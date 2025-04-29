РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12405 посетителей онлайн
Новости Рейтинг Трампа
2 912 29

Большинство американцев считают Трампа опасным диктатором, - опрос

Трамп заявил, что спас Украину

Большинство граждан США считают Дональда Трампа опасным диктатором, чья власть представляет серьезную угрозу для демократии.

Об этом говорится в результатах опроса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

По данным исследования, 52% американцев согласились с утверждением, что власть Трампа следует ограничить, прежде чем она приведет к разрушению американской демократии. Лишь 40% респондентов в целом выразили положительное отношение к президенту.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потенциальное мирное соглашение может обернуться катастрофой для Украины, - Politico

Главными причинами недовольства являются иммиграционная политика Трампа, его экономические инициативы, попытки массовых депортаций, введение пошлин, давление на университеты и сокращение государственных служащих.

"Большинство американцев рассматривают Трампа как диктатора, и я думаю, что большинство американцев обеспокоены тем, что американская демократия находится под угрозой", - отметила генеральный директор PRRI Мелисса Декман.

В то же время 81% республиканцев, принявших участие в опросе, заявили, что Трамп - сильный лидер, который заслуживает широких полномочий для "восстановления величия Америки".

Опрос проводился с 28 февраля по 20 марта среди 5025 взрослых американцев, погрешность выборки - ±1,69%.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низких 42%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Советники Трампа выполняют указания только после повторения: "Много чешет языком", - The Atlantic

Автор: 

рейтинг (1637) Трамп Дональд (5305)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
держак не зразу у лоба б'є, є затримка поки від дугу опише.
показать весь комментарий
29.04.2025 14:36
+7
кого ж ви обрали, уроди ?

це питання НЕ до американців, а до українців ....

.
показать весь комментарий
29.04.2025 14:35
+7
Ще й 100 днів правління рудого виродка не пройшло, а американський плебс вже почав замислюватися. Чим раніше його знесете, тим менше сорому буде, колись великій країні! Ми це знаємо за 6-ть років керування єврейського брехуна та зрадника України- боневтіка! 🤬
показать весь комментарий
29.04.2025 14:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почиють щось підозрювати?
показать весь комментарий
29.04.2025 14:33 Ответить
держак не зразу у лоба б'є, є затримка поки від дугу опише.
показать весь комментарий
29.04.2025 14:36 Ответить
Дякую що поділились досвідом ))
показать весь комментарий
29.04.2025 14:40 Ответить
дивно, що ви його ще не отримали за шість років, а тільки тут на форумі Цензора від короткого допису анонімного коментатора.
показать весь комментарий
29.04.2025 14:45 Ответить
Ну, у них хоч почали щось підозрювати вже через 100 днів, а наш ватно-скацапщений лохторат все ще в носі колупає, та продовжує облизувати ЗЕшмарклю.
показать весь комментарий
29.04.2025 14:36 Ответить
Ну, не знаю.... обирала ж більшість.
показать весь комментарий
29.04.2025 14:34 Ответить
авжеж, 73% жирності масла...

.
показать весь комментарий
29.04.2025 14:36 Ответить
Від такого є лише один лік - Л.Х.Освальд.
показать весь комментарий
29.04.2025 14:34 Ответить
кого ж ви обрали, уроди ?

це питання НЕ до американців, а до українців ....

