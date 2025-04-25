Прекращение огня в Украине может быть объявлено до лета, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил надежду, что прекращение огня в Украине может быть объявлено до лета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Стармер заявил в интервью The Telegraph.

"Мы находимся на интенсивной стадии переговоров. В конце концов, я всегда помню о том, что именно Украина должна решать эти вопросы - не другие люди должны решать от имени Украины. Это должна решать Украина. И Россия должна сесть за стол переговоров относительно безусловного прекращения огня", - отметил премьер-министр Великобритании.

Он также выразил надежду, что прекращение огня может быть объявлено до лета. И добавил, что прекращение огня в Украине должно быть долгосрочным и таким, чтобы его могли принять все стороны.

"Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть долгосрочное прекращение огня. Чего я не хочу видеть, так это временного прекращения огня, потому что я убежден, насколько это возможно, что это просто оставит России возможность и средства вернуться снова в будущем. Они уже делали это раньше, и я не сомневаюсь, что они сделают это снова", - сказал Стармер.

Также премьер-министр Великобритании отказался поддержать планы США официально признать Крым российским, о чем писали СМИ, как якобы одно из условий мирного соглашения.

"Это не мне решать. Это часть обсуждений", - сказал Стармер.

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