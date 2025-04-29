Большинство американцев считают Трампа опасным диктатором, - опрос

Большинство граждан США считают Дональда Трампа опасным диктатором, чья власть представляет серьезную угрозу для демократии.

Об этом говорится в результатах опроса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

По данным исследования, 52% американцев согласились с утверждением, что власть Трампа следует ограничить, прежде чем она приведет к разрушению американской демократии. Лишь 40% респондентов в целом выразили положительное отношение к президенту.

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Главными причинами недовольства являются иммиграционная политика Трампа, его экономические инициативы, попытки массовых депортаций, введение пошлин, давление на университеты и сокращение государственных служащих.

"Большинство американцев рассматривают Трампа как диктатора, и я думаю, что большинство американцев обеспокоены тем, что американская демократия находится под угрозой", - отметила генеральный директор PRRI Мелисса Декман.

В то же время 81% республиканцев, принявших участие в опросе, заявили, что Трамп - сильный лидер, который заслуживает широких полномочий для "восстановления величия Америки".

Опрос проводился с 28 февраля по 20 марта среди 5025 взрослых американцев, погрешность выборки - ±1,69%.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низких 42%.

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