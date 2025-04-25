Для начала мирных переговоров необходимо полное прекращение огня, - заявление "коалиции желающих"

На встрече в пятницу, 25 апреля, в Чехии представители государств-участников так называемой "коалиции желающих" подтвердили необходимость гарантировать прекращение огня до начала переговоров о более долгосрочном мирном урегулировании.

Заявление по итогам встречи опубликовало Министерство иностранных дел Чехии, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что представители государств "коалиции желающих" согласились, что "для начала серьезных переговоров по мирному урегулированию в Украине необходимо полное прекращение огня".

"Мы должны оказать давление на Россию, чтобы она безоговорочно согласилась на такое прекращение огня", - заявили в МИД Чехии.

Кроме этого, представители государств "коалиции желающих" также выразили заинтересованность в дальнейшем участии США в мирных усилиях и отметили нынешнюю роль Великобритании, Франции и Германии.

"Коалиция желающих" подчеркнула, что остается "преданной поддержке Украины в соответствии с принципами европейской безопасности".

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