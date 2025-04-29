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Новости Мирные переговоры Мирное соглашение
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Украина и РФ должны как можно быстрее подписать мирное соглашение, прежде чем у Трампа закончится терпение, - Уолц

Волц заявил, что Украина и РФ должны быстро заключить мир

Россия и Украина должны как можно быстрее достичь мирного соглашения, поскольку президент США Дональд Трамп не собирается долго терпеть чрезмерных проволочек в дипломатическом процессе.

Об этом заявил советник президента по нацбезопасности Майк Уолц в статье для журнала The National Interest, передает Цензор.НЕТ.

Статья посвящена первым 100 дням президентства Трампа и его достижениям.

"В своей инаугурационной речи президент Трамп заявил, что его главным достоянием будет роль "миротворца и объединителя". Нигде это желание не было столь очевидным, как в его лидерстве в прекращении бессмысленного кровопролития в Украине. После лет непоследовательной стратегии администрации Байдена только президент Трамп смог заставить Россию и Украину сесть за стол переговоров", - заявил Уолц.

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По его словам, недели дипломатических усилий позволили обеим сторонам достичь взаимопонимания относительно того, что нужно для достижения мира.

"Теперь и Россия, и Украина должны быстро достичь соглашения, прежде чем у президента Трампа лопнет терпение", - подчеркнул советник американского лидера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не ценит мирные инициативы США. Я спасаю эту страну, - Трамп

Автор: 

Трамп Дональд (5305) война в Украине (3998) Майк Уолтц (78)


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Топ комментарии
+33
А що тоді буде, як терпець у світового лідора урветься ?
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29.04.2025 17:40
+29
На×уй обидва в один кінець.
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29.04.2025 17:38
+26
Иначе Уолтца уволят. Карьера на кону.
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29.04.2025 17:40
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На×уй обидва в один кінець.
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29.04.2025 17:38 Ответить
правильно писати не В один ,а НА один
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29.04.2025 18:53 Ответить
А то, мабуть, буде, як у Одесі.
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29.04.2025 17:39 Ответить
дєржитє трампа сємєро !

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsSHkIWtT_IA&ved=2ahUKEwiPmJSmw_2MAxWpJhAIHVMQLIgQtwJ6BAgOEAI&usg=AOvVaw1wz2-uejAwirw0fVGLc1F- Что сейчас будет! Что я с ним сделаю! Это море крови ...

.
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29.04.2025 18:11 Ответить
А що тоді буде, як терпець у світового лідора урветься ?
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29.04.2025 17:40 Ответить
Трамп фуфло, просто бере на понт.
А як не вийде з підписанням капітуляції України то образиться і не буде розмовляти...як дитина в пісочниці.
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29.04.2025 18:02 Ответить
Зазвичай люди літнього віку в такій ситуації свій терпець залишають у памперсі...
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29.04.2025 18:07 Ответить
Шо буде, шо буде - в штани буде - ***** йому портрет подарував, а не чумайдан.
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29.04.2025 18:50 Ответить
Иначе Уолтца уволят. Карьера на кону.
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29.04.2025 17:40 Ответить
Опять понёсся бред бредовый...
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29.04.2025 17:41 Ответить
Його асистенти все виконують з 2го разу, бо знають, що воно неадеватне бла-бла-бла.
А чого ми повинні як ті піонери, завжди бути готовими?
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29.04.2025 17:42 Ответить
У Трампа вже здоровий глузд давно увірвався. То ж на його терпець начхати.
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29.04.2025 17:43 Ответить
волц цинічне па* ло !!! з вашими погрозами до України, яка стікає кров'ю ,ви там у Білому домі, гріха набралися ,до сьомого коліна !!! ...!!!
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29.04.2025 17:43 Ответить
Так в рашки апетит на всю Україну - шо підписувати?
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29.04.2025 17:43 Ответить
Тобто підписати капітуляцію України. Жертва має поділити провину порівну з гвалтівником. Щоб її не добили гвалтівник разом з поліцейським
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29.04.2025 17:43 Ответить
Звучить тривожна музика. Американські крейсери, підводні човни, авіаносці вже героїчно націлилися на москалів, як в американських фільмах де вони долають всіх ворогів демократії, щоб краще в світі жилося. Начувайтеся, диктатори великі й малі, США вам покажуть!
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29.04.2025 17:44 Ответить
а попереду - зелень на коні шаблею крим відвойовує!
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29.04.2025 17:47 Ответить
Финал этого идиотского спектакля кажется уже близок и предсказуем, хотя все еще надеюсь на неожиданный поворот
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29.04.2025 17:44 Ответить
Путін клав на Чубчиковий терпець.
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29.04.2025 17:46 Ответить
Та чхати на вашого трампа . І на його терпець .
Для нас - що підписувати ту вашу угоду, яка фактично дорівнює нашій капітуляції , що не підписувати її взагалі , однаково не є - прийнятним . То ж і поспішати нам нікуди .
Давіть краще на кацапів .
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29.04.2025 17:46 Ответить
Скк, які ж довбні керують зараз америкою...
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29.04.2025 17:46 Ответить
Нам немае куди поспішати.
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29.04.2025 17:47 Ответить
Тобто в Трампа "немає сечі терпіти ці пекельни борошна".
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29.04.2025 17:48 Ответить
Коли у твого Трампа ,"уривається терпець" воно скулить і підібгавши хвоста робить вигляд що знайшов цікавіше заняття. Гренландію там...
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29.04.2025 17:49 Ответить
Ми вже натерпілися, знайшов кого лякати! Читають хай Будапештський меморандум і обсираються далі.
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29.04.2025 17:52 Ответить
А шо буде коли урветься?
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29.04.2025 17:55 Ответить
Трамп помахає пальчиком і скаже, що всі вони бяки і він не буде дружити...
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29.04.2025 18:00 Ответить
Обісреться мабуть.
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29.04.2025 18:01 Ответить
Образиться і заплаче
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29.04.2025 19:00 Ответить
Україна та РФ мають якнайшвидше підписати мирну угоду, перш ніж Трампу урветься терпець, - заявив Волц та топнув ножкой.
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29.04.2025 17:57 Ответить
Конгресмен-демократ ініціює імпічмент Трампа
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29.04.2025 18:14 Ответить
Прошу извинения, да срали мы на его терпение и на всех вас, бандитский мир нам не нужен, так

