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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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Припинення вогню в Україні може бути оголошено до літа, - Стармер

Зеленський показав Стармеру українські дрони

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив сподівання, що припинення вогню в Україні може бути оголошено до літа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стармер заявив в інтерв'ю  The Telegraph.

"Ми перебуваємо на інтенсивній стадії переговорів. Зрештою, я завжди пам'ятаю про те, що саме Україна повинна вирішувати ці питання – не інші люди повинні вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна. І Росія має сісти за стіл переговорів щодо безумовного припинення вогню", - зазначив прем'єр-міністр Великої Британії.

Він  також висловив сподівання, що припинення вогню може бути оголошене до літа. Та додав, що припинення вогню в Україні має бути довгостроковим і таким, щоб його могли прийняти всі сторони.

"Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включно з Україною, і це має бути довгострокове припинення вогню. Чого я не хочу бачити, так це тимчасового припинення вогню, тому що я переконаний, наскільки це можливо, що це просто залишить Росії можливість і засоби повернутися знову в майбутньому. Вони вже робили це раніше, і я не сумніваюся, що вони зроблять це знову", - сказав Стармер.

Також прем'єр-міністр Великої Британії відмовився підтримати плани США офіційно визнати Крим російським, про що писали ЗМІ, як нібито одну з умов мирної угоди.

"Це не мені вирішувати. Це частина обговорень", - сказав Стармер.

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Автор: 

Стармер Кір (193) війна в Україні (3981) припинення вогню (159)


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Топ коментарі
+10
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25.04.2025 07:40
+4
С Великобританией вообще на 100 лет подписали договор... Но чувствую, что от него такая же польза, как и от "будапештского меморандума". Который, кстати, ВБ тоже подписали.
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25.04.2025 08:04
+3
Таке, як на Великодень?
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25.04.2025 07:36
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а може і не може
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25.04.2025 07:34 Відповісти
Висловив сподівання...
Дати б тобі по єпалу та з ноги!
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25.04.2025 07:34 Відповісти
Чому не вказан рік того припинення?
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25.04.2025 07:35 Відповісти
тому що це кажуть з 23 року, в першу чергу наші звиздоболи.
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25.04.2025 08:06 Відповісти
Таке, як на Великодень?
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25.04.2025 07:36 Відповісти
Оголошення не означає припинення бо маємо справу з брехливими мерзенними рашистами,які все своє життя брешуть та порушують всі домовленості...
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25.04.2025 07:39 Відповісти
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25.04.2025 07:40 Відповісти
С Великобританией вообще на 100 лет подписали договор... Но чувствую, что от него такая же польза, как и от "будапештского меморандума". Который, кстати, ВБ тоже подписали.
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25.04.2025 08:04 Відповісти
Порой кажется, что вообще ЛЮБАЯ сделка о какой-либо безопасности с Западом - это Будапештский меморандум.
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25.04.2025 09:43 Відповісти
до Нового року то точно, буде кава в Ялті як нам хтось раніше розповідав
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25.04.2025 07:47 Відповісти
Трамп уже визнавав себе "королем Америки". Чом би йому не визнати ***** "королем Криму"? Нам має бути байдуже про що два виживші з розуму придурки домовляються. У нас є Конституція, суверенітет і міжнародно визнані кордони.
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25.04.2025 08:01 Відповісти
Шось ні слова про миротворців - які мають зайти в Україну
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25.04.2025 08:01 Відповісти
Всё, на что способны нынешние руководители государств это на раздачу обещаний и интервью, во

всём остальном они полные импотенты и ни одна Виагра им уже не поможет!
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25.04.2025 08:03 Відповісти
а що Страмер повинен зробити?
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25.04.2025 08:17 Відповісти
добре, не буду таких питань задавати. Так що ж повинен зробити Стармер?
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25.04.2025 08:20 Відповісти
не буде ніякого припиненя вогню\боових дій, бо інакше існує ризик послаблення та деградації окупаійного угрупування на ТОТ.
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25.04.2025 08:03 Відповісти
Почніть передавати хача б 200 крилатих ракет на місяць під Ф-16, тоді росія відразу піде не нормальні переговори.

Введіть нові санкції.

Ці західні ідіоти так довго все роблять, обходять прості рішення. Мучають себе і нас.
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25.04.2025 08:28 Відповісти
Будь-яке перемир'я ніколи не зніме ймовірність повторного нападу. Якщо кацапетівці залишити хоч найменший шматок окупованої території, це буде прямим запрошенням до "можем павтаріть". Вони зрозуміють, що така тактика працює, і гарантовано продовжать знову, накопивши сили.
Кацапи повинні віддати ВСЕ, що їм не належить.
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25.04.2025 10:00 Відповісти
Не буде ніякого перемир'я до літа...Стармер погано інформований про процеси, цікаво чому? Тай взагалі, Британія виглядає слабо, намагаючись всидіти посередині між Трампам та Європою, коли перший м'яко кажучи ненадійний партнер.
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25.04.2025 10:55 Відповісти
 
 