так уж и важно, считает ли российский народ такой результат справедливым обменом за огромные жертвы, которые он понес, и за значительный ущерб, нанесенный его уровню жизни", - говорится в статье.

В то же время положение самого Зеленского будет шатким. Если он согласится на прекращение огня и потерю огромных участков украинской территории, трудно представить, что он останется президентом надолго, отмечает аналитик. При этом Путин будет активно готовиться к такому исходу и строить планы по использованию дальнейшего хаоса.

При этом ситуация в Украине показала слабость НАТО, и Путин увидит в этом "зеленый свет" для своей будущей агрессии. То же самое касается Китая, Ирана и любых других режимов, которые хотят выступить против Запада.

"Нет ничего радостного в размораживании отношений между США и Украиной, если конечный результат - предательство - остается, по сути, тем же", - отмечается в статье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Провел с Трампом хорошую встречу, которая может стать исторической. Надеемся на результат. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20409) Трамп Дональд (5275)


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Топ комментарии
+20
Наголосували зеленые підарси,якщо і будуть вибори результат буде такий самий і до бабки не треба ходить.
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27.04.2025 09:21
+19
Ти з окопа в брянській області,строчих свій коментар😃?
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27.04.2025 09:24
+19
Так як так то знову? Вчора повна перемога була. З Трампом зустрівся! Сидів поруч. Ватикан відійшов від правил і посадив в першому ряді. Зустріли оплесками. Єдиний марафон і позитивні блогери захлинались цілий день від захвату. І тут таке.....
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27.04.2025 09:26
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Страница 2 из 2
"...становище самого Зеленського буде хитким" - а нам не пофіг? За ним вже давно смугаста роба плаче. Українці захищають не пересидента-нікчему, а свою землю. І ще в статті дивний висновок щодо того, що кацапетівка "бере гору у війні на виснаження". Це не кацапи перемагають, це основний партнер України виявився балаболом і фактично прийняв сторону ху#ла.
Коротше, The Telegraph розвішує путінську локшину на вуха своїх читачів.
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27.04.2025 09:48 Ответить
Україна переможе у війні на виснаження? Тобто ніякого миру? Отже вся ця метушня трумпа і єлдакозєльонского це діяльність проти України? Агент Каснов хоче зупинити війну, бо інакше Росія програє? А пуйло хоче війни, бо не розуміє, що програє?А чому агент краснов все робить всупереч волі свого хазяїна пуйла? Де логіка у ваших твердженнях? Де?
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27.04.2025 11:08 Ответить
Як багато запитань... А спробуйте дати відповыдь на моє одне:
"А чому агент краснов все робить всупереч волі свого хазяїна пуйла?" - з чого ви зробили такий висновок?
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27.04.2025 11:17 Ответить
З ваших тверджень. Прочитайте ще раз, що ви написали. Тому і алогічно, що логіки не має.
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27.04.2025 11:59 Ответить
Змішали все в купу, самі й розгрібайте. Мій перший пост був достатньо лаконічним та зрозумілим для мислячих людей, ви ж хапаєтеся за все що попало і тулите сюди, щоб запутати людей.
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27.04.2025 12:27 Ответить
Європа завжди була боягузливо-зрадлива. До Мюнхена38 і потім. А НАТО, ЄС - колгоспи, в яких на постійній основі троянські шкапи Кремля. Замість мужності, чисто європейське словоблудство, чисто ватіканське єзуїтське лукавство - наміри тонуть у бездіяльності, прикритій тогою консенсуальності.

