Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низких 42%

Рейтинг общественного одобрения в США действий Дональда Трампа опустился до самого низкого уровня с момента его второй президентской каденции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на данные проведенного институтом Ipsos в течение шести дней опроса.

Как свидетельствуют результаты опроса, 42% респондентов одобряли работу Трампа на посту президента Штатов. Это меньше, чем 43% три недели назад, и 47% - в первые часы после инаугурации 20 января.

"Начало срока президентства Трампа ошеломило его политических оппонентов, поскольку он подписал десятки исполнительных указов, расширяющих его влияние как на правительственные департаменты, так и на частные учреждения, такие как университеты и юридические фирмы", - говорится в публикации Reuters.

При этом западное информагентство обращает внимание, что рейтинг одобрения Трампа остается выше, чем рейтинги, которые наблюдались на протяжении большей части президентства его предшественника-демократа (Джо Байдена) по данным опроса Reuters/Ipsos.

Вместе с этим текущая динамика свидетельствует, что многим американцам "неприятно", что Трамп "пытается наказать университеты, которые он считает слишком либеральными, и поставить себя председателем правления Центра Кеннеди, крупного театрального и культурного учреждения в Вашингтоне".

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Около 83% из 4306 респондентов заявили, что президент США должен выполнять решения федерального суда, даже если он этого не хочет.

57% - в том числе одна треть республиканцев - не согласны с утверждением, что "это нормально, если президент США прекращает финансирование университетов, если президент не согласен с тем, как университетом управляют".

Трамп, который утверждал, что университеты не в состоянии бороться с антисемитизмом в кампусе, ранее заморозил огромные суммы федеральных денег, выделенных для университетов в Штатах, включая более 2 миллиардов долларов только для Гарвардского университета.

66% респондентов заявили, что не считают, что президент должен контролировать главные культурные учреждения, такие как национальные музеи и театры. Дело в том, что в марте Трамп приказал Смитсоновскому институту устранить "неподобающую" идеологию.

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Опрос Reuters/Ipsos показал, что по ряду вопросов - от инфляции и иммиграции до налогообложения и верховенства права - американцы, которые не одобряют работу Трампа, превышают количество тех, кто одобряет каждый вопрос в опросе.

Так, 46% не одобряли работу Трампа по иммиграции, однако 45% респондентов - одобряли. Погрешность опроса составила около 2 процентных пунктов.

Кроме того, около 59% респондентов - в том числе треть республиканцев - заявили, что Америка теряет доверие на мировой арене.

Также отмечается, что три четверти респондентов (в том числе большинство республиканцев - 53%) сказали, что Трамп не должен баллотироваться на третий срок в США, при том, что Конституция США запрещает ему это делать.

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