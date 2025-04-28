Чомусь усі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду, - Зеленський. ВIДЕО
У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо "перемир'я" на 9 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Черкащина. Триває зараз робота, щоб відновити постачання газу. Після удару "шахедів" є пошкодження інфраструктури, і це звичайна цивільна інфраструктура.
Росія вкотре вдарила по обʼєкту, який не про війну, а про людей. Це сталося ще й на фоні вимог світу до Росії завершувати цю війну, встановити тишу. Тобто кожен новий день – новий чіткий доказ, що на Росію треба тиснути, і тиснути відчутно, щоб вони там, у Москві, були змушені завершувати цю війну – війну, яка тільки Росії і потрібна.
Ми в Україні не хотіли жодної секунди цієї війни і говоримо завжди, що готові максимально швидко працювати з усіма партнерами, хто може допомогти встановити мир та гарантувати безпеку. Росія постійно все це відкидає і маніпулює світом, намагається обманути Сполучені Штати.
Зараз от знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне і безумовне припинення вогню – і щонайменше на 30 днів, щоб було гарантовано і надійно, – це те, що може дати основу реальній дипломатії", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, що внаслідок ворожої атаки на Черкащину 28 квітня шестеро людей дістали травми. Також є досить суттєві пошкодження об'єкта газової інфраструктури, через що близько 117 тисяч споживачів зараз без газу.
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Та тому що думки схожі.
Тримай п*ять.
І він надішле на парад весь той чудовий боєкомплект який може ощасливити гостей мАсквЬІ.
на жаль, парад це не крейсер москва, по ньому не можна в'ї8ати без попередження.