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Вночі в Одесі та Дніпрі лунали вибухи
У ніч проти 27 квітня російські загарбники вкотре атакували Україну безпілотниками. В Одесі та Дніпрі пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні о 1:47.
Після третьої години ночі "Суспільне" повідомило про вибухи в Одесі.
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Амандрапапупа
показати весь коментар27.04.2025 07:22 Відповісти Мені подобається 7
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