"Західноєвропейські країни не підуть за ним у бій. У них самих закінчуються **********, і протягом десятиліть у них не вистачало духу захистити свій власний народ, не кажучи вже про народ далекої країни."
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27.04.2025 09:54 Ответить
Ок. Чому тоді найвеличніший доводить трумпа до сказу? Вже втратили фінансову допомогу від США. На підході втрата військової. Найвеличніший з ходу відмовився дати згоду, не підписувати, а просто згоду на мирний план трумпа? Лідор не дав навіть шансу пуйлу відмовитись від плану перемир'я. Він це зробив першим. Пуйло тепер можливо хоче миру, а от агресивна Україна в особі найвеличнішого хоче війни. Бо Європа нам допоможе. Звичайно допомагатиме, бо зацікавлена у виснаженні мордора. А от скільки надопомагає невідомо, тут з вами ніхто і не сперечатиметься. Минулий досвід допомагання вкупі з бідному не вселяє оптимізму
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27.04.2025 11:22 Ответить
Заяви, ну да, це канешно аргумент) Заяви європейців он взагалі свідчать, що вони вже ледь не останню нирку заради України віддали.
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27.04.2025 09:54 Ответить
Там обіцянки на рівні потужнонезламних планів миру і перемоги від найвеличнішого лідора всесвіту.
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27.04.2025 11:24 Ответить
Є приклад генерала Манергейма - яки в непростих добився миру у важкій війні з СРСР . Наші "патріоти " без сумніву заклеймили б його зрадником та агєнтом Кремля .
Але результат ми бачимо -Фінляндія ,хоч і втратила території, і заключила " капітулянтський мир" - прогресивна європейська країна і член НАТО .
Це приклад того , що якщо керівництво країни притомне і веде правильну політику - можна навіть в несприятливих умовах зробити привабливу країну .
А можні і далі спалювати народ в нескінченній війні під керівництвом бездарних мародерів-совків .
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27.04.2025 09:55 Ответить
Фіни звичайно намолотили нормально москалів, але їм ще й пощастило, тоді так різні обставини склалися, що від них совєти відчепилися. Наприклад десь читав, що в 45 році, коли світ ділили, то наприклад американці з британцями віддали совєтам Польщу, а Сталін взамін поставився поблажливіше до Фінляндії. А зараз то вже все поділене, ше тільки Україна лишилася. І взагалі подивіться на цифри втрат, на % втрачених територій - по суті до фінів Сталін тоді менше причепився, ніж до нас Путін.
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27.04.2025 10:19 Ответить
Притомні створюють сприятливі обставини ,непритомні -несприятливі. Порошенко розбудовував армію ,Зеленський - розміновував Чонгар та клав асфальт. Мабуть обставини так склалися...
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27.04.2025 10:29 Ответить
Це теж факт. Але я про обставини, які складалися у фінів вже під час війни й на момент перелому не на їхню користь.
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27.04.2025 10:39 Ответить
Зараз так різні обставини склалися, що ***** не відчепиться від України поки не дійде до кордонів з Польщею. Тільки знищення расії допоможе Україні стати прогресивною європейською країною і членом НАТО. Але... Ні ЄС, ні НАТО цього не хочуть. На жаль...
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27.04.2025 11:00 Ответить
І? Всьо пропало?
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27.04.2025 11:26 Ответить
Касапський вкид.
Досягнення простого припинення атак касапами нашої тилової інфраструктури, припинення вогню на ЛБЗ вони представляють не просто як перемир'я, а практично як договір нашої капітуляції; а це характерний касапський прийомчик закінчення війни.
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27.04.2025 09:57 Ответить
Зря паникуют. На такую, даже не капитуляцию, а добровольную передачу территорий Зеленский не согласится. Про Европу которая никогда не могла защитить себя, типичный пинок британца по французским яйцам.
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27.04.2025 10:07 Ответить
Я ,мабуть ,вас розчарую. Території забрали ще в 2022. Зараз дуже помалу добирають. Любімому лідору вже нічого і нікому передавати не треба. Вже все що міг те передав в 2022. Від любимого лідора трумп хотів лише дві речі: зіткнутися і мовчати. Лідор вчергове не стримався.
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27.04.2025 11:32 Ответить
Взагалі то, після початку повномасштабної агресії,стояло питання про виживання України як держави,а українців як нації,особисто я у свої за 50 звільняв правобережну Херсонщину й не дивлячись ні на що,не скільки про це не жалію.
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27.04.2025 10:11 Ответить
Стаття написана на руській мові, потім переведена англійською.Смердить лаптями.
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27.04.2025 10:11 Ответить
Перемирие - это как горизонт - оно всё ближе и ближе, но никогда не наступит
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27.04.2025 10:20 Ответить
