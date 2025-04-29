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Трамп переконує, що опитування ЗМІ щодо падіння його рейтингу є фейком
Американський президент Дональд Трамп переконаний, що проведені американськими ЗМІ опитування стосовно рейтингів його адміністрації є нібито "фейком".
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Опитування брехливих ЗМІ, як і самі ці фейкові новини, є фейком! Ми чудово справляємося, краще, ніж будь-коли раніше", - запевнив Трамп.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рейтинг схвалення Трампа впав до рекордно низьких 42%.
Топ коментарі
+11 Олексій Макаренко #556074
показати весь коментар29.04.2025 09:44
+9 Mawka Lisowyj
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+8 Bogdan #591399
показати весь коментар29.04.2025 09:41
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Найкращий, чудовий, геніальний. Просто навколо бідосі одні вороги, якби не вони, так би трамп ух як
всі змі закрити!
всіх журнашлюх у трудові табори!
тільки truth social і х!
Всім же подобаються самозакохані тупі виродки...
хреновым, каким даже трудно придумать.
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... разваливать США.