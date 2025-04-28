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Новини Атака безпілотників
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Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 27 квітня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Група ударних БпЛА на кордоні Харківщини та Сумщини.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Нові групи шахедів повз Богодухів на Харківщині.

Також читайте: Вночі в Одесі та Дніпрі лунали вибухи

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безпілотник (4174) Повітряні сили (2652) Шахед (1009)


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Щось не видно ефекту від знищення заводу шахедів в Елабугі. Чи в ГУР відзвітували, премії отримали, а там хоч трава не рости... шахеди летять як і раніше..
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27.04.2025 23:59 Відповісти
 
 