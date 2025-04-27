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Новини Зустріч Трампа та Зеленського
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Дуда про зустріч Зеленського та Трампа: Сподіваюсь "особливий дух" надихне на "нові ідеї" для розв’язання війни

Дуда про зустрач Трампа та Зеленського

Зустріч президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського на похороні Папи Римського Франциска мала "особливий дух", який надихне на "нові ідеї" для завершення розв’язаної РФ війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв'ю Polsat News.

"Я сподіваюся, що особливий дух, який там панує, може надихнути на нові рішення та ідеї, які допоможуть закінчити цю війну", – сказав Дуда.

Він також додав, що найшвидше завершення війни – в інтересах Польщі і поляків.

"В інтересах Польщі та поляків, щоб ця війна закінчилася справедливим миром, який також дасть нам гарантію спокою, щоб ми могли дійсно спокійно розвиватися, не боячись, що хтось нас нападе", – резюмував Дуда.

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23876) Дуда Анджей (774) Трамп Дональд (5696)


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Топ коментарі
+4
шутнік пан Анджей..
.
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27.04.2025 10:00
+1
Дух скумбрії, мівіни і французьких парфумів.
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27.04.2025 10:02
+1
Краще "особливий дух", ніж знову б вигнали
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27.04.2025 10:05
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Идея тут может быть только одна, уничтожение кацапского *********.
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27.04.2025 09:59 Відповісти
шутнік пан Анджей..
.
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27.04.2025 10:00 Відповісти
Вибори президента РП в травні? Так що може звіздіти.
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27.04.2025 10:06 Відповісти
Який такий "особливий дух" від папи русофіла та українофоба?
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27.04.2025 10:01 Відповісти
мається на увазі новий особливий кокс))) з нетерпінням чекаємо нових потужних ідей
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27.04.2025 10:23 Відповісти
Не вдобно й казать, а який особливий дух може бути від покійника.
І на що він може сподвигнути.
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27.04.2025 10:24 Відповісти
Ну... деяким покійникам, наприклад теслі Іісусу Христу, вдалося сподвигнути мільярди людей...
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27.04.2025 10:39 Відповісти
Дух скумбрії, мівіни і французьких парфумів.
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27.04.2025 10:02 Відповісти
Краще "особливий дух", ніж знову б вигнали
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27.04.2025 10:05 Відповісти
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27.04.2025 10:13 Відповісти
Казковий...
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27.04.2025 10:10 Відповісти
Особлиіий дух?
Ну, коли зустричаются два гівно то дійсно, дух у тому місці нестерпно особливий.
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27.04.2025 10:25 Відповісти
"В інтересах Польщі та поляків, щоб ця війна закінчилася справедливим миром, який також дасть нам гарантію спокою"

Ну непогано, ще й нам ніхто не дав, і взагалі поляки більш корисні десь в Ясьонці, але їм теж давайте гарантії) Війна в Україні, а гарантії давай Польщі)
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27.04.2025 10:26 Відповісти
Поляки сміються зі свого Дуди )))

Nasz debil czeka w korytarzu przy windzie! (Наш ідіот чекає в коридорі біля ліфта!)
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27.04.2025 10:31 Відповісти
"особливий дух"...
Ага...
Від смердючого жида Зє-...
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27.04.2025 10:38 Відповісти
Гарно лиже Трампу...
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27.04.2025 10:39 Відповісти
 
 