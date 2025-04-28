Наслідки атаки БпЛА на Черкащину: шестеро травмованих, 117 тис. споживачів залишилися без газу

Унаслідок ворожої атаки на Черкащину 28 квітня шестеро людей дістали травми. Також є досить суттєві пошкодження об'єкта газової інфраструктури, через що близько 117 тисяч споживачів зараз без газу.

Про це розповів керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, орієнтовно на відновлення газопостачання потрібно близько двох-трьох діб.

"О 12:30 був збитий останній "шахед". Загалом їх летіло близько 25. Маємо влучання. Вибухи ми чули як внаслідок падіння пошкоджених або знищених шахедів, так і через влучання в об'єкти інфраструктури. Зокрема, є влучання в один з об'єктів критичної інфраструктури — газотранспортну мережу", - розповів він.

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Табурець зазначив, що внаслідок падіння уламків травми дістали шестеро людей.

Посадовець зауважив, що влучання в об'єкт інфраструктури було досить суттєвим.

"Відразу спрацювали всі відповідні служби, аварійна газова служба, бо це газотранспортна мережа. Також працювали рятувальники та медики. Були відключені мережі низького тиску, тобто подачі, в першу чергу, до населення, щоб зберегти наявність газу в мережах високого тиску. Наразі від газопостачання відключені близько 117 тисяч споживачів та близько 430 юридичних осіб, які працюють на основі газу, зокрема, такі великі об'єкти, як "Азот", ТЕЦ, "Черкасихліб", Черкаситеплокомуненерго", - розповів керівник ОВА.

Табурець додав, що наразі аналізують збитки й розглядають можливість підключення до резервних каналів.

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