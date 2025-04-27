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Ночью в Одессе и Днепре раздавались взрывы
В ночь на 27 апреля российские захватчики в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. В Одессе и Днепре прогремели взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.
"В Днепре слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в 1:47.
После трех часов ночи "Суспільне" сообщило о взрывах в Одессе.
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Амандрапапупа
показать весь комментарий27.04.2025 07:22 Ответить Мне нравится 7
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