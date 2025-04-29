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Трамп уверяет, что опросы СМИ о падении его рейтинга являются фейком
Американский президент Дональд Трамп убежден, что проведенные американскими СМИ опросы относительно рейтингов его администрации являются якобы "фейком".
Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Опросы лживых СМИ, как и сами эти фейковые новости, являются фейком! Мы прекрасно справляемся, лучше, чем когда-либо прежде", - заверил Трамп.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низких 42%.
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+14 Олексій Макаренко #556074
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+10 Bogdan #591399
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Найкращий, чудовий, геніальний. Просто навколо бідосі одні вороги, якби не вони, так би трамп ух як
всі змі закрити!
всіх журнашлюх у трудові табори!
тільки truth social і х!
Всім же подобаються самозакохані тупі виродки...
хреновым, каким даже трудно придумать.
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... разваливать США.