Росіяни запустили ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 25 квітня російські окупанти запустили ударні безпілотники по Україні. Перші групи БпЛА фіксувалися на півдні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ворожі ударні БпЛА через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровщини", - повідомлялося о 22:18.

"Рух ворожих ударних БпЛА із Херсонщини у напрямку Миколаївщини", - повідомлялося о 22:24.

Оновлення щодо руху ворожих БпЛА

"Декілька БпЛА курсом на Миколаїв", - повідомлялося о 22:44.

"Шахеди у передмісті Запоріжжя", - повідомлялося о 22:50.

"Групи шахедів курсом на Кривий Ріг", - повідомлялося о 22:59.

"Шахеди у напрямку Дніпра/Камʼянського", - повідомлялося о 23:03.

Оновлення

"Нові групи ворожих ударних БпЛА через Харківську область. Вектор руху західний", - повідомлялося о 23:39.

Декілька БпЛА курсом на Первомайськ, - повідомлялося о 23:58.

Нові групи шахедів на Харківщину із Луганщини. Заходять через Куп'янськ. Курс західний, - повідомлялося о 00:00.

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