.
показать весь комментарий
29.04.2025 14:35 Ответить
Цікаво, а яка ж більшість проголосувало за пердуна? Не ті ж самі 73% що і в Україні за членограя?! То чому дивуватися?
показать весь комментарий
29.04.2025 14:35 Ответить
Не впевнений, але десь за 60%, якщо вірити їхній інфі. Так що - лох він і в Америці лох.
показать весь комментарий
29.04.2025 14:38 Ответить
Насправді американська демократія виявилася рідкім гівном не здатним себе захистити... А тепер пердіть в калюжу кондові сраколизи і доводьте протилежне аргументами реального сьогодення.
показать весь комментарий
29.04.2025 14:39 Ответить
Ще й 100 днів правління рудого виродка не пройшло, а американський плебс вже почав замислюватися. Чим раніше його знесете, тим менше сорому буде, колись великій країні! Ми це знаємо за 6-ть років керування єврейського брехуна та зрадника України- боневтіка! 🤬
показать весь комментарий
29.04.2025 14:43 Ответить
Америки Дженерал моторз вже не буде ніколи, нажаль..
показать весь комментарий
29.04.2025 14:48 Ответить
Підступний під@р-нарцис + повна некомпетентність = гримуча суміш на гівні.
God, Bless America!
показать весь комментарий
29.04.2025 14:51 Ответить
Ну, 52 на 40 - це приблизно пополам... Видать, трап ще їх не зовсім достав... Почекаємо....
показать весь комментарий
29.04.2025 14:46 Ответить
Думаю чекати не довго! Реде зах...е світ та США за наступний місяць! Дуже швидко воно падає в прірву! 😁
показать весь комментарий
29.04.2025 14:50 Ответить
Зараз США правлять ***** , патрушов , та ФСБ
не здивуюсь якщо їв Пентагоні російські генерали кабінети мають . Україна з Януковичем це вже пройшла- як тількі Янек переміг , так в СБУ толками зайшли фсбєшники і зайняли кабінети
показать весь комментарий
29.04.2025 14:49 Ответить
Насправді проблема зовсім не в Трампі - проблема в незбалансованості влади, та в тому, що можна назвати монобільшістю в Конгресі.
Знайома ситуація, шановні українці, чи не так?
Було б це зараз проблемою, якби в ВР Конгресі була більшість політиків, що здатні на самостійні дії? Чи проблеми з'явились через те, що якась партія, стала партією боягузів та жополизів?
показать весь комментарий
29.04.2025 15:07 Ответить
А нахріна нам ця звістка? Поливання брудом продовжується.
показать весь комментарий
29.04.2025 15:08 Ответить
Водночас 81% республіканців, які взяли участь в опитуванні, заявили, що Трамп - сильний лідер, який заслуговує на широкі повноваження для "відновлення величі Америки"
Велич Америки створювали усі президенти, а цей подх...йловтк, за 100 днів її зруйнував і тепер обіцяє повернути. Навіщо було руйнувати то що працювало
показать весь комментарий
29.04.2025 15:24 Ответить
Він це ніколи не приховував та відкрито заздрив диктаторам , то якого дідька американці обрали цього мудака!?
Цензорівські трампізди наче повиздихали. Швидко ж вони розчарувались, що навіть не відсвічують.
показать весь комментарий
29.04.2025 15:36 Ответить
Ага, не появляються, хочу хоча би одного з мого кондуїту, шоб було б кому побажати лягти на курс касапського корабля...
показать весь комментарий
29.04.2025 16:11 Ответить
здоровий ґлузд переслідував американських виборців, але 7 листопада американські виборці виявились швидшими за нього...
показать весь комментарий
29.04.2025 16:21 Ответить
Ой ой ой, а кто же его выбрал ?
показать весь комментарий
29.04.2025 16:35 Ответить
трамп ХyYjло !! Наші солідарні в цьому
показать весь комментарий
29.04.2025 17:25 Ответить
It is a mistake to think that Americans are somehow naturally averse to dictatorship. Most of them, especially higher-paid professionals, must show complete and happy obedience on a daily basis. A US corporation, with respect to employees, is a total dictatorship. The CEO's power is absolute, it is actually greater than Louis XIV's. The CEO can fire anyone on the spot, for no reason at all. As a result, the average American worker is scared to death and extremely subservient to his boss. The only allowed reaction to any decision by top management is exuberant enthusiasm. Whatever the big boss decides, you are expected to happily applaud and cheer, tears of joy are optional, but some still can't help themselves. The ability to follow your boss's every whim is crucial to one's career. So no surprise here.
показать весь комментарий
29.04.2025 17:25 Ответить
 
 