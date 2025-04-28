Декілька країн готові відправити війська в Україну для забезпечення припинення вогню, - речник МЗС Тихий

Декілька країн висловили готовність забезпечувати припинення вогню в Україні. Серед них не лише європейські держави.

Про це під час прямого ефіру у соцмережі Х сказав речник МЗС України Георгій Тихий, передає "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Речника відомства запитали, які країни погодилися відправити війська в Україну для забезпечення режиму припинення вогню. На що він відповів:

"Отже, підтверджую: є кілька країн - і не лише європейських, - які готові взяти участь у створенні сил стримування, забезпечення стабільності та безпеки в Україні".

Тихий зазначив, що наразі можна говорити лише про політичні обіцянки готовності надіслати війська, а не про фактичні розгортання.

"Деякі держави зробили це публічно, інші передали нам свої наміри через дипломатичні канали до Міністерства закордонних справ. Ми маємо відповідний список таких країн. Ми сподіваємося згодом оголосити про це офіційно. Але поважаємо бажання деяких держав діяти обережно і не афішувати свої кроки заради безпеки", - сказав речник МЗС.

За його словами, наразі тривають обговорення щодо місій із контролю припинення вогню.

"Ми маємо дочекатися укладення політичного припинення вогню. Якщо це станеться, тоді знадобляться механізми контролю й верифікації, щоби гарантувати дотримання умов. Бо є небезпека, що Росія використає ситуацію для провокацій і порушень. Отже, контрольні механізми будуть критично важливими, якщо політична угода запрацює", - заявив Тихий.

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Він також підкреслив, що Україна виступає за мир і стабільність в Європі.

"Наша мета - мир і стабільність у Європі. Але часто пояснити складність нашої позиції іноземним партнерам буває важко",- сказав речник міністерства.

Тихий наголосив, що для стабільного миру важливо забезпечити фізичну присутність сил на місці, щоб гарантувати довгострокову стабільність. Він зазначив, що це складний процес, що вимагає тривалих зусиль і відповідної підготовки.

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