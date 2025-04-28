Несколько стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения прекращения огня, - спикер МИД Тихий

Несколько стран выразили готовность обеспечивать прекращение огня в Украине. Среди них не только европейские государства.

Об этом во время прямого эфира в соцсети Х сказал спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Спикера ведомства спросили, какие страны согласились отправить войска в Украину для обеспечения режима прекращения огня. На что он ответил:

"Итак, подтверждаю: есть несколько стран - и не только европейских, - которые готовы принять участие в создании сил сдерживания, обеспечения стабильности и безопасности в Украине".

Тихий отметил, что сейчас можно говорить только о политических обещаниях готовности прислать войска, а не о фактическом развертывании.

"Некоторые государства сделали это публично, другие передали нам свои намерения через дипломатические каналы в Министерство иностранных дел. Мы имеем соответствующий список таких стран. Мы надеемся впоследствии объявить об этом официально. Но уважаем желание некоторых государств действовать осторожно и не афишировать свои шаги ради безопасности", - сказал представитель МИД.

По его словам, сейчас продолжаются обсуждения относительно миссий по контролю прекращения огня.

"Мы должны дождаться заключения политического прекращения огня. Если это произойдет, тогда понадобятся механизмы контроля и верификации, чтобы гарантировать соблюдение условий. Потому что есть опасность, что Россия использует ситуацию для провокаций и нарушений. Таким образом, контрольные механизмы будут критически важными, если политическое соглашение заработает", - заявил Тихий.

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Он также подчеркнул, что Украина выступает за мир и стабильность в Европе.

"Наша цель - мир и стабильность в Европе. Но часто объяснить сложность нашей позиции иностранным партнерам бывает трудно",- сказал представитель министерства.

Тихий подчеркнул, что для стабильного мира важно обеспечить физическое присутствие сил на месте, чтобы гарантировать долгосрочную стабильность. Он отметил, что это сложный процесс, требующий длительных усилий и соответствующей подготовки.

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