Встреча Трампа и Зеленского является "значительным" шагом на пути к восстановлению лучшего канала коммуникации, - Болтон
Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что субботняя встреча президентов США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Риме является "значительным" шагом на пути к восстановлению лучшего канала коммуникации между главами государств.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.
"Я думаю, что встреча была значительной. Я думаю, что это значительный шаг к разумному разговору между двумя лидерами", - сказал Болтон.
Он добавил, что "и спикер президента, и спикер Зеленского сказали, что она была продуктивной. Так что, я думаю, вы должны считать это хорошим. Это не обязательно означает большой прогресс, но по крайней мере они разрушили представление о том, что произошло в Овальном кабинете 28 февраля, так что это плюс", имея в виду ссору между двумя лидерами в конце февраля.
Болтон отметил, что это помогло сломать негативный имидж, который остался после публичного спора в Овальном кабинете 28 февраля - и уже это можно считать позитивом для обеих сторон.
После переговоров Зеленский отметил ключевые темы: защита жизни украинцев, полное и безусловное прекращение огня и достижение длительного мира, который сделает невозможным повторение войны.
Президент Украины подчеркнул, что надеется на конкретные результаты по обсуждаемым вопросам, а саму встречу назвал "хорошей" и такой, что может стать исторической.
Президент США после встречи опубликовал заявление, в котором выразил сомнение в искренности намерений Путина относительно мира. Он подчеркнул, что последние ракетные удары по гражданским объектам в Украине свидетельствуют о нежелании кремля завершать войну. Трамп предположил, что с Россией нужно действовать жестче - в частности, с помощью "банковских" или "вторичных санкций".
Болтон отдельно подчеркнул, что Путину следует быть осторожным, ведь Трамп может изменить свое отношение к нему. По словам экс-советника, Россия сейчас имеет преимущество, но чрезмерная уверенность кремля может сыграть злую шутку: "Путин уже добился от Трампа стольких уступок... но я все равно думаю, что у него есть много пространства для игры".
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китай вже тестує сусідів.
індія пакистан в стані бойової готовності.
іран вже грозить ядерною зброєю. а перси, це не сцикливі лапті. кинуть бомбу без вагань. і звісно отримають у відповідь.
а далі, принцип доміно, по всьому світу.....
не знаю про що вони там шепотіли, але фотосесія зачьотна.
наш зе!лідор повісить у себе в камері, як що не втече в парагвай чи буркіна фасо.