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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы

россияне атакуют шахедами

Вечером 25 апреля российские оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине. Первые группы БпЛА фиксировались на юге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вражеские ударные БпЛА через Запорожскую область в направлении Днепропетровщины", - сообщалось в 22:18.

"Движение вражеских ударных БпЛА с Херсонщины в направлении Николаевщины", - сообщалось в 22:24.

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Автор: 

беспилотник (3601) Воздушные силы (2306)


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це мабуть "кацапцька згода на припинення вогню" чи
"валіодя стоп!" летить, плутаю їх...
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25.04.2025 22:41 Ответить
 
 