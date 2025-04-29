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Новости Рейтинг Трампа
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Почти 90% украинцев не доверяют Трампу, - опрос

трамп

Почти 90% украинцев заявили, что не доверяют американскому президенту Дональду Трампу, который только что отметил 100 дней на посту.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Центра "Новая Европа", информирует Цензор.НЕТ .

Согласно опросу, только 7,4% респондентов полностью или скорее доверяют Трампу, тогда как 89% не доверяют ему. Это существенный рост недоверия по сравнению с ноябрем 2024 года, когда негативно относились к американскому лидеру 47,2% опрошенных.

Для сравнения, в исследовании Pew Research Center, проведенном ранее, уровень доверия к Трампу составлял 16% во Франции, 30% в Великобритании и 37% в Венгрии - последняя оказалась наиболее благосклонной к нему среди упомянутых стран.

Опрос проводился исследовательской компанией "ИНФО САПИЕНС" с 10 по 24 апреля 2025 года. Участие в нем приняли 1000 респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность не превышает 3,1% с вероятностью 95%.

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Автор: 

опрос (2829) Трамп Дональд (5305)


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Топ комментарии
+5
90% українців не довіряють Трампу; але ~50%(+/-) довіряють ЕрЗе.

От цікаво, а в чому полягає відміність між Трапом і ЕрЗе, що в них така різниця в довірі/недовірі? Адже вони - однакові клоуни!
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29.04.2025 17:02
+4
За шо ж йому довіряти? - коли в нього сім п"ятниць на тижні
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29.04.2025 17:01
+3
от йому точно на це пофіг..., його цікавить тільки угода з росіянами..., можна тільки уявити, що вони йому пообіцяли...
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29.04.2025 17:01
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За шо ж йому довіряти? - коли в нього сім п"ятниць на тижні
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29.04.2025 17:01 Ответить
Для Трампа это очень херовый знак. Украинцы могут его свергнуть даже в США
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29.04.2025 17:01 Ответить
от йому точно на це пофіг..., його цікавить тільки угода з росіянами..., можна тільки уявити, що вони йому пообіцяли...
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29.04.2025 17:01 Ответить
90% українців не довіряють Трампу; але ~50%(+/-) довіряють ЕрЗе.

От цікаво, а в чому полягає відміність між Трапом і ЕрЗе, що в них така різниця в довірі/недовірі? Адже вони - однакові клоуни!
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29.04.2025 17:02 Ответить
Відмінність у телемарафоні
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29.04.2025 17:07 Ответить
Відмінність між ними суттєва: зеленський небезпечний лише для України, а трамп - для вього світу!
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29.04.2025 17:16 Ответить
Через його продажні щодо України дії, заради обіцянок від старого прутіна, це бачить, увесь Світ! Старий Трамп з оточенням, усим кагалом, гадять Україні, але допомагають старому прутіну, убивати Українців!
Старий Трамп, це зло, яке заполонило США !
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29.04.2025 17:03 Ответить
Хоть что-то есть приятное, это уже хороший знак, что народ начинает понимать ситуацию.
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29.04.2025 17:04 Ответить
Ау, Зеленський! Все ще хочеш підписати ту кляту угоду про віддачу Штатам УСІХ українських ресурсів?
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29.04.2025 17:04 Ответить
Ще одна статистика. Так, як нам спотворюють новини я і собі не довіряю.
А чоловік навіть в Україну не їздив. Чорні піарники геть клепки розгубили.
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29.04.2025 17:04 Ответить
А хто в здоровому глузду буде довіряти цьому придурку.
Ну наприклад, цей придурок заявив, що це їм поставлені 100 джавелінів зупинили наступ рашистів на Київ та типу він врятував Україну від поразки в перші дні вторгнення рашистів.

Цей придурок, навіть уявити собі не може, що в перші дні Київ та Україну врятували українськи солдати та добровольці своїм героїзмом.
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29.04.2025 17:06 Ответить
геть не дивно після його сенсаційних оголошень за 24 години, а потім його ж власних заяв, шо це таке собі наіпалово
йому власні радники не довіряють (оно новина була), не те що Українці
це рівень
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29.04.2025 17:06 Ответить
Звичайно, якщо на всіх українських ресурсах тільки негатив пишуть про Трампу
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29.04.2025 17:06 Ответить
Охриніти.Трамп президент америки а не України.Агов,у нас президент зелегський з єрмаком а не трамп!
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29.04.2025 17:11 Ответить
А нашому ********, скільки? Чому Трамп має робити щось для чужої держави, а наше зелене лайно, ********, брехати і ерасти?
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29.04.2025 17:12 Ответить
Супер нормально, українці 90% не довіряють президенту США, а своєму довіряєте? Ви яке маєте відношення до США? Здається ваш президент Бубочка Потужно-Брехливий.
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29.04.2025 17:22 Ответить
Я вважаю що трам - *****!! але це моя особиста думка, сперечатися ні з кім не бажаю..
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29.04.2025 17:22 Ответить
Не знаю як але у меня така же думка.
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29.04.2025 17:29 Ответить
Вибачте запізнився, додайте ще і мене з сім'єю
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29.04.2025 17:27 Ответить
 
 