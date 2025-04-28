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Новости Атака беспилотников
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Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 27 апреля российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Группа ударных БпЛА на границе Харьковской и Сумской областей.

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Автор: 

беспилотник (3610) Воздушные силы (2313) Шахед (1006)


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Щось не видно ефекту від знищення заводу шахедів в Елабугі. Чи в ГУР відзвітували, премії отримали, а там хоч трава не рости... шахеди летять як і раніше..
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27.04.2025 23:59 Ответить
 
 