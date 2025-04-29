Радники Трампа виконють вказівки лише після повторення: "Багато чеше язиком", - The Atlantic
Радники Дональда Трампа дотримувалися неофіційного правила: виконували його вказівки лише після того, як він повторював їх двічі, оскільки, за словами одного з них, Трамп "багато чеше язиком".
Про це йдеться в матеріалі The Atlantic, інформує Цензор.НЕТ.
Один із радників пояснив, що чимало ідей Трампа були імпульсивними, тому їх не реалізовували одразу - лише якщо він повторював прохання двічі або більше.
Як приклад, журналісти наводять епізод, коли Трамп захотів очолити Центр виконавчих мистецтв імені Кеннеді, посаду якої традиційно обіймає незалежна фігура. На той час цю роль виконував філантроп Девід Рубенштейн.
Трамп нібито сказав помічникам: "Зателефонуйте Девіду Рубенштейну і скажіть йому, що його звільнено". Однак його команда не відреагувала, поки Трамп не повторив це вдруге.
У підсумку, вже в лютому, більшість членів правління Центру було звільнено, а нові - призначені особисто Трампом, які зрештою обрали його головою правління.
Відомо також, що під час президентської кампанії і перехідного періоду команда Трампа вела спільний документ, куди вносила всі його обіцянки: як короткострокові, так і стратегічні, щоб мати змогу реагувати у випадку, якщо він повернеться до них знову.
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тоді як таке виконувати?
хз, може спрацьовує стара добра метода - ляж, полежи, само пройде
рестайл
у нас почесний президент, всіх комісій та починань, особисто дермачина, під чуйним керівництвом зе!гніди, звісно.
В Державі має бути бюрократія - підписав указ - його виконують...