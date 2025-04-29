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Новини Рейтинг Трампа
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Трамп переконує, що опитування ЗМІ щодо падіння його рейтингу є фейком

Трамп про мирну угоду

Американський президент Дональд Трамп переконаний, що проведені американськими ЗМІ опитування стосовно рейтингів його адміністрації є нібито "фейком".

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Опитування брехливих ЗМІ, як і самі ці фейкові новини, є фейком! Ми чудово справляємося, краще, ніж будь-коли раніше", - запевнив Трамп.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рейтинг схвалення Трампа впав до рекордно низьких 42%.

Автор: 

рейтинг (1652) Трамп Дональд (5726)


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Топ коментарі
+11
Теж саме каже Zєльонський і його челядь про шалений рейтинг найвеличнішого.
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29.04.2025 09:44
+9
нарцис хєров
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29.04.2025 09:38
+8
то все іпсо, хто проти рудого божества той агент китая
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29.04.2025 09:41
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нарцис хєров
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29.04.2025 09:38 Відповісти
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29.04.2025 09:38 Відповісти
> "Ми чудово справляємося, краще, ніж будь-коли раніше"

Найкращий, чудовий, геніальний. Просто навколо бідосі одні вороги, якби не вони, так би трамп ух як
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29.04.2025 09:39 Відповісти
Все це можна застосувати і до нашого найвеличнішого та незламного лідора **********. Якби не Порошенко та ЄС, то він би теж, але не ух як, а ху як. )))
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29.04.2025 10:47 Відповісти
Все залежить власне від трону. Для когось і нічний горшок - трон, тільки тількиння цього до сидільця ще не прийшло. А для декого трон може виявитися електричним стільцем.
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29.04.2025 09:43 Відповісти
Канєшна! 😊 Рудий півнячий чуб на голові Донні - теж фейк! Насправді він лисий! 😁
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29.04.2025 09:39 Відповісти
все вірно!
всі змі закрити!
всіх журнашлюх у трудові табори!
тільки truth social і х!
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29.04.2025 09:41 Відповісти
то все іпсо, хто проти рудого божества той агент китая
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29.04.2025 09:41 Відповісти
Трампа,ти можеш не вірити але це правда.
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29.04.2025 09:42 Відповісти
Такеж лайно як і наший гавнокомандувач
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29.04.2025 09:42 Відповісти
Відкидати обєктивну реальність це вже психіатрія.
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29.04.2025 09:42 Відповісти
Трамп Самохвалов . Ой, не досить цей півень свій термін на своїй жердинці.
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29.04.2025 09:43 Відповісти
На угоду куйлу,ви походу перевиконуєте план,роблячи з америки якийсь бардак і клоаку!Справляєтесь на всі 101%.Але до літа твій рейтинг походу впаде нижче 30%,і тебе копнуть у сра..у самі республіканці,бо вони походу пролітають в конгрес, якщо тебе дурачка-зрадника не злиють в унітаз!
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29.04.2025 09:44 Відповісти
Нічого, нічого... Трампон, дивлячись на Зе і читаючи кремлівські методічки, знає як залишитись на троні - потрібно заварити якусь війнушку. Наприклад, оголосити довготривалу війну Панамі, щоб отримати контроль над Панамським каналом, або Мексиці з її наркокартелями, і опля - він незмінний. )
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29.04.2025 10:54 Відповісти
Теж саме каже Zєльонський і його челядь про шалений рейтинг найвеличнішого.
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29.04.2025 09:44 Відповісти
Канєшно фейк.
Всім же подобаються самозакохані тупі виродки...
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29.04.2025 09:45 Відповісти
Як же все схоже на наші українські реалії...
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29.04.2025 09:47 Відповісти
Рыжий клоун не понимает, что это не опрос фейковый, это он сам является фейком, да таким

хреновым, каким даже трудно придумать.
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29.04.2025 09:47 Відповісти
іпсо)
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29.04.2025 09:50 Відповісти
Треба змінити зачиску- оголитися, як у хазяїна.!
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29.04.2025 09:56 Відповісти
Відверто кажучи падіння рейтингу обраного голови демократичної країни це нормальне явище котре відбувається через розчарування виборців порівнюючих обіцяне з реальністю, дивно коли "опитування" сповіщають про протилежне, але стосовно Трампа, котрий діє напрочуд дивно і точно не на користь власної країни я більше здивований що в нього є ще підтримка 42-х відсотків, а не 25-ти чи менше!!!
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29.04.2025 09:57 Відповісти
Ну у Світі його рейтинг зовсім нульовий, але рудому довбню його дуркуваті помічники і радники про це не кажуть! 😁
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29.04.2025 09:58 Відповісти
Синдромом Данінга-Крюгера у "всій своїй красі".
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29.04.2025 09:58 Відповісти
Ті ЗМІ явно не пожартували.
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29.04.2025 10:04 Відповісти
Ну, у цьому він із нашим членограєм схожі.
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29.04.2025 10:05 Відповісти
Просто неадекватний нарцис.
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29.04.2025 10:05 Відповісти
Помаранчик свято вірить у свій рейтинг у 105% (як у туркменбаши)
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29.04.2025 10:07 Відповісти
Оточення Трампа ще не здогадалося називати такі результати ІПСО демократів
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29.04.2025 10:10 Відповісти
Фейком є ти ідіот!!! Коли ти вже .......!!!!
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29.04.2025 10:16 Відповісти
Конечно фейком - его рейтинг ЗАВЫШЕН минимум в 2 раза
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29.04.2025 10:25 Відповісти
якщо факти задівають ваші почуття, вам потрібні нові почуття, а не нові факти)
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29.04.2025 10:44 Відповісти
То нехай розжене ті ЗМІ! - ділов то
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29.04.2025 10:44 Відповісти
Та вже почав - "Трамп заявив, що телеканал CBS має бути позбавлений ліцензії на мовлення".
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29.04.2025 10:59 Відповісти
Ага. Це все проклятий Госдеп і Сороси наговорюють на найвеличнішого і найуспішнішого царя всього всесвіту
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29.04.2025 11:02 Відповісти
Ми чудово справляємося, краще, ніж будь-коли раніше ...
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... разваливать США.
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29.04.2025 11:19 Відповісти
 
 