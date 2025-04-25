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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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Прекращение огня в Украине может быть объявлено до лета, - Стармер

Зеленский показал Стармеру украинские дроны

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил надежду, что прекращение огня в Украине может быть объявлено до лета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Стармер заявил в интервью The Telegraph.

"Мы находимся на интенсивной стадии переговоров. В конце концов, я всегда помню о том, что именно Украина должна решать эти вопросы - не другие люди должны решать от имени Украины. Это должна решать Украина. И Россия должна сесть за стол переговоров относительно безусловного прекращения огня", - отметил премьер-министр Великобритании.

Он также выразил надежду, что прекращение огня может быть объявлено до лета. И добавил, что прекращение огня в Украине должно быть долгосрочным и таким, чтобы его могли принять все стороны.

"Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть долгосрочное прекращение огня. Чего я не хочу видеть, так это временного прекращения огня, потому что я убежден, насколько это возможно, что это просто оставит России возможность и средства вернуться снова в будущем. Они уже делали это раньше, и я не сомневаюсь, что они сделают это снова", - сказал Стармер.

Также премьер-министр Великобритании отказался поддержать планы США официально признать Крым российским, о чем писали СМИ, как якобы одно из условий мирного соглашения.

"Это не мне решать. Это часть обсуждений", - сказал Стармер.

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Автор: 

Стармер Кир (189) война в Украине (3946) прекращения огня (159)


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Топ комментарии
+10
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25.04.2025 07:40
+4
С Великобританией вообще на 100 лет подписали договор... Но чувствую, что от него такая же польза, как и от "будапештского меморандума". Который, кстати, ВБ тоже подписали.
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25.04.2025 08:04
+3
Таке, як на Великодень?
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25.04.2025 07:36
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а може і не може
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25.04.2025 07:34 Ответить
Висловив сподівання...
Дати б тобі по єпалу та з ноги!
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25.04.2025 07:34 Ответить
Чому не вказан рік того припинення?
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25.04.2025 07:35 Ответить
тому що це кажуть з 23 року, в першу чергу наші звиздоболи.
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25.04.2025 08:06 Ответить
Таке, як на Великодень?
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25.04.2025 07:36 Ответить
Оголошення не означає припинення бо маємо справу з брехливими мерзенними рашистами,які все своє життя брешуть та порушують всі домовленості...
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25.04.2025 07:39 Ответить
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25.04.2025 07:40 Ответить
С Великобританией вообще на 100 лет подписали договор... Но чувствую, что от него такая же польза, как и от "будапештского меморандума". Который, кстати, ВБ тоже подписали.
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25.04.2025 08:04 Ответить
Порой кажется, что вообще ЛЮБАЯ сделка о какой-либо безопасности с Западом - это Будапештский меморандум.
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25.04.2025 09:43 Ответить
до Нового року то точно, буде кава в Ялті як нам хтось раніше розповідав
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25.04.2025 07:47 Ответить
Трамп уже визнавав себе "королем Америки". Чом би йому не визнати ***** "королем Криму"? Нам має бути байдуже про що два виживші з розуму придурки домовляються. У нас є Конституція, суверенітет і міжнародно визнані кордони.
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25.04.2025 08:01 Ответить
Шось ні слова про миротворців - які мають зайти в Україну
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25.04.2025 08:01 Ответить
Всё, на что способны нынешние руководители государств это на раздачу обещаний и интервью, во

всём остальном они полные импотенты и ни одна Виагра им уже не поможет!
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25.04.2025 08:03 Ответить
а що Страмер повинен зробити?
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25.04.2025 08:17 Ответить
добре, не буду таких питань задавати. Так що ж повинен зробити Стармер?
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25.04.2025 08:20 Ответить
не буде ніякого припиненя вогню\боових дій, бо інакше існує ризик послаблення та деградації окупаійного угрупування на ТОТ.
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25.04.2025 08:03 Ответить
Почніть передавати хача б 200 крилатих ракет на місяць під Ф-16, тоді росія відразу піде не нормальні переговори.

Введіть нові санкції.

Ці західні ідіоти так довго все роблять, обходять прості рішення. Мучають себе і нас.
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25.04.2025 08:28 Ответить
Будь-яке перемир'я ніколи не зніме ймовірність повторного нападу. Якщо кацапетівці залишити хоч найменший шматок окупованої території, це буде прямим запрошенням до "можем павтаріть". Вони зрозуміють, що така тактика працює, і гарантовано продовжать знову, накопивши сили.
Кацапи повинні віддати ВСЕ, що їм не належить.
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25.04.2025 10:00 Ответить
Не буде ніякого перемир'я до літа...Стармер погано інформований про процеси, цікаво чому? Тай взагалі, Британія виглядає слабо, намагаючись всидіти посередині між Трампам та Європою, коли перший м'яко кажучи ненадійний партнер.
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25.04.2025 10:55 Ответить
 
 