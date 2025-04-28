Взрывы прогремели возле Черкасс: над городом вражеские БПЛА

Возле Черкасс прогремели взрывы, в области зафиксированы российские беспилотники.

Об этом пишет Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах предупредили, что над Черкассами - вражеские БпЛА.

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