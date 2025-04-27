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Новости Атака беспилотников
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Ночью в Одессе и Днепре раздавались взрывы

Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе

В ночь на 27 апреля российские захватчики в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. В Одессе и Днепре прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

"В Днепре слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в 1:47.

После трех часов ночи "Суспільне" сообщило о взрывах в Одессе.

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Автор: 

взрыв (6752) Днепр (4418) Одесса (7888) Одесская область (3574) Днепропетровская область (3962) Днепровский район (77) Одесский район (147)


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27.04.2025 07:22 Ответить
 
 