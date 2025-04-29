Большинство американцев считают Трампа опасным диктатором, - опрос
Большинство граждан США считают Дональда Трампа опасным диктатором, чья власть представляет серьезную угрозу для демократии.
Об этом говорится в результатах опроса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.
По данным исследования, 52% американцев согласились с утверждением, что власть Трампа следует ограничить, прежде чем она приведет к разрушению американской демократии. Лишь 40% респондентов в целом выразили положительное отношение к президенту.
Главными причинами недовольства являются иммиграционная политика Трампа, его экономические инициативы, попытки массовых депортаций, введение пошлин, давление на университеты и сокращение государственных служащих.
"Большинство американцев рассматривают Трампа как диктатора, и я думаю, что большинство американцев обеспокоены тем, что американская демократия находится под угрозой", - отметила генеральный директор PRRI Мелисса Декман.
В то же время 81% республиканцев, принявших участие в опросе, заявили, что Трамп - сильный лидер, который заслуживает широких полномочий для "восстановления величия Америки".
Опрос проводился с 28 февраля по 20 марта среди 5025 взрослых американцев, погрешность выборки - ±1,69%.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низких 42%.
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це питання НЕ до американців, а до українців ....
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God, Bless America!
не здивуюсь якщо їв Пентагоні російські генерали кабінети мають . Україна з Януковичем це вже пройшла- як тількі Янек переміг , так в СБУ толками зайшли фсбєшники і зайняли кабінети
Знайома ситуація, шановні українці, чи не так?
Було б це зараз проблемою, якби в
ВРКонгресі була більшість політиків, що здатні на самостійні дії? Чи проблеми з'явились через те, що якась партія, стала партією боягузів та жополизів?
Велич Америки створювали усі президенти, а цей подх...йловтк, за 100 днів її зруйнував і тепер обіцяє повернути. Навіщо було руйнувати то що працювало
Цензорівські трампізди наче повиздихали. Швидко ж вони розчарувались, що навіть не відсвічують.