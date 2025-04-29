Почти 90% украинцев не доверяют Трампу, - опрос

Почти 90% украинцев заявили, что не доверяют американскому президенту Дональду Трампу, который только что отметил 100 дней на посту.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Центра "Новая Европа", информирует Цензор.НЕТ .

Согласно опросу, только 7,4% респондентов полностью или скорее доверяют Трампу, тогда как 89% не доверяют ему. Это существенный рост недоверия по сравнению с ноябрем 2024 года, когда негативно относились к американскому лидеру 47,2% опрошенных.

Для сравнения, в исследовании Pew Research Center, проведенном ранее, уровень доверия к Трампу составлял 16% во Франции, 30% в Великобритании и 37% в Венгрии - последняя оказалась наиболее благосклонной к нему среди упомянутых стран.

Опрос проводился исследовательской компанией "ИНФО САПИЕНС" с 10 по 24 апреля 2025 года. Участие в нем приняли 1000 респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность не превышает 3,1% с вероятностью 95%.

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