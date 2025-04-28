Последствия атаки БПЛА на Черкасскую область: шесть травмированных, 117 тыс. потребителей остались без газа

В результате вражеской атаки на Черкасскую область 28 апреля шесть человек получили травмы. Также есть достаточно существенные повреждения объекта газовой инфраструктуры, из-за чего около 117 тысяч потребителей сейчас без газа.

Об этом рассказал руководитель областной военной администрации Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, ориентировочно на восстановление газоснабжения нужно около двух-трех суток.

"В 12:30 был сбит последний "шахед". Всего их летело около 25. Есть попадания. Взрывы мы слышали как в результате падения поврежденных или уничтоженных шахедов, так и из-за попадания в объекты инфраструктуры. В частности, есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры - газотранспортную сеть", - рассказал он.

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Табурец отметил, что в результате падения обломков травмы получили шесть человек.

Чиновник отметил, что попадание в объект инфраструктуры было достаточно существенным.

"Сразу сработали все соответствующие службы, аварийная газовая служба, потому что это газотранспортная сеть. Также работали спасатели и медики. Были отключены сети низкого давления, то есть подачи, в первую очередь, к населению, чтобы сохранить наличие газа в сетях высокого давления. Сейчас от газоснабжения отключены около 117 тысяч потребителей и около 430 юридических лиц, работающих на основе газа, в частности, такие крупные объекты, как "Азот", ТЭЦ, "Черкассыхлеб", Черкассытеплокоммунэнерго", - рассказал руководитель ОВА.

Табурец добавил, что сейчас анализируют убытки и рассматривают возможность подключения к резервным каналам.

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