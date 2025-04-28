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Новости атака на Черкащину
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Взрывы прогремели возле Черкасс: над городом вражеские БПЛА

Возле Черкасс прогремели взрывы 28 апреля 2025 года

Возле Черкасс прогремели взрывы, в области зафиксированы российские беспилотники.

Об этом пишет Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах предупредили, что над Черкассами - вражеские БпЛА.

Читайте: Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные Силы (обновлено)

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Черкассы (835) Шахед (1007) Черкасская область (50) Черкасский район (20)


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