Вночі в Одесі та Дніпрі лунали вибухи

У ніч проти 27 квітня російські загарбники вкотре атакували Україну безпілотниками. В Одесі та Дніпрі пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні о 1:47.

Після третьої години ночі "Суспільне" повідомило про вибухи в Одесі.

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