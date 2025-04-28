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Новини Відео Зеленський про припинення вогню Путін оголосив перемир’я на 9 травня
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Чомусь усі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо "перемир'я" на 9 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Черкащина. Триває зараз робота, щоб відновити постачання газу. Після удару "шахедів" є пошкодження інфраструктури, і це звичайна цивільна інфраструктура.

Росія вкотре вдарила по обʼєкту, який не про війну, а про людей. Це сталося ще й на фоні вимог світу до Росії завершувати цю війну, встановити тишу. Тобто кожен новий день – новий чіткий доказ, що на Росію треба тиснути, і тиснути відчутно, щоб вони там, у Москві, були змушені завершувати цю війну – війну, яка тільки Росії і потрібна.

Ми в Україні не хотіли жодної секунди цієї війни і говоримо завжди, що готові максимально швидко працювати з усіма партнерами, хто може допомогти встановити мир та гарантувати безпеку. Росія постійно все це відкидає і маніпулює світом, намагається обманути Сполучені Штати.

Зараз от знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне і безумовне припинення вогню – і щонайменше на 30 днів, щоб було гарантовано і надійно, – це те, що може дати основу реальній дипломатії", - підкреслив Зеленський.

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Нагадаємо, що внаслідок ворожої атаки на Черкащину 28 квітня шестеро людей дістали травми. Також є досить суттєві пошкодження об'єкта газової інфраструктури, через що близько 117 тисяч споживачів зараз без газу.

Автор: 

Зеленський Володимир (23892) звернення (605) припинення вогню (163)


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ввалити по Мацкве на 9 травня має бути відповідь.
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28.04.2025 21:58 Відповісти
Ігоре, ну чому я те люблю?
Та тому що думки схожі.
Тримай п*ять.
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28.04.2025 22:15 Відповісти
А чим Боневтік і 73% "президентів", які його обрали ввалять по москві? Можливо я щось пропустив і Боневтік Потужно-Брехливий створив балістичну ракету "Бенєчка"? Чи шмампують українські крилаті ракети з дільністю польоту на відстань лдо 500 км під назвою "Боневтікопотужна"??? Чи все-таки залишаються шматки асфальту, на виготовлення якого Нетряпка ввалив 500 мільярдів бюджетних грошенят?
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28.04.2025 22:35 Відповісти
Маю надію що пану Президенту не спаде на думку піддатися на провокацію ***** на 9 травня.
І він надішле на парад весь той чудовий боєкомплект який може ощасливити гостей мАсквЬІ.
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28.04.2025 22:13 Відповісти
***** потрібно послати на**** з його хотєлками про перемир'я. Ми до сих пір відхаркуємо великоднє перемир'я коли рашисти вдарили по наших містах, та захопили декілька населених пунктів і просунулись на курщині і білгородщині. Це не перемир'я а хитрі маневри від рашистів. Ще одне таке перемир'я і Україна втратить стільки що рашистам не вдавалося зохопити за весь минулий рік
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28.04.2025 22:16 Відповісти
сказане зеленський не скасовує того що по параду Україна не битиме, трамп не дасть.
на жаль, парад це не крейсер москва, по ньому не можна в'ї8ати без попередження.
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28.04.2025 22:16 Відповісти
Зелька завжди Путіну забезпечував тишу в Москві на 9 травня. Можете перевіряти.
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28.04.2025 22:20 Відповісти
Москву бомбить 8-го с утра, что бы поняли , что это такое.
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28.04.2025 22:34 Відповісти
Кацапські військові на параді є ворожа ціль. Смерть кацапам!
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28.04.2025 22:40 Відповісти
Ні,ну тут я не згоден з фельдмаршалом,навіщо всі ці тези,путін-же хороша людина,то може ще раз спробувати подивитись йому в очі!!
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28.04.2025 22:40 Відповісти
 
 