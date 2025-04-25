Припинення вогню в Україні може бути оголошено до літа, - Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив сподівання, що припинення вогню в Україні може бути оголошено до літа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стармер заявив в інтерв'ю The Telegraph.

"Ми перебуваємо на інтенсивній стадії переговорів. Зрештою, я завжди пам'ятаю про те, що саме Україна повинна вирішувати ці питання – не інші люди повинні вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна. І Росія має сісти за стіл переговорів щодо безумовного припинення вогню", - зазначив прем'єр-міністр Великої Британії.

Він також висловив сподівання, що припинення вогню може бути оголошене до літа. Та додав, що припинення вогню в Україні має бути довгостроковим і таким, щоб його могли прийняти всі сторони.

"Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включно з Україною, і це має бути довгострокове припинення вогню. Чого я не хочу бачити, так це тимчасового припинення вогню, тому що я переконаний, наскільки це можливо, що це просто залишить Росії можливість і засоби повернутися знову в майбутньому. Вони вже робили це раніше, і я не сумніваюся, що вони зроблять це знову", - сказав Стармер.

Також прем'єр-міністр Великої Британії відмовився підтримати плани США офіційно визнати Крим російським, про що писали ЗМІ, як нібито одну з умов мирної угоди.

"Це не мені вирішувати. Це частина обговорень", - сказав Стармер.

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