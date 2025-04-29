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Новини Рейтинг Трампа
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Більшість американців вважають Трампа небезпечним диктатором, - опитування

Трамп заявив що врятував Україну

Більшість громадян США вважають Дональда Трампа небезпечним диктатором, чия влада становить серйозну загрозу для демократії.

Про це йдеться в результатах опитування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Axios

За даними дослідження, 52% американців погодилися з твердженням, що владу Трампа слід обмежити, перш ніж вона призведе до руйнування американської демократії. Лише 40% респондентів загалом висловили позитивне ставлення до президента.

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Головними причинами невдоволення є імміграційна політика Трампа, його економічні ініціативи, спроби масових депортацій, запровадження мит, тиск на університети та скорочення державних службовців.

"Більшість американців розглядають Трампа як диктатора, і я думаю, що більшість американців занепокоєні тим, що американська демократія перебуває під загрозою", - зазначила генеральна директорка PRRI Мелісса Декман.

Водночас 81% республіканців, які взяли участь в опитуванні, заявили, що Трамп - сильний лідер, який заслуговує на широкі повноваження для "відновлення величі Америки".

Опитування проводилось з 28 лютого по 20 березня серед 5025 дорослих американців, похибка вибірки - ±1,69%.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рейтинг схвалення Трампа впав до рекордно низьких 42%.

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Автор: 

рейтинг (1652) Трамп Дональд (5726)


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Топ коментарі
+6
держак не зразу у лоба б'є, є затримка поки від дугу опише.
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29.04.2025 14:36
+3
Ну, у них хоч почали щось підозрювати вже через 100 днів, а наш ватно-скацапщений лохторат все ще в носі колупає, та продовжує облизувати ЗЕшмарклю.
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29.04.2025 14:36
+3
Ще й 100 днів правління рудого виродка не пройшло, а американський плебс вже почав замислюватися. Чим раніше його знесете, тим менше сорому буде, колись великій країні! Ми це знаємо за 6-ть років керування єврейського брехуна та зрадника України- боневтіка! 🤬
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29.04.2025 14:43
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Почиють щось підозрювати?
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29.04.2025 14:33 Відповісти
держак не зразу у лоба б'є, є затримка поки від дугу опише.
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29.04.2025 14:36 Відповісти
Дякую що поділились досвідом ))
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29.04.2025 14:40 Відповісти
дивно, що ви його ще не отримали за шість років, а тільки тут на форумі Цензора від короткого допису анонімного коментатора.
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29.04.2025 14:45 Відповісти
Ну, у них хоч почали щось підозрювати вже через 100 днів, а наш ватно-скацапщений лохторат все ще в носі колупає, та продовжує облизувати ЗЕшмарклю.
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29.04.2025 14:36 Відповісти
Ну, не знаю.... обирала ж більшість.
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29.04.2025 14:34 Відповісти
авжеж, 73% жирності масла...

.
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29.04.2025 14:36 Відповісти
Від такого є лише один лік - Л.Х.Освальд.
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29.04.2025 14:34 Відповісти
кого ж ви обрали, уроди ?

це питання НЕ до американців, а до українців ....

.
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29.04.2025 14:35 Відповісти
Цікаво, а яка ж більшість проголосувало за пердуна? Не ті ж самі 73% що і в Україні за членограя?! То чому дивуватися?
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29.04.2025 14:35 Відповісти
Не впевнений, але десь за 60%, якщо вірити їхній інфі. Так що - лох він і в Америці лох.
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29.04.2025 14:38 Відповісти
Насправді американська демократія виявилася рідкім гівном не здатним себе захистити... А тепер пердіть в калюжу кондові сраколизи і доводьте протилежне аргументами реального сьогодення.
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29.04.2025 14:39 Відповісти
Ще й 100 днів правління рудого виродка не пройшло, а американський плебс вже почав замислюватися. Чим раніше його знесете, тим менше сорому буде, колись великій країні! Ми це знаємо за 6-ть років керування єврейського брехуна та зрадника України- боневтіка! 🤬
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29.04.2025 14:43 Відповісти
Америки Дженерал моторз вже не буде ніколи, нажаль..
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29.04.2025 14:48 Відповісти
Підступний під@р-нарцис + повна некомпетентність = гримуча суміш на гівні.
God, Bless America!
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29.04.2025 14:51 Відповісти
Ну, 52 на 40 - це приблизно пополам... Видать, трап ще їх не зовсім достав... Почекаємо....
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29.04.2025 14:46 Відповісти
Думаю чекати не довго! Реде зах...е світ та США за наступний місяць! Дуже швидко воно падає в прірву! 😁
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29.04.2025 14:50 Відповісти
Зараз США правлять ***** , патрушов , та ФСБ
не здивуюсь якщо їв Пентагоні російські генерали кабінети мають . Україна з Януковичем це вже пройшла- як тількі Янек переміг , так в СБУ толками зайшли фсбєшники і зайняли кабінети
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29.04.2025 14:49 Відповісти
А їх вилупки і досі в ВР та ОП сидять, та керують Украхною! 🤬
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29.04.2025 14:52 Відповісти
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29.04.2025 14:56 Відповісти
Насправді проблема зовсім не в Трампі - проблема в незбалансованості влади, та в тому, що можна назвати монобільшістю в Конгресі.
Знайома ситуація, шановні українці, чи не так?
Було б це зараз проблемою, якби в ВР Конгресі була більшість політиків, що здатні на самостійні дії? Чи проблеми з'явились через те, що якась партія, стала партією боягузів та жополизів?
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29.04.2025 15:07 Відповісти
А нахріна нам ця звістка? Поливання брудом продовжується.
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29.04.2025 15:08 Відповісти
 
 