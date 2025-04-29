Трамп уверяет, что опросы СМИ о падении его рейтинга являются фейком

Американский президент Дональд Трамп убежден, что проведенные американскими СМИ опросы относительно рейтингов его администрации являются якобы "фейком".

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Опросы лживых СМИ, как и сами эти фейковые новости, являются фейком! Мы прекрасно справляемся, лучше, чем когда-либо прежде", - заверил Трамп.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низких 42%.