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Новости Рейтинг Трампа
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Трамп уверяет, что опросы СМИ о падении его рейтинга являются фейком

Трамп о мирном соглашении

Американский президент Дональд Трамп убежден, что проведенные американскими СМИ опросы относительно рейтингов его администрации являются якобы "фейком".

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Опросы лживых СМИ, как и сами эти фейковые новости, являются фейком! Мы прекрасно справляемся, лучше, чем когда-либо прежде", - заверил Трамп.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низких 42%.

Автор: 

рейтинг (1637) Трамп Дональд (5305)


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Топ комментарии
+14
Теж саме каже Zєльонський і його челядь про шалений рейтинг найвеличнішого.
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29.04.2025 09:44
+11
нарцис хєров
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29.04.2025 09:38
+10
то все іпсо, хто проти рудого божества той агент китая
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29.04.2025 09:41
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нарцис хєров
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29.04.2025 09:38 Ответить
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29.04.2025 09:38 Ответить
Сильно зацепило діда... Зі штанів вилізе щоб це виправити - або журношлюх повбиває або зацілує в дупу виборців або нарешті подумає де в росії собака порилась
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29.04.2025 13:08 Ответить
> "Ми чудово справляємося, краще, ніж будь-коли раніше"

Найкращий, чудовий, геніальний. Просто навколо бідосі одні вороги, якби не вони, так би трамп ух як
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29.04.2025 09:39 Ответить
Все це можна застосувати і до нашого найвеличнішого та незламного лідора **********. Якби не Порошенко та ЄС, то він би теж, але не ух як, а ху як. )))
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29.04.2025 10:47 Ответить
Все залежить власне від трону. Для когось і нічний горшок - трон, тільки тількиння цього до сидільця ще не прийшло. А для декого трон може виявитися електричним стільцем.
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29.04.2025 09:43 Ответить
Канєшна! 😊 Рудий півнячий чуб на голові Донні - теж фейк! Насправді він лисий! 😁
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29.04.2025 09:39 Ответить
все вірно!
всі змі закрити!
всіх журнашлюх у трудові табори!
тільки truth social і х!
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29.04.2025 09:41 Ответить
то все іпсо, хто проти рудого божества той агент китая
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29.04.2025 09:41 Ответить
Трампа,ти можеш не вірити але це правда.
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29.04.2025 09:42 Ответить
Такеж лайно як і наший гавнокомандувач
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29.04.2025 09:42 Ответить
Відкидати обєктивну реальність це вже психіатрія.
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29.04.2025 09:42 Ответить
Трамп Самохвалов . Ой, не досить цей півень свій термін на своїй жердинці.
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29.04.2025 09:43 Ответить
На угоду куйлу,ви походу перевиконуєте план,роблячи з америки якийсь бардак і клоаку!Справляєтесь на всі 101%.Але до літа твій рейтинг походу впаде нижче 30%,і тебе копнуть у сра..у самі республіканці,бо вони походу пролітають в конгрес, якщо тебе дурачка-зрадника не злиють в унітаз!
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29.04.2025 09:44 Ответить
Нічого, нічого... Трампон, дивлячись на Зе і читаючи кремлівські методічки, знає як залишитись на троні - потрібно заварити якусь війнушку. Наприклад, оголосити довготривалу війну Панамі, щоб отримати контроль над Панамським каналом, або Мексиці з її наркокартелями, і опля - він незмінний. )
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29.04.2025 10:54 Ответить
Теж саме каже Zєльонський і його челядь про шалений рейтинг найвеличнішого.
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29.04.2025 09:44 Ответить
Канєшно фейк.
Всім же подобаються самозакохані тупі виродки...
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29.04.2025 09:45 Ответить
Як же все схоже на наші українські реалії...
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29.04.2025 09:47 Ответить
Рыжий клоун не понимает, что это не опрос фейковый, это он сам является фейком, да таким

хреновым, каким даже трудно придумать.
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29.04.2025 09:47 Ответить
іпсо)
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29.04.2025 09:50 Ответить
Треба змінити зачиску- оголитися, як у хазяїна.!
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29.04.2025 09:56 Ответить
Відверто кажучи падіння рейтингу обраного голови демократичної країни це нормальне явище котре відбувається через розчарування виборців порівнюючих обіцяне з реальністю, дивно коли "опитування" сповіщають про протилежне, але стосовно Трампа, котрий діє напрочуд дивно і точно не на користь власної країни я більше здивований що в нього є ще підтримка 42-х відсотків, а не 25-ти чи менше!!!
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29.04.2025 09:57 Ответить
Ну у Світі його рейтинг зовсім нульовий, але рудому довбню його дуркуваті помічники і радники про це не кажуть! 😁
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29.04.2025 09:58 Ответить
Синдромом Данінга-Крюгера у "всій своїй красі".
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29.04.2025 09:58 Ответить
Ті ЗМІ явно не пожартували.
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29.04.2025 10:04 Ответить
Ну, у цьому він із нашим членограєм схожі.
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29.04.2025 10:05 Ответить
Просто неадекватний нарцис.
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29.04.2025 10:05 Ответить
Помаранчик свято вірить у свій рейтинг у 105% (як у туркменбаши)
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29.04.2025 10:07 Ответить
Оточення Трампа ще не здогадалося називати такі результати ІПСО демократів
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29.04.2025 10:10 Ответить
Фейком є ти ідіот!!! Коли ти вже .......!!!!
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29.04.2025 10:16 Ответить
Конечно фейком - его рейтинг ЗАВЫШЕН минимум в 2 раза
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29.04.2025 10:25 Ответить
якщо факти задівають ваші почуття, вам потрібні нові почуття, а не нові факти)
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29.04.2025 10:44 Ответить
То нехай розжене ті ЗМІ! - ділов то
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29.04.2025 10:44 Ответить
Та вже почав - "Трамп заявив, що телеканал CBS має бути позбавлений ліцензії на мовлення".
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29.04.2025 10:59 Ответить
Ага. Це все проклятий Госдеп і Сороси наговорюють на найвеличнішого і найуспішнішого царя всього всесвіту
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29.04.2025 11:02 Ответить
Ми чудово справляємося, краще, ніж будь-коли раніше ...
---------------------------------------------------------------------------
... разваливать США.
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29.04.2025 11:19 Ответить
Звичайно фейк. Це не то про що ви подумали..ви все врете!!!! Рижий піндос!!!
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29.04.2025 12:08 Ответить
Людина-фейк розказує про свій фейковий рейтинг.
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29.04.2025 13:18 Ответить
 
 