Більшість американців вважають Трампа небезпечним диктатором, - опитування
Більшість громадян США вважають Дональда Трампа небезпечним диктатором, чия влада становить серйозну загрозу для демократії.
Про це йдеться в результатах опитування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.
За даними дослідження, 52% американців погодилися з твердженням, що владу Трампа слід обмежити, перш ніж вона призведе до руйнування американської демократії. Лише 40% респондентів загалом висловили позитивне ставлення до президента.
Головними причинами невдоволення є імміграційна політика Трампа, його економічні ініціативи, спроби масових депортацій, запровадження мит, тиск на університети та скорочення державних службовців.
"Більшість американців розглядають Трампа як диктатора, і я думаю, що більшість американців занепокоєні тим, що американська демократія перебуває під загрозою", - зазначила генеральна директорка PRRI Мелісса Декман.
Водночас 81% республіканців, які взяли участь в опитуванні, заявили, що Трамп - сильний лідер, який заслуговує на широкі повноваження для "відновлення величі Америки".
Опитування проводилось з 28 лютого по 20 березня серед 5025 дорослих американців, похибка вибірки - ±1,69%.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рейтинг схвалення Трампа впав до рекордно низьких 42%.
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це питання НЕ до американців, а до українців ....
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God, Bless America!
не здивуюсь якщо їв Пентагоні російські генерали кабінети мають . Україна з Януковичем це вже пройшла- як тількі Янек переміг , так в СБУ толками зайшли фсбєшники і зайняли кабінети
Знайома ситуація, шановні українці, чи не так?
Було б це зараз проблемою, якби в
ВРКонгресі була більшість політиків, що здатні на самостійні дії? Чи проблеми з'явились через те, що якась партія, стала партією боягузів та жополизів?