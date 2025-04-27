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Новини Атака безпілотників
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Вночі в Одесі та Дніпрі лунали вибухи

Вибухи лунають в окупованому Маріуполі

У ніч проти 27 квітня російські загарбники вкотре атакували Україну безпілотниками. В Одесі та Дніпрі пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні о 1:47.

Після третьої години ночі "Суспільне" повідомило про вибухи в Одесі.

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Автор: 

вибух (4464) Дніпро (3274) Одеса (5461) Одеська область (3220) Дніпропетровська область (3735) Дніпровський район (78) Одеський район (151)


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27.04.2025 07:22 Відповісти
 
 