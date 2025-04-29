Трамп переконує, що опитування ЗМІ щодо падіння його рейтингу є фейком

Американський президент Дональд Трамп переконаний, що проведені американськими ЗМІ опитування стосовно рейтингів його адміністрації є нібито "фейком".

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Опитування брехливих ЗМІ, як і самі ці фейкові новини, є фейком! Ми чудово справляємося, краще, ніж будь-коли раніше", - запевнив Трамп.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рейтинг схвалення Трампа впав до рекордно низьких 42%.