что закатайте свои губы и не давите на мочевой пузырь!
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29.04.2025 18:01 Ответить
Для чого нам потрібен Трамп з його "мирною угодою", щоб підписати "капітуляцію"...
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29.04.2025 18:02 Ответить
це як? всреться? може на хєр, допомоги Україні немає від рудого то нехай всерається.
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29.04.2025 18:06 Ответить
"Тримайте мене всі! Бо зараз як здрисну!"...
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29.04.2025 18:08 Ответить
От коли в людей увірватися терпець тоді вам скотам трампонам буде піз..ець
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29.04.2025 18:13 Ответить
От ніяк не можу визначити: хто з цих двох більший уїбан -- вітькофф чи вальц?
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29.04.2025 18:15 Ответить
Цю адміністрацію трампа треба ******* де тільки буде можливість по всьому світові бо це кончані виродкі
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29.04.2025 18:17 Ответить
Лизоблюди пуєві, ваше руде чучело викликає лише сміх!
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29.04.2025 18:21 Ответить
Хай посціть і все пройде.
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29.04.2025 18:21 Ответить
оце ***** собі, а то шо буде?? не каламуть воду дібіл
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29.04.2025 18:22 Ответить
А то шо буде? Трамп заморозить допомогу? Трамп почне дружити з рашою? Трамп виведе війська з Європи?))
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29.04.2025 18:26 Ответить
За який стіл Україна сіла з росією? Ти що плетеш, Волц? Усі - кончені!
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29.04.2025 18:28 Ответить
Та хай рветься. ***** *****, а ми що втрачаємо?
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29.04.2025 18:30 Ответить
Баран ... точніше ,два барана
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29.04.2025 18:31 Ответить
"Якщо "трамбону" урветься терпець.це означатиме йому "3,14здець"
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29.04.2025 18:32 Ответить
Йди вже нахєр, волтце. Вже недовго тобі бовтатися як лайну у ополонці
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29.04.2025 18:33 Ответить
Нам на траимпонівський терпець якось насрати! 😁
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29.04.2025 18:34 Ответить
Вольц, буть ласка кинь бомбу де живе трампакс з сім'єю! нехай хоть трохи відчує що таке війна! У трампакса урвется терпець, зайвехромосом чи що? Хіба не бачиш, що воно готує 3 світову движуху?
Кажи відверто, не почався імпічмент!
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29.04.2025 18:39 Ответить
"Трумпу урветься терпець" і він приєднається до агресора-Московії?, і вже офіційно?, а не так, як оце натепер, ісподтішка..? відкриє Другий фронт на боці *****-окупанта-людожера?
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29.04.2025 18:43 Ответить
Нехай зеля підпише, ***** всеодно ніколи її не підпише, але як аргумент ми це матимемо.
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29.04.2025 18:51 Ответить
ну вірвецьва терпець і що знову наїде на Україну
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29.04.2025 18:59 Ответить
Нервує Трамп перед виходом із переговорів.....
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29.04.2025 19:03 Ответить
Шо таке, боітесь що памперс невитримає?
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29.04.2025 19:18 Ответить
 
 