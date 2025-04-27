Ночью в Одессе и Днепре раздавались взрывы

В ночь на 27 апреля российские захватчики в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. В Одессе и Днепре прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

"В Днепре слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в 1:47.

После трех часов ночи "Суспільне" сообщило о взрывах в Одессе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)