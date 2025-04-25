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Новости Мирные переговоры Переговоры о прекращении огня
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Для начала мирных переговоров необходимо полное прекращение огня, - заявление "коалиции желающих"

Страны Коалиции желающих сделали заявление о мирных переговорах

На встрече в пятницу, 25 апреля, в Чехии представители государств-участников так называемой "коалиции желающих" подтвердили необходимость гарантировать прекращение огня до начала переговоров о более долгосрочном мирном урегулировании.

Заявление по итогам встречи опубликовало Министерство иностранных дел Чехии, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что представители государств "коалиции желающих" согласились, что "для начала серьезных переговоров по мирному урегулированию в Украине необходимо полное прекращение огня".

"Мы должны оказать давление на Россию, чтобы она безоговорочно согласилась на такое прекращение огня", - заявили в МИД Чехии.

Кроме этого, представители государств "коалиции желающих" также выразили заинтересованность в дальнейшем участии США в мирных усилиях и отметили нынешнюю роль Великобритании, Франции и Германии.

"Коалиция желающих" подчеркнула, что остается "преданной поддержке Украины в соответствии с принципами европейской безопасности".

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Европа (1855) коалиция (3833) прекращения огня (153)


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Припинення вогню - це до рашки
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25.04.2025 23:26 Ответить
Не киданули нас, могло бути все набагато гірше. Дякую за підтримку!
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25.04.2025 23:30 Ответить
"Ми маємо чинити тиск на Росію, щоб вона беззастережно погодилася на таке припинення вогню", - заявили в МЗС Чехії.

По этому, вы даже боитесь прислать "миротворцев", в западные области... Это сильное давление!
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25.04.2025 23:35 Ответить
Президент Зеленський повинен визнати провал свого "плану перемоги" який базувався на підтримці США, тепер це є партнер російської федерації. Запасного плану немає. Багато років і часу втрачено марно. Зараз ми спостерігаємо якусь імпровізацію.
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25.04.2025 23:51 Ответить
 
 