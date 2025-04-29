Україна та РФ мають якнайшвидше підписати мирну угоду, перш ніж Трампу урветься терпець, - Волц

Росія та Україна повинні якнайшвидше досягти мирної угоди, оскільки президент США Дональд Трамп не збирається довго терпіти надмірних зволікань у дипломатичному процесі.

Про це заявив радник президента з нацбезпеки Майк Волц у статті для журналу The National Interest, передає Цензор.НЕТ.

Стаття присвячена першим 100 дням президентства Трампа і його досягненням.

"У своїй інавгураційній промові президент Трамп заявив, що його найголовнішим надбанням буде роль "миротворця та об'єднувача". Ніде це бажання не було настільки очевидним, як у його лідерстві у припиненні безглуздого кровопролиття в Україні. Після років непослідовної стратегії адміністрації Байдена тільки президент Трамп зміг змусити Росію та Україну сісти за стіл переговорів", - заявив Волц.

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За його словами, тижні дипломатичних зусиль дозволили обом сторонам досягти порозуміння щодо того, що потрібно для досягнення миру.

"Тепер і Росія, і Україна повинні швидко досягти угоди, перш ніж президенту Трампу урветься терпець", - наголосив радник американського лідера.

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