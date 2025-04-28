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Новости атака на Черкащину
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РФ атаковала критическую инфраструктуру Черкасской области. Поврежден объект газового хозяйства

РФ атаковала Черкасскую область шахедами 28 апреля 2025 года

Российские оккупанты атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня наша Черкасская область пережила одну из самых масштабных атак. ... По предварительным данным, наши защитники уничтожили 15 БпЛА. Однако есть и попадания", - говорится в сообщении.

Россияне били по критической инфраструктуре. Поврежден объект газового хозяйства.

Сейчас без газоснабжения часть потребителей областного центра и близлежащих сел.

Все необходимые службы работают, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия", - добавил он.

Также читайте: Взрывы прогремели возле Черкасс: над городом вражеские БпЛА

Автор: 

обстрел (27237) Шахед (1007) Черкасская область (50)


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Смерть кацапським окупантам!!!
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28.04.2025 15:43 Ответить
а шо каже рижий *** , друг ***ла . підарюги обоє
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28.04.2025 15:48 Ответить
 
 