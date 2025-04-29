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Новини Президент Трамп
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Радники Трампа виконють вказівки лише після повторення: "Багато чеше язиком", - The Atlantic

Трамп заявив що врятував Україну

Радники Дональда Трампа дотримувалися неофіційного правила: виконували його вказівки лише після того, як він повторював їх двічі, оскільки, за словами одного з них, Трамп "багато чеше язиком".

Про це йдеться в матеріалі The Atlantic, інформує Цензор.НЕТ.

Один із радників пояснив, що чимало ідей Трампа були імпульсивними, тому їх не реалізовували одразу - лише якщо він повторював прохання двічі або більше.

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Як приклад, журналісти наводять епізод, коли Трамп захотів очолити Центр виконавчих мистецтв імені Кеннеді, посаду якої традиційно обіймає незалежна фігура. На той час цю роль виконував філантроп Девід Рубенштейн.

Трамп нібито сказав помічникам: "Зателефонуйте Девіду Рубенштейну і скажіть йому, що його звільнено". Однак його команда не відреагувала, поки Трамп не повторив це вдруге.

У підсумку, вже в лютому, більшість членів правління Центру було звільнено, а нові - призначені особисто Трампом, які зрештою обрали його головою правління.

Відомо також, що під час президентської кампанії і перехідного періоду команда Трампа вела спільний документ, куди вносила всі його обіцянки: як короткострокові, так і стратегічні, щоб мати змогу реагувати у випадку, якщо він повернеться до них знову.

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Автор: 

США (22909) Трамп Дональд (5726)


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Топ коментарі
+5
а якщо двічі та більше з одного і того ж приводу "чеше" діаметрально протилежне?
тоді як таке виконувати?
хз, може спрацьовує стара добра метода - ляж, полежи, само пройде
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29.04.2025 12:28
+5
навіть близькі трампу люди декларують своїми розповідями, що їхній шеф має психічний розлад та потребує нагляду.
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29.04.2025 12:38
+4
вам нікого це не нагадує?
у нас почесний президент, всіх комісій та починань, особисто дермачина, під чуйним керівництвом зе!гніди, звісно.
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29.04.2025 12:34
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а якщо двічі та більше з одного і того ж приводу "чеше" діаметрально протилежне?
тоді як таке виконувати?
хз, може спрацьовує стара добра метода - ляж, полежи, само пройде
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29.04.2025 12:28 Відповісти
Цікаво - коли сброшурують вислови Трампа в "Цитатник"? Бо він, як і Мао-Цзе-Дун, - "генератор випадкових висловів"...
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29.04.2025 12:44 Відповісти
крокодил+мурзилка
рестайл
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29.04.2025 12:51 Відповісти
Мурзоділ 😂
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29.04.2025 13:03 Відповісти
та то все Байден з Обамою
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29.04.2025 12:31 Відповісти
а це означає, що трамп двічі повторить, та вірні холуї звільнять весь нобелівський комітет і призначать туди трампа, який і нагородить себе мєдалькой миру. а заразом з фізики біології хімії математики і взагалі повного пакету що є у тих шведів, чи датчан, чи хто вони оті європейці....
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29.04.2025 12:38 Відповісти
вам нікого це не нагадує?
у нас почесний президент, всіх комісій та починань, особисто дермачина, під чуйним керівництвом зе!гніди, звісно.
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29.04.2025 12:34 Відповісти
Чіпуха базарить фуфло. Шо шлєєрам фільтровать надо.
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29.04.2025 12:34 Відповісти
навіть близькі трампу люди декларують своїми розповідями, що їхній шеф має психічний розлад та потребує нагляду.
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29.04.2025 12:38 Відповісти
Ядерна валізка США в надійних руках!
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29.04.2025 12:38 Відповісти
клінічний ідіот.
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29.04.2025 12:39 Відповісти
Йому б виступати у «95 кварталі» з такими здібностями!
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29.04.2025 12:40 Відповісти
Трамп чеше - радники гонять пургу - діло йде
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29.04.2025 12:50 Відповісти
Трамп ще той лис. Якщо у нього все усно - то радників посадять за порушення законів, а Трамп скаже я такого не казав...
В Державі має бути бюрократія - підписав указ - його виконують...
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29.04.2025 12:58 Відповісти
ліліпутін сидить прямо на чемодані щоб потім два рази не питати чи сходив він сьогодні чи запор...
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29.04.2025 12:56 Відповісти
Я жалкую. Що в США не залишилось жодного ковбоя. Які гарячі хлопці ... були! Аж трампу було б спекотно. Босоніж на піску.
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29.04.2025 13:01 Відповісти
 
 