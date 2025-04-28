РФ атакувала критичну інфраструктуру Черкащини. Пошкоджено об’єкт газового господарства

Російські окупанти атакували Черкаську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні наша Черкащина пережила одну з наймасштабніших атак. ... За попередніми даними, наші оборонці знищили 15 БпЛА. Однак є і влучання", - йдеться в повідомленні.

Росіяни били по критичній інфраструктурі. Пошкоджено об'єкт газового господарства.

Наразі без газопостачання частина споживачів обласного центру та довколишніх сіл.



Усі потрібні служби працюють, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки", - додав він.

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