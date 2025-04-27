Дуда про зустріч Зеленського та Трампа: Сподіваюсь "особливий дух" надихне на "нові ідеї" для розв’язання війни

Зустріч президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського на похороні Папи Римського Франциска мала "особливий дух", який надихне на "нові ідеї" для завершення розв’язаної РФ війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв'ю Polsat News.

"Я сподіваюся, що особливий дух, який там панує, може надихнути на нові рішення та ідеї, які допоможуть закінчити цю війну", – сказав Дуда.

Він також додав, що найшвидше завершення війни – в інтересах Польщі і поляків.

"В інтересах Польщі та поляків, щоб ця війна закінчилася справедливим миром, який також дасть нам гарантію спокою, щоб ми могли дійсно спокійно розвиватися, не боячись, що хтось нас нападе", – резюмував Дуда.

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським.

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