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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Мониторинг прекращения огня
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Несколько стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения прекращения огня, - спикер МИД Тихий

Несколько стран согласились помочь в обеспечении прекращения огня

Несколько стран выразили готовность обеспечивать прекращение огня в Украине. Среди них не только европейские государства.

Об этом во время прямого эфира в соцсети Х сказал спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Спикера ведомства спросили, какие страны согласились отправить войска в Украину для обеспечения режима прекращения огня. На что он ответил:

"Итак, подтверждаю: есть несколько стран - и не только европейских, - которые готовы принять участие в создании сил сдерживания, обеспечения стабильности и безопасности в Украине".

Тихий отметил, что сейчас можно говорить только о политических обещаниях готовности прислать войска, а не о фактическом развертывании.

"Некоторые государства сделали это публично, другие передали нам свои намерения через дипломатические каналы в Министерство иностранных дел. Мы имеем соответствующий список таких стран. Мы надеемся впоследствии объявить об этом официально. Но уважаем желание некоторых государств действовать осторожно и не афишировать свои шаги ради безопасности", - сказал представитель МИД.

По его словам, сейчас продолжаются обсуждения относительно миссий по контролю прекращения огня.

"Мы должны дождаться заключения политического прекращения огня. Если это произойдет, тогда понадобятся механизмы контроля и верификации, чтобы гарантировать соблюдение условий. Потому что есть опасность, что Россия использует ситуацию для провокаций и нарушений. Таким образом, контрольные механизмы будут критически важными, если политическое соглашение заработает", - заявил Тихий.

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Он также подчеркнул, что Украина выступает за мир и стабильность в Европе.

"Наша цель - мир и стабильность в Европе. Но часто объяснить сложность нашей позиции иностранным партнерам бывает трудно",- сказал представитель министерства.

Тихий подчеркнул, что для стабильного мира важно обеспечить физическое присутствие сил на месте, чтобы гарантировать долгосрочную стабильность. Он отметил, что это сложный процесс, требующий длительных усилий и соответствующей подготовки.

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Автор: 

МИД (6957) прекращения огня (161) Тихий Георгий (5)


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Топ комментарии
+2
Шо, знову?
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28.04.2025 21:58
+1
Тихий зазначив, що наразі можна говорити лише про політичні обіцянки готовності надіслати війська, а не про фактичні розгортання. фактичною є 3,стьож.а війска які б воювали в Україні,ніколи не будуть направлені.
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28.04.2025 22:18
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Шо, знову?
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28.04.2025 21:58 Ответить
А що Китай ?
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28.04.2025 22:00 Ответить
Китай іран бульбашія венесуела куба і тп тп.
корейці вже майже на нашій території миротворять.
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28.04.2025 23:14 Ответить
Для забезпечення припинення вогню на Москву треба війска відправляти.
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28.04.2025 22:05 Ответить
Декілька вже було !
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28.04.2025 22:10 Ответить
Тихий зазначив, що наразі можна говорити лише про політичні обіцянки готовності надіслати війська, а не про фактичні розгортання. фактичною є 3,стьож.а війска які б воювали в Україні,ніколи не будуть направлені.
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28.04.2025 22:18 Ответить
готови готови а не кто не отправляет *********
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28.04.2025 22:35 Ответить
Утром 29 августа 2014 года сирийские боевики открыли огонь по одному из двух постов ООН на сирийской стороне Голанских высот, где несли службу 40 филиппинских миротворцев. Оба поста были блокированы повстанцами .Затем миротворцы ООН убежали в сторону Израиля. Армия Обороны Израиля открыла для «голубых касок» пограничные переходы, приняв десятки смелых солдат ООН на израильской стороне.
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28.04.2025 22:43 Ответить
З України до Ізраїлю бігти далеко, думаю що сил не вистачить !
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28.04.2025 22:57 Ответить
Гюльчатай, открой лічіко! - нє, не хоче. каже-нєбєспєчна((
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28.04.2025 23:37 Ответить
 
 