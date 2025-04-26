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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы

Россияне снова атакуют шахедами

Вечером субботы, 26 апреля, в воздушном пространстве Украины фиксировались российские ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые группы ударных БпЛА фиксировались на Харьковщине.

"Харьковская область - угроза применения ударных БпЛА", - сообщалось в 19:34.

Читайте также: Россияне запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3603) Воздушные силы (2308)


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Ну так настає ніч і в країні чортів почалася робота.
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26.04.2025 20:12 Ответить
Чергове 'мирне" послання трампону
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26.04.2025 20:18 Ответить
 
 