Силы ПВО сбили 41 вражеский БПЛА из 103, еще 40 беспилотников-имитаторов локально потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 25 апреля российская армия атаковала Украину 103 ударными БПЛА из Курска, Брянска и Орла. Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 41 ударного БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны.

40 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Черкасская, Донецкая и Днепропетровская области.

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