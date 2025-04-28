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Новини атака на Черкащину
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Вибухи пролунали біля Черкас: над містом ворожі БпЛА

Біля Черкас пролунали вибухи 28 квітня 2025 року

Біля Черкас пролунали вибухи, в області зафіксовано російські безпілотники.

Про це пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

У Повітряних силах попередили, що над Черкасами - ворожі БпЛА.

Читайте: Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні Сили (оновлено)

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Черкаси (548) Шахед (1009) Черкаська область (52) Черкаський район (20)


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