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Новини атака на Черкащину
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РФ атакувала критичну інфраструктуру Черкащини. Пошкоджено об’єкт газового господарства

РФ атакувала Черкаську область шахедами 28 квітня 2025 року

Російські окупанти атакували Черкаську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні наша Черкащина пережила одну з наймасштабніших атак. ... За попередніми даними, наші оборонці знищили 15 БпЛА. Однак є і влучання", - йдеться в повідомленні.

Росіяни били по критичній інфраструктурі. Пошкоджено об'єкт газового господарства. 

Наразі без газопостачання частина споживачів обласного центру та довколишніх сіл.

Усі потрібні служби працюють, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки", - додав він.

Також читайте: Вибухи пролунали біля Черкас: над містом ворожі БпЛА

Автор: 

обстріл (28558) Шахед (1009) Черкаська область (53)


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Смерть кацапським окупантам!!!
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28.04.2025 15:43 Відповісти
а шо каже рижий *** , друг ***ла . підарюги обоє
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28.04.2025 15:48 Відповісти
Він не знав... грав у гольф в той час
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28.04.2025 17:28 Відповісти
 
 