Пошел очередной ряд вбросов от американских СМИ, суть которых сводится к якобы неизбежности подписания мирного договора на кремлевко-трамповских условиях. Какие именно это условия тоже полной ясности нет. Если ЕС и Британия не впишутся за нас удвоив-утроив усилия, то даже не знаю, какие еще есть варианты и готовы ли ВСУ и украинцы в массе своей на них.
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27.04.2025 10:29 Ответить
А если знать, что The Telegraph британская газета, так вообще ужас шо творится...
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27.04.2025 11:02 Ответить
"Ясності што ета за условія нєт." Але засуджуєм і категорично проти.Афігєваю від мудрого українського народу.
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27.04.2025 11:36 Ответить
Стаття куплена.
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27.04.2025 10:35 Ответить
Продана і знову куплена, але дароже.
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27.04.2025 11:37 Ответить
Переговори МОЖНО вести з тими хто буде суттєво тиснути на рашку ( в т.ч. поставки до ВСУ достатньо зброї і розвідданих)
А трампандопулло на рашку працює а не тисне... Хіба шо тисне губами на відоме місце, але то делікатно
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27.04.2025 11:07 Ответить
Я вас пойняв. Мир неначасі. Україна перемагає. От-от кава в Криму. Кордони 91 через місяць. А тут пуйло руками агента краснова нам мир навязують. Нічого де-юре визнавати не треба(хоча найвеличніший брехав, що конституцію він не порушить і Крим російським не визнає). Ніяких територій неокупованих віддавати не треба. Навіть ніби і ЗАЕС де-юре повернуть і з Харківської області вийдуть. Але ніт! Потужнонезламний і мудрий наріт проти. Що вам ,патрійоти диванно-броньованих військ знову не так?
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27.04.2025 11:44 Ответить
Путінська Росія в нинішньому вигляді є загрозою для всіх демократичних країн світу.
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27.04.2025 11:43 Ответить
Дякуємо, капітан очевидність! А щось таке саме рішучопотужне по КНР, кндр, ісламській республіці Іран видасте?
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27.04.2025 11:46 Ответить
Насправді є на багато радикальніший та дієвіший спосіб не лише зупинити Путлера, а й примусити його відповзти назад, ніж направлення в Україну американських військ. Це передача Києву кількох десятків ядерних *********** великої потужності. До того ж це дозволить Путлеру навіть зберегти обличчя, заявивши росіянам: 'Ми більше не зможемо ані денацифікувати, ані демілітаризувати Україну. Ми тепер можемо лише обопільно знищити один одного. Ці божевільні (а росіян роками переконували, що ми божевільні), які нас ненавидять, цілком можуть погодитися стати знаряддям в руках Заходу, реалізувавши, наприклад, свою давню погрозу: 'Крим або буде українським, або безлюдним'. Залишати окуповані території в складі рф це значить наражати Росію на загрозу перманентного українського терору, на який буде важко адекватно відповісти. Тому задля майбутнього Росії я прийняв непросте рішення відвести російські війська до кордонів 2013 р. Всім, хто вважає себе частиною русского міра буде надана можливість виїхати в Росію, де їм буде надана всебічна допомога...'
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27.04.2025 12:19 Ответить
Скоріше х..ло скаже "це ми, росіянці, божевільні, тож давайте всі разом загинемо за Крим да Бамбас!" І 80% росіян з ним погодится...
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27.04.2025 12:32 Ответить
І то спасибі "Телеграфові" за незлобний (щодо України) песимізм.
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27.04.2025 12:26 Ответить
Те що Зеленський не має бути президентом, після перемир'я - це 100%. І це буде чудово! Ніяких проблем чи "хаосу" через не може бути, прийде нова людина, сподіваюсь, більш достойна і порядна. А всій Україні та нашім партнерам не треба розслаблятись, треба нарощувати випуск зброї, готуватись до нової навали, а не до "шашличків" як у 2022 році. І все буде добре!
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27.04.2025 12:36 Ответить
принаймні є прогрес - перестали казати що зеленський намагається здати Україну.
бо 4 роки здавати і не здати це смішно.
очевидно що є такі битви які неможливо виграти і я радий що зеленський і досі не здається.
ну, і звісно, що хочу дожити до дня коли зеленського судитимуть бо його заслуга в тому що не здався велика але вона вся помножена на нуль ще в 22 році.
бо лідер повинен бути не тільки сміливим а і мудрим.
не купує зеленський ідеї у винахідників бо хоче написати в мемуарах що виграв сам війну, своєю геніяльністю.
це злочин а за злочин судять.
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27.04.2025 12:50 Ответить
Чергова локшина! Мир - це тільки можливість підорафії відновити сили і напасти знову! Якщо Америка не поставить підорафію в стойло миру у Європі не буде! Оці тампаксозелопархаті пасьянси ламають світовий порядок!
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27.04.2025 13:03 Ответить
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