Россияне запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы
Вечером 25 апреля российские оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине. Первые группы БпЛА фиксировались на юге.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Вражеские ударные БпЛА через Запорожскую область в направлении Днепропетровщины", - сообщалось в 22:18.
"Движение вражеских ударных БпЛА с Херсонщины в направлении Николаевщины", - сообщалось в 22:24.
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"валіодя стоп!" летить, плутаю їх...