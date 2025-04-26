УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9923 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників
1 323 4

Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили

росіяни знову атакують шахедами

Ввечері суботи, 26 квітня, у повітряному просторі України фіксувалися російські ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перші групи ударних БпЛА фіксувалися на Харківщині. 

"Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:34.

Читайте також: Росіяни запустили ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4170) Повітряні сили (2650)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так настає ніч і в країні чортів почалася робота.
показати весь коментар
26.04.2025 20:12 Відповісти
Чергове 'мирне" послання трампону
показати весь коментар
26.04.2025 20:18 Відповісти
шо там Елабга? Попали в виробництво бпла чи ні? Звідки у кацапів тоді шахеди?
показати весь коментар
26.04.2025 21:03 Відповісти
Допоки не буде адикватної відповіді по рф і особливо по москві ці чорти не заспокоятся, вони і далі будуть тероризувати Україну вони відчувають свою безкарність ,ворог розуміє тільки силу.
показати весь коментар
26.04.2025 21:05 Відповісти
 
 