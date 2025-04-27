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Новости Встреча Трампа и Зеленского
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Встреча Трампа и Зеленского является "значительным" шагом на пути к восстановлению лучшего канала коммуникации, - Болтон

джон, болтон

Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что субботняя встреча президентов США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Риме является "значительным" шагом на пути к восстановлению лучшего канала коммуникации между главами государств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

"Я думаю, что встреча была значительной. Я думаю, что это значительный шаг к разумному разговору между двумя лидерами", - сказал Болтон.

Он добавил, что "и спикер президента, и спикер Зеленского сказали, что она была продуктивной. Так что, я думаю, вы должны считать это хорошим. Это не обязательно означает большой прогресс, но по крайней мере они разрушили представление о том, что произошло в Овальном кабинете 28 февраля, так что это плюс", имея в виду ссору между двумя лидерами в конце февраля.

Болтон отметил, что это помогло сломать негативный имидж, который остался после публичного спора в Овальном кабинете 28 февраля - и уже это можно считать позитивом для обеих сторон.

После переговоров Зеленский отметил ключевые темы: защита жизни украинцев, полное и безусловное прекращение огня и достижение длительного мира, который сделает невозможным повторение войны.

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Президент Украины подчеркнул, что надеется на конкретные результаты по обсуждаемым вопросам, а саму встречу назвал "хорошей" и такой, что может стать исторической.

Президент США после встречи опубликовал заявление, в котором выразил сомнение в искренности намерений Путина относительно мира. Он подчеркнул, что последние ракетные удары по гражданским объектам в Украине свидетельствуют о нежелании кремля завершать войну. Трамп предположил, что с Россией нужно действовать жестче - в частности, с помощью "банковских" или "вторичных санкций".

Болтон отдельно подчеркнул, что Путину следует быть осторожным, ведь Трамп может изменить свое отношение к нему. По словам экс-советника, Россия сейчас имеет преимущество, но чрезмерная уверенность кремля может сыграть злую шутку: "Путин уже добился от Трампа стольких уступок... но я все равно думаю, что у него есть много пространства для игры".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20409) Трамп Дональд (5275) Болтон Джон (115)


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Топ комментарии
+3
ніяких кроків на шляху до відновлення кращого каналу комунікації з невігласами які не визнають Міжнародне право, не знають історію і законодавство інших країн бути не може навіть в перспективі.
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27.04.2025 11:26
+2
рудий лідар та зелений лідар.
не знаю про що вони там шепотіли, але фотосесія зачьотна.
наш зе!лідор повісить у себе в камері, як що не втече в парагвай чи буркіна фасо.
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27.04.2025 11:21
+2
поки республіканці плазують перед рудим фріком, поки демократами керують обами, сша все далі та все швидше віддаляються від лідерства у світі.
китай вже тестує сусідів.
індія пакистан в стані бойової готовності.
іран вже грозить ядерною зброєю. а перси, це не сцикливі лапті. кинуть бомбу без вагань. і звісно отримають у відповідь.
а далі, принцип доміно, по всьому світу.....
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27.04.2025 11:27
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Трамп сел перекинуться в картишки с криворожским пацаном ,куда тебе дедуля ..
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27.04.2025 11:18 Ответить
Kakoj nah kartishki ) a na Rojale .....!!!,i Krasnow w Gauwne ! Mieloni polubit rojal !100 pudow )
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27.04.2025 11:36 Ответить
З рижим можна домовитися? Він почне вести себе адекватно? Згине в нього любоффь до пуйла? Дивина та й годі.
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27.04.2025 11:37 Ответить
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27.04.2025 12:29 Ответить
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27.04.2025 12:31 Ответить
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27.04.2025 12:32 Ответить
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27.04.2025 12:51 Ответить
Болтону я вірю - значить якісь зрушення є
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27.04.2025 11:20 Ответить
поки республіканці плазують перед рудим фріком, поки демократами керують обами, сша все далі та все швидше віддаляються від лідерства у світі.
китай вже тестує сусідів.
індія пакистан в стані бойової готовності.
іран вже грозить ядерною зброєю. а перси, це не сцикливі лапті. кинуть бомбу без вагань. і звісно отримають у відповідь.
а далі, принцип доміно, по всьому світу.....
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27.04.2025 11:27 Ответить
Може бути і таке, довбнів на чолі світових країн багато, нещрдавно і в США такий з'явився! 🤬
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27.04.2025 11:30 Ответить
У трампона не зрушення, а постійні коливання від ×ерні до пNздеця.
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27.04.2025 11:31 Ответить
рудий лідар та зелений лідар.
не знаю про що вони там шепотіли, але фотосесія зачьотна.
наш зе!лідор повісить у себе в камері, як що не втече в парагвай чи буркіна фасо.
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27.04.2025 11:21 Ответить
Дай то Бог, что бы Болтон оказался хоть на половину прав... да хоть на четверть
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27.04.2025 11:21 Ответить
Пропоную ще арестувати Меркель і відправити її до Гаазі, за те що вона ВІДДАЛА КРИМ РОССІЇ
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27.04.2025 11:24 Ответить
ніяких кроків на шляху до відновлення кращого каналу комунікації з невігласами які не визнають Міжнародне право, не знають історію і законодавство інших країн бути не може навіть в перспективі.
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27.04.2025 11:26 Ответить
Задержка с подписанием "соглашения про ископаемые" и с "каналом коммуникации" что-то случится. Но путь правильный.
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27.04.2025 11:28 Ответить
Думаю его не подпишут и будут тянуть время, пока взамен не получат что то стоящее, гарантии или новые поставки оружия, что еще...
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27.04.2025 11:37 Ответить
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27.04.2025 11:56 Ответить
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27.04.2025 12:12 Ответить
Без перекладача, такі бзустрічі цінні лише для фотографів.
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27.04.2025 12:42 Ответить
а парасюк з носака б ує8ав, ага.
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27.04.2025 13:07 Ответить
 
 