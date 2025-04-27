Дуда о встрече Зеленского и Трампа: Надеюсь, "особый дух" вдохновит на "новые идеи" для окончания войны
Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского на похоронах Папы Римского Франциска имела "особый дух", который вдохновит на "новые идеи" для завершения развязанной РФ войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью Polsat News.
"Я надеюсь, что особый дух, который там царит, может вдохновить на новые решения и идеи, которые помогут закончить эту войну", - сказал Дуда.
Он также добавил, что скорейшее завершение войны - в интересах Польши и поляков.
"В интересах Польши и поляков, чтобы эта война закончилась справедливым миром, который также даст нам гарантию спокойствия, чтобы мы могли действительно спокойно развиваться, не боясь, что кто-то на нас нападет", - резюмировал Дуда.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским.
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І на що він може сподвигнути.
Його навить помити, перед тим як покласти на усушку, погидували
Ну, коли зустричаются два гівно то дійсно, дух у тому місці нестерпно особливий.
Ну непогано, ще й нам ніхто не дав, і взагалі поляки більш корисні десь в Ясьонці, але їм теж давайте гарантії) Війна в Україні, а гарантії давай Польщі)
Nasz debil czeka w korytarzu przy windzie! (Наш ідіот чекає в коридорі біля ліфта!)
Ага...
Від смердючого
жидаЗє-...
розв'язати війну? яку війну?
Тож найвеличніші лідори **********, сидячи поруч на червоненьких стульчаках, періодлично гучно і пахучо видавали цей "особливий дух" ©