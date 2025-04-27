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Новости Встреча Трампа и Зеленского
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Дуда о встрече Зеленского и Трампа: Надеюсь, "особый дух" вдохновит на "новые идеи" для окончания войны

Дуда о встрече Трампа и Зеленского

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского на похоронах Папы Римского Франциска имела "особый дух", который вдохновит на "новые идеи" для завершения развязанной РФ войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью Polsat News.

"Я надеюсь, что особый дух, который там царит, может вдохновить на новые решения и идеи, которые помогут закончить эту войну", - сказал Дуда.

Он также добавил, что скорейшее завершение войны - в интересах Польши и поляков.

"В интересах Польши и поляков, чтобы эта война закончилась справедливым миром, который также даст нам гарантию спокойствия, чтобы мы могли действительно спокойно развиваться, не боясь, что кто-то на нас нападет", - резюмировал Дуда.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявления Трампа и Зеленского свидетельствуют, что перемирие в войне близко как никогда. Однако вряд ли оно станет победой для Украины, - The Telegraph

Автор: 

Зеленский Владимир (20409) Дуда Анджей (758) Трамп Дональд (5275)


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Топ комментарии
+4
шутнік пан Анджей..
.
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27.04.2025 10:00
+3
Дух скумбрії, мівіни і французьких парфумів.
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27.04.2025 10:02
+3
Не вдобно й казать, а який особливий дух може бути від покійника.
І на що він може сподвигнути.
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27.04.2025 10:24
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Идея тут может быть только одна, уничтожение кацапского *********.
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27.04.2025 09:59 Ответить
шутнік пан Анджей..
.
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27.04.2025 10:00 Ответить
Вибори президента РП в травні? Так що може звіздіти.
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27.04.2025 10:06 Ответить
Який такий "особливий дух" від папи русофіла та українофоба?
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27.04.2025 10:01 Ответить
мається на увазі новий особливий кокс))) з нетерпінням чекаємо нових потужних ідей
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27.04.2025 10:23 Ответить
Не вдобно й казать, а який особливий дух може бути від покійника.
І на що він може сподвигнути.
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27.04.2025 10:24 Ответить
Ну... деяким покійникам, наприклад теслі Іісусу Христу, вдалося сподвигнути мільярди людей...
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27.04.2025 10:39 Ответить
Христос Воскрес,а не покійник,думай що пишеш теолог на мінімалках.
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27.04.2025 10:54 Ответить
Прикро, але не зважаючи на пять років "богошукацтва" я, навпаки став переконаним атеїстом. До речі згідно Біблії Ісус таки був покійником якийсь час і знаходився в гробниці Йосипа Аримафейського. Це вже потім він воскрес і "сподвигнув" маси увірувавших...
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27.04.2025 12:04 Ответить
Від латиноса, та ще й комуняки? Краще не питайте!
Його навить помити, перед тим як покласти на усушку, погидували
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27.04.2025 11:37 Ответить
Дух скумбрії, мівіни і французьких парфумів.
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27.04.2025 10:02 Ответить
Краще "особливий дух", ніж знову б вигнали
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27.04.2025 10:05 Ответить
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27.04.2025 10:13 Ответить
Казковий...
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27.04.2025 10:10 Ответить
Особлиіий дух?
Ну, коли зустричаются два гівно то дійсно, дух у тому місці нестерпно особливий.
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27.04.2025 10:25 Ответить
"В інтересах Польщі та поляків, щоб ця війна закінчилася справедливим миром, який також дасть нам гарантію спокою"

Ну непогано, ще й нам ніхто не дав, і взагалі поляки більш корисні десь в Ясьонці, але їм теж давайте гарантії) Війна в Україні, а гарантії давай Польщі)
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27.04.2025 10:26 Ответить
Поляки сміються зі свого Дуди )))

Nasz debil czeka w korytarzu przy windzie! (Наш ідіот чекає в коридорі біля ліфта!)
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27.04.2025 10:31 Ответить
Ocziewiszce !,a gdze?,4 diwizii w tiedy na wypierdol z Polski ! i co ?Temu i czeka na Pana uSA )
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27.04.2025 11:44 Ответить
"особливий дух"...
Ага...
Від смердючого жида Зє-...
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27.04.2025 10:38 Ответить
Себе нюхав?
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27.04.2025 11:07 Ответить
Гарно лиже Трампу...
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27.04.2025 10:39 Ответить
Іпанько-підлабузник.
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27.04.2025 11:06 Ответить
"нові ідеї" для розв'язання війни Джерело: https://censor.net/ua/n3549033
розв'язати війну? яку війну?
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27.04.2025 11:08 Ответить
Мабуть на сніданок у Ватикані горох подавали.
Тож найвеличніші лідори **********, сидячи поруч на червоненьких стульчаках, періодлично гучно і пахучо видавали цей "особливий дух" ©
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27.04.2025 11:55 Ответить
 
 