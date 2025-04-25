Сили ППО збили 41 ворожий БпЛА зі 103, ще 40 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч проти 25 квітня російська армія атакувала Україну 103 ударними БпЛА з Курська, Брянська та Орла. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
"Станом на 08.30 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.
40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.
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