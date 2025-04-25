Для початку мирних переговорів необхідне повне припинення вогню, - заява "коаліції охочих"

На зустрічі у п'ятницю, 25 квітня, в Чехії представники держав-учасниць так званої "коаліції охочих" підтвердили необхідність гарантувати припинення вогню до початку переговорів про більш довгострокове мирне врегулювання.

Заяву за підсумками зустрічі опублікувало Міністерство закордонних справ Чехії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що представники держав "коаліції охочих" погодились, що "для початку серйозних переговорів щодо мирного врегулювання в Україні необхідне повне припинення вогню".

"Ми маємо чинити тиск на Росію, щоб вона беззастережно погодилася на таке припинення вогню", - заявили в МЗС Чехії.

Окрім цього, представники держав "коаліції охочих" також висловили зацікавленість у подальшій участі США у мирних зусиллях та відзначили нинішню роль Великої Британії, Франції та Німеччини.

"Коаліція охочих" наголосила, що залишається "відданою підтримці України відповідно до принципів європейської безпеки".

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