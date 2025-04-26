Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили

Ввечері суботи, 26 квітня, у повітряному просторі України фіксувалися російські ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перші групи ударних БпЛА фіксувалися на Харківщині.

"Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:34.

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