УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7397 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Переговори про припинення вогню
539 4

Для початку мирних переговорів необхідне повне припинення вогню, - заява "коаліції охочих"

Країни Коаліції охочих зробили заяву щодо мирних перемовин

На зустрічі у п'ятницю, 25 квітня, в Чехії представники держав-учасниць так званої "коаліції охочих" підтвердили необхідність гарантувати припинення вогню до початку переговорів про більш довгострокове мирне врегулювання.

Заяву за підсумками зустрічі опублікувало Міністерство закордонних справ Чехії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що представники держав "коаліції охочих" погодились, що "для початку серйозних переговорів щодо мирного врегулювання в Україні необхідне повне припинення вогню".

"Ми маємо чинити тиск на Росію, щоб вона беззастережно погодилася на таке припинення вогню", - заявили в МЗС Чехії.

Окрім цього, представники держав "коаліції охочих" також висловили зацікавленість у подальшій участі США у мирних зусиллях та відзначили нинішню роль Великої Британії, Франції та Німеччини.

"Коаліція охочих" наголосила, що залишається "відданою підтримці України відповідно до принципів європейської безпеки".

Читайте також: У межах "Коаліції охочих" триває дискусія щодо формату можливої місії в Україні, - Каллас

Автор: 

Європа (1812) коаліція (404) припинення вогню (157)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Припинення вогню - це до рашки
показати весь коментар
25.04.2025 23:26 Відповісти
Не киданули нас, могло бути все набагато гірше. Дякую за підтримку!
показати весь коментар
25.04.2025 23:30 Відповісти
"Ми маємо чинити тиск на Росію, щоб вона беззастережно погодилася на таке припинення вогню", - заявили в МЗС Чехії.

По этому, вы даже боитесь прислать "миротворцев", в западные области... Это сильное давление!
показати весь коментар
25.04.2025 23:35 Відповісти
Президент Зеленський повинен визнати провал свого "плану перемоги" який базувався на підтримці США, тепер це є партнер російської федерації. Запасного плану немає. Багато років і часу втрачено марно. Зараз ми спостерігаємо якусь імпровізацію.
показати весь коментар
25.04.2025 23:51 Відповісти
 
 