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Взрывы прогремели возле Черкасс: над городом вражеские БПЛА
Возле Черкасс прогремели взрывы, в области зафиксированы российские беспилотники.
Об этом пишет Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.
В Воздушных силах предупредили, что над Черкассами - вражеские БпЛА.
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