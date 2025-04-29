Радники Трампа виконють вказівки лише після повторення: "Багато чеше язиком", - The Atlantic

Радники Дональда Трампа дотримувалися неофіційного правила: виконували його вказівки лише після того, як він повторював їх двічі, оскільки, за словами одного з них, Трамп "багато чеше язиком".

Про це йдеться в матеріалі The Atlantic, інформує Цензор.НЕТ.

Один із радників пояснив, що чимало ідей Трампа були імпульсивними, тому їх не реалізовували одразу - лише якщо він повторював прохання двічі або більше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп переконує, що опитування ЗМІ щодо падіння його рейтингу є фейком

Як приклад, журналісти наводять епізод, коли Трамп захотів очолити Центр виконавчих мистецтв імені Кеннеді, посаду якої традиційно обіймає незалежна фігура. На той час цю роль виконував філантроп Девід Рубенштейн.

Трамп нібито сказав помічникам: "Зателефонуйте Девіду Рубенштейну і скажіть йому, що його звільнено". Однак його команда не відреагувала, поки Трамп не повторив це вдруге.

У підсумку, вже в лютому, більшість членів правління Центру було звільнено, а нові - призначені особисто Трампом, які зрештою обрали його головою правління.

Відомо також, що під час президентської кампанії і перехідного періоду команда Трампа вела спільний документ, куди вносила всі його обіцянки: як короткострокові, так і стратегічні, щоб мати змогу реагувати у випадку, якщо він повернеться до них знову.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ПТРК Javelin, які США передали Україні, запобігли успіху РФ у наступі на Київ, - Трамп