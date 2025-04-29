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Новини Мирні перемовини Мирна угода щодо припинення війни
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Україна та РФ мають якнайшвидше підписати мирну угоду, перш ніж Трампу урветься терпець, - Волц

Волц заявив що Україна та РФ мають швидко укласти мир

Росія та Україна повинні якнайшвидше досягти мирної угоди, оскільки президент США Дональд Трамп не збирається довго терпіти надмірних зволікань у дипломатичному процесі.

Про це заявив радник президента з нацбезпеки Майк Волц у статті для журналу The National Interest, передає Цензор.НЕТ.

Стаття присвячена першим 100 дням президентства Трампа і його досягненням. 

"У своїй інавгураційній промові президент Трамп заявив, що його найголовнішим надбанням буде роль "миротворця та об'єднувача". Ніде це бажання не було настільки очевидним, як у його лідерстві у припиненні безглуздого кровопролиття в Україні. Після років непослідовної стратегії адміністрації Байдена тільки президент Трамп зміг змусити Росію та Україну сісти за стіл переговорів", - заявив Волц.

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За його словами, тижні дипломатичних зусиль дозволили обом сторонам досягти порозуміння щодо того, що потрібно для досягнення миру.

"Тепер і Росія, і Україна повинні швидко досягти угоди, перш ніж президенту Трампу урветься терпець", - наголосив радник американського лідера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не цінує мирні ініціативи США. Я рятую цю країну, - Трамп

Автор: 

Трамп Дональд (5726) війна в Україні (4032) Волц Майк (78)


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Топ коментарі
+25
А що тоді буде, як терпець у світового лідора урветься ?
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29.04.2025 17:40
+22
На×уй обидва в один кінець.
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29.04.2025 17:38
+20
Иначе Уолтца уволят. Карьера на кону.
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29.04.2025 17:40
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На×уй обидва в один кінець.
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29.04.2025 17:38 Відповісти
А то, мабуть, буде, як у Одесі.
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29.04.2025 17:39 Відповісти
дєржитє трампа сємєро !

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsSHkIWtT_IA&ved=2ahUKEwiPmJSmw_2MAxWpJhAIHVMQLIgQtwJ6BAgOEAI&usg=AOvVaw1wz2-uejAwirw0fVGLc1F- Что сейчас будет! Что я с ним сделаю! Это море крови ...

