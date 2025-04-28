РФ атаковала критическую инфраструктуру Черкасской области. Поврежден объект газового хозяйства
Российские оккупанты атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня наша Черкасская область пережила одну из самых масштабных атак. ... По предварительным данным, наши защитники уничтожили 15 БпЛА. Однако есть и попадания", - говорится в сообщении.
Россияне били по критической инфраструктуре. Поврежден объект газового хозяйства.
Сейчас без газоснабжения часть потребителей областного центра и близлежащих сел.
Все необходимые службы работают, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия", - добавил он.
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УКРАЇНО4КА
показать весь комментарий28.04.2025 15:43 Ответить Мне нравится 1
владимир культенко
показать весь комментарий28.04.2025 15:48 Ответить Мне нравится 2
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