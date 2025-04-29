Почти 90% украинцев не доверяют Трампу, - опрос
Почти 90% украинцев заявили, что не доверяют американскому президенту Дональду Трампу, который только что отметил 100 дней на посту.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Центра "Новая Европа", информирует Цензор.НЕТ .
Согласно опросу, только 7,4% респондентов полностью или скорее доверяют Трампу, тогда как 89% не доверяют ему. Это существенный рост недоверия по сравнению с ноябрем 2024 года, когда негативно относились к американскому лидеру 47,2% опрошенных.
Для сравнения, в исследовании Pew Research Center, проведенном ранее, уровень доверия к Трампу составлял 16% во Франции, 30% в Великобритании и 37% в Венгрии - последняя оказалась наиболее благосклонной к нему среди упомянутых стран.
Опрос проводился исследовательской компанией "ИНФО САПИЕНС" с 10 по 24 апреля 2025 года. Участие в нем приняли 1000 респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность не превышает 3,1% с вероятностью 95%.
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От цікаво, а в чому полягає відміність між Трапом і ЕрЗе, що в них така різниця в довірі/недовірі? Адже вони - однакові клоуни!
Старий Трамп, це зло, яке заполонило США !
А чоловік навіть в Україну не їздив. Чорні піарники геть клепки розгубили.
Ну наприклад, цей придурок заявив, що це їм поставлені 100 джавелінів зупинили наступ рашистів на Київ та типу він врятував Україну від поразки в перші дні вторгнення рашистів.
Цей придурок, навіть уявити собі не може, що в перші дні Київ та Україну врятували українськи солдати та добровольці своїм героїзмом.
йому власні радники не довіряють (оно новина була), не те що Українці
це рівень