Росіяни запустили ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 25 квітня російські окупанти запустили ударні безпілотники по Україні. Перші групи БпЛА фіксувалися на півдні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Ворожі ударні БпЛА через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровщини", - повідомлялося о 22:18.
"Рух ворожих ударних БпЛА із Херсонщини у напрямку Миколаївщини", - повідомлялося о 22:24.
Оновлення щодо руху ворожих БпЛА
"Декілька БпЛА курсом на Миколаїв", - повідомлялося о 22:44.
"Шахеди у передмісті Запоріжжя", - повідомлялося о 22:50.
"Групи шахедів курсом на Кривий Ріг", - повідомлялося о 22:59.
"Шахеди у напрямку Дніпра/Камʼянського", - повідомлялося о 23:03.
Оновлення
"Нові групи ворожих ударних БпЛА через Харківську область. Вектор руху західний", - повідомлялося о 23:39.
Декілька БпЛА курсом на Первомайськ, - повідомлялося о 23:58.
Нові групи шахедів на Харківщину із Луганщини. Заходять через Куп'янськ. Курс західний, - повідомлялося о 00:00.
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