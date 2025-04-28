Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні Сили

Ввечері 27 квітня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

Група ударних БпЛА на кордоні Харківщини та Сумщини.

Оновлення щодо руху БпЛА

Нові групи шахедів повз Богодухів на Харківщині.

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