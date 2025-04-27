Встреча Трампа и Зеленского является "значительным" шагом на пути к восстановлению лучшего канала коммуникации, - Болтон

Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что субботняя встреча президентов США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Риме является "значительным" шагом на пути к восстановлению лучшего канала коммуникации между главами государств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

"Я думаю, что встреча была значительной. Я думаю, что это значительный шаг к разумному разговору между двумя лидерами", - сказал Болтон.

Он добавил, что "и спикер президента, и спикер Зеленского сказали, что она была продуктивной. Так что, я думаю, вы должны считать это хорошим. Это не обязательно означает большой прогресс, но по крайней мере они разрушили представление о том, что произошло в Овальном кабинете 28 февраля, так что это плюс", имея в виду ссору между двумя лидерами в конце февраля.

Болтон отметил, что это помогло сломать негативный имидж, который остался после публичного спора в Овальном кабинете 28 февраля - и уже это можно считать позитивом для обеих сторон.

После переговоров Зеленский отметил ключевые темы: защита жизни украинцев, полное и безусловное прекращение огня и достижение длительного мира, который сделает невозможным повторение войны.

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Президент Украины подчеркнул, что надеется на конкретные результаты по обсуждаемым вопросам, а саму встречу назвал "хорошей" и такой, что может стать исторической.

Президент США после встречи опубликовал заявление, в котором выразил сомнение в искренности намерений Путина относительно мира. Он подчеркнул, что последние ракетные удары по гражданским объектам в Украине свидетельствуют о нежелании кремля завершать войну. Трамп предположил, что с Россией нужно действовать жестче - в частности, с помощью "банковских" или "вторичных санкций".

Болтон отдельно подчеркнул, что Путину следует быть осторожным, ведь Трамп может изменить свое отношение к нему. По словам экс-советника, Россия сейчас имеет преимущество, но чрезмерная уверенность кремля может сыграть злую шутку: "Путин уже добился от Трампа стольких уступок... но я все равно думаю, что у него есть много пространства для игры".

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