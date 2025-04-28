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РФ атакувала критичну інфраструктуру Черкащини. Пошкоджено об’єкт газового господарства
Російські окупанти атакували Черкаську область ударними безпілотниками.
Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні наша Черкащина пережила одну з наймасштабніших атак. ... За попередніми даними, наші оборонці знищили 15 БпЛА. Однак є і влучання", - йдеться в повідомленні.
Росіяни били по критичній інфраструктурі. Пошкоджено об'єкт газового господарства.
Наразі без газопостачання частина споживачів обласного центру та довколишніх сіл.
Усі потрібні служби працюють, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки", - додав він.
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УКРАЇНО4КА
показати весь коментар28.04.2025 15:43 Відповісти Мені подобається 2
владимир культенко
показати весь коментар28.04.2025 15:48 Відповісти Мені подобається 4
УКРАЇНО4КА
показати весь коментар28.04.2025 17:28 Відповісти Мені подобається 0
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