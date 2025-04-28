Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні Сили
Ввечері 27 квітня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Група ударних БпЛА на кордоні Харківщини та Сумщини.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Нові групи шахедів повз Богодухів на Харківщині.
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Алексей Дэвидсон
показати весь коментар27.04.2025 23:59 Відповісти Мені подобається 0
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