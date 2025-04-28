Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные Силы
Вечером 27 апреля российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Группа ударных БпЛА на границе Харьковской и Сумской областей.
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Алексей Дэвидсон
показать весь комментарий27.04.2025 23:59 Ответить Мне нравится 0
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