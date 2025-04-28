Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные Силы

Вечером 27 апреля российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

Группа ударных БпЛА на границе Харьковской и Сумской областей.

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