.
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29.04.2025 18:11 Відповісти
А що тоді буде, як терпець у світового лідора урветься ?
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29.04.2025 17:40 Відповісти
Трамп фуфло, просто бере на понт.
А як не вийде з підписанням капітуляції України то образиться і не буде розмовляти...як дитина в пісочниці.
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29.04.2025 18:02 Відповісти
Зазвичай люди літнього віку в такій ситуації свій терпець залишають у памперсі...
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29.04.2025 18:07 Відповісти
Иначе Уолтца уволят. Карьера на кону.
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29.04.2025 17:40 Відповісти
Опять понёсся бред бредовый...
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29.04.2025 17:41 Відповісти
Його асистенти все виконують з 2го разу, бо знають, що воно неадеватне бла-бла-бла.
А чого ми повинні як ті піонери, завжди бути готовими?
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29.04.2025 17:42 Відповісти
Не буде ніякої мирної угоди, пішов ти ***** долбойоб трампівський!
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29.04.2025 17:42 Відповісти
У Трампа вже здоровий глузд давно увірвався. То ж на його терпець начхати.
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29.04.2025 17:43 Відповісти
волц цинічне па* ло !!! з вашими погрозами до України, яка стікає кров'ю ,ви там у Білому домі, гріха набралися ,до сьомого коліна !!! ...!!!
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29.04.2025 17:43 Відповісти
Так в рашки апетит на всю Україну - шо підписувати?
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29.04.2025 17:43 Відповісти
Тобто підписати капітуляцію України. Жертва має поділити провину порівну з гвалтівником. Щоб її не добили гвалтівник разом з поліцейським
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29.04.2025 17:43 Відповісти
Звучить тривожна музика. Американські крейсери, підводні човни, авіаносці вже героїчно націлилися на москалів, як в американських фільмах де вони долають всіх ворогів демократії, щоб краще в світі жилося. Начувайтеся, диктатори великі й малі, США вам покажуть!
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29.04.2025 17:44 Відповісти
а попереду - зелень на коні шаблею крим відвойовує!
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29.04.2025 17:47 Відповісти
Финал этого идиотского спектакля кажется уже близок и предсказуем, хотя все еще надеюсь на неожиданный поворот
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29.04.2025 17:44 Відповісти
Путін клав на Чубчиковий терпець.
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29.04.2025 17:46 Відповісти
Та чхати на вашого трампа . І на його терпець .
Для нас - що підписувати ту вашу угоду, яка фактично дорівнює нашій капітуляції , що не підписувати її взагалі , однаково не є - прийнятним . То ж і поспішати нам нікуди .
Давіть краще на кацапів .
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29.04.2025 17:46 Відповісти
Скк, які ж довбні керують зараз америкою...
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29.04.2025 17:46 Відповісти
Нам немае куди поспішати.
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29.04.2025 17:47 Відповісти
Тобто в Трампа "немає сечі терпіти ці пекельни борошна".
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29.04.2025 17:48 Відповісти
Коли у твого Трампа ,"уривається терпець" воно скулить і підібгавши хвоста робить вигляд що знайшов цікавіше заняття. Гренландію там...
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29.04.2025 17:49 Відповісти
Ми вже натерпілися, знайшов кого лякати! Читають хай Будапештський меморандум і обсираються далі.
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29.04.2025 17:52 Відповісти
А шо буде коли урветься?
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29.04.2025 17:55 Відповісти
Трамп помахає пальчиком і скаже, що всі вони бяки і він не буде дружити...
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29.04.2025 18:00 Відповісти
Обісреться мабуть.
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29.04.2025 18:01 Відповісти
Україна та РФ мають якнайшвидше підписати мирну угоду, перш ніж Трампу урветься терпець, - заявив Волц та топнув ножкой.
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29.04.2025 17:57 Відповісти
Конгресмен-демократ ініціює імпічмент Трампа
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29.04.2025 18:14 Відповісти
Жидівські ********.
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29.04.2025 17:59 Відповісти
Прошу извинения, да срали мы на его терпение и на всех вас, бандитский мир нам не нужен, так

что закатайте свои губы и не давите на мочевой пузырь!
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29.04.2025 18:01 Відповісти
Для чого нам потрібен Трамп з його "мирною угодою", щоб підписати "капітуляцію"...
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29.04.2025 18:02 Відповісти
це як? всреться? може на хєр, допомоги Україні немає від рудого то нехай всерається.
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29.04.2025 18:06 Відповісти
"Тримайте мене всі! Бо зараз як здрисну!"...
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29.04.2025 18:08 Відповісти
От коли в людей увірватися терпець тоді вам скотам трампонам буде піз..ець
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29.04.2025 18:13 Відповісти
От ніяк не можу визначити: хто з цих двох більший уїбан -- вітькофф чи вальц?
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29.04.2025 18:15 Відповісти
Цю адміністрацію трампа треба ******* де тільки буде можливість по всьому світові бо це кончані виродкі
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29.04.2025 18:17 Відповісти
Лизоблюди пуєві, ваше руде чучело викликає лише сміх!
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29.04.2025 18:21 Відповісти
Хай посціть і все пройде.
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29.04.2025 18:21 Відповісти
оце ***** собі, а то шо буде?? не каламуть воду дібіл
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29.04.2025 18:22 Відповісти
А то шо буде? Трамп заморозить допомогу? Трамп почне дружити з рашою? Трамп виведе війська з Європи?))
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29.04.2025 18:26 Відповісти
За який стіл Україна сіла з росією? Ти що плетеш, Волц? Усі - кончені!
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29.04.2025 18:28 Відповісти
Та хай рветься. ***** *****, а ми що втрачаємо?
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29.04.2025 18:30 Відповісти
Баран ... точніше ,два барана
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29.04.2025 18:31 Відповісти
"Якщо "трамбону" урветься терпець.це означатиме йому "3,14здець"
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29.04.2025 18:32 Відповісти
Йди вже нахєр, волтце. Вже недовго тобі бовтатися як лайну у ополонці
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29.04.2025 18:33 Відповісти
Нам на траимпонівський терпець якось насрати! 😁
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29.04.2025 18:34 Відповісти
 
 