Украина и РФ должны как можно быстрее подписать мирное соглашение, прежде чем у Трампа закончится терпение, - Уолц
Россия и Украина должны как можно быстрее достичь мирного соглашения, поскольку президент США Дональд Трамп не собирается долго терпеть чрезмерных проволочек в дипломатическом процессе.
Об этом заявил советник президента по нацбезопасности Майк Уолц в статье для журнала The National Interest, передает Цензор.НЕТ.
Статья посвящена первым 100 дням президентства Трампа и его достижениям.
"В своей инаугурационной речи президент Трамп заявил, что его главным достоянием будет роль "миротворца и объединителя". Нигде это желание не было столь очевидным, как в его лидерстве в прекращении бессмысленного кровопролития в Украине. После лет непоследовательной стратегии администрации Байдена только президент Трамп смог заставить Россию и Украину сесть за стол переговоров", - заявил Уолц.
По его словам, недели дипломатических усилий позволили обеим сторонам достичь взаимопонимания относительно того, что нужно для достижения мира.
"Теперь и Россия, и Украина должны быстро достичь соглашения, прежде чем у президента Трампа лопнет терпение", - подчеркнул советник американского лидера.
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А як не вийде з підписанням капітуляції України то образиться і не буде розмовляти...як дитина в пісочниці.
А чого ми повинні як ті піонери, завжди бути готовими?
Для нас - що підписувати ту вашу угоду, яка фактично дорівнює нашій капітуляції , що не підписувати її взагалі , однаково не є - прийнятним . То ж і поспішати нам нікуди .
Давіть краще на кацапів .
что закатайте свои губы и не давите на мочевой пузырь!
Кажи відверто, не почався імпічмент!