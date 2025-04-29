Украина и РФ должны как можно быстрее подписать мирное соглашение, прежде чем у Трампа закончится терпение, - Уолц

Россия и Украина должны как можно быстрее достичь мирного соглашения, поскольку президент США Дональд Трамп не собирается долго терпеть чрезмерных проволочек в дипломатическом процессе.

Об этом заявил советник президента по нацбезопасности Майк Уолц в статье для журнала The National Interest, передает Цензор.НЕТ.

Статья посвящена первым 100 дням президентства Трампа и его достижениям.

"В своей инаугурационной речи президент Трамп заявил, что его главным достоянием будет роль "миротворца и объединителя". Нигде это желание не было столь очевидным, как в его лидерстве в прекращении бессмысленного кровопролития в Украине. После лет непоследовательной стратегии администрации Байдена только президент Трамп смог заставить Россию и Украину сесть за стол переговоров", - заявил Уолц.

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По его словам, недели дипломатических усилий позволили обеим сторонам достичь взаимопонимания относительно того, что нужно для достижения мира.

"Теперь и Россия, и Украина должны быстро достичь соглашения, прежде чем у президента Трампа лопнет терпение", - подчеркнул советник американского лидера.

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