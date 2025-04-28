1 094 0
Вибухи пролунали біля Черкас: над містом ворожі БпЛА
Біля Черкас пролунали вибухи, в області зафіксовано російські безпілотники.
Про це пише Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.
У Повітряних силах попередили, що над Черкасами - ворожі БпЛА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль