Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы
Вечером субботы, 26 апреля, в воздушном пространстве Украины фиксировались российские ударные беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые группы ударных БпЛА фиксировались на Харьковщине.
"Харьковская область - угроза применения ударных БпЛА", - сообщалось в 19:34.
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Грицько Злий
показать весь комментарий26.04.2025 20:12 Ответить Мне нравится 3
wadpas
показать весь комментарий26.04.2025 20:18 Ответить Мне нравится 1
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