РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14288 посетителей онлайн
Новости Рейтинг Трампа
5 239 63

Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низких 42%

Трамп теряет рейтинг

Рейтинг общественного одобрения в США действий Дональда Трампа опустился до самого низкого уровня с момента его второй президентской каденции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на данные проведенного институтом Ipsos в течение шести дней опроса.

Как свидетельствуют результаты опроса, 42% респондентов одобряли работу Трампа на посту президента Штатов. Это меньше, чем 43% три недели назад, и 47% - в первые часы после инаугурации 20 января.

"Начало срока президентства Трампа ошеломило его политических оппонентов, поскольку он подписал десятки исполнительных указов, расширяющих его влияние как на правительственные департаменты, так и на частные учреждения, такие как университеты и юридические фирмы", - говорится в публикации Reuters.

При этом западное информагентство обращает внимание, что рейтинг одобрения Трампа остается выше, чем рейтинги, которые наблюдались на протяжении большей части президентства его предшественника-демократа (Джо Байдена) по данным опроса Reuters/Ipsos.

Вместе с этим текущая динамика свидетельствует, что многим американцам "неприятно", что Трамп "пытается наказать университеты, которые он считает слишком либеральными, и поставить себя председателем правления Центра Кеннеди, крупного театрального и культурного учреждения в Вашингтоне".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одобрение Трампа в США упало до самого низкого уровня за время второй каденции, - опрос

Около 83% из 4306 респондентов заявили, что президент США должен выполнять решения федерального суда, даже если он этого не хочет.

57% - в том числе одна треть республиканцев - не согласны с утверждением, что "это нормально, если президент США прекращает финансирование университетов, если президент не согласен с тем, как университетом управляют".

Трамп, который утверждал, что университеты не в состоянии бороться с антисемитизмом в кампусе, ранее заморозил огромные суммы федеральных денег, выделенных для университетов в Штатах, включая более 2 миллиардов долларов только для Гарвардского университета.

66% респондентов заявили, что не считают, что президент должен контролировать главные культурные учреждения, такие как национальные музеи и театры. Дело в том, что в марте Трамп приказал Смитсоновскому институту устранить "неподобающую" идеологию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глобальный рейтинг счастья: Украина опустилась до уровня стран Африки, Россия поднялась на 66 место

Опрос Reuters/Ipsos показал, что по ряду вопросов - от инфляции и иммиграции до налогообложения и верховенства права - американцы, которые не одобряют работу Трампа, превышают количество тех, кто одобряет каждый вопрос в опросе.

Так, 46% не одобряли работу Трампа по иммиграции, однако 45% респондентов - одобряли. Погрешность опроса составила около 2 процентных пунктов.

Кроме того, около 59% респондентов - в том числе треть республиканцев - заявили, что Америка теряет доверие на мировой арене.

Также отмечается, что три четверти респондентов (в том числе большинство республиканцев - 53%) сказали, что Трамп не должен баллотироваться на третий срок в США, при том, что Конституция США запрещает ему это делать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп лично посетит похороны Папы Римского Франциска лично

Автор: 

рейтинг (1637) Трамп Дональд (5219)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
А схоже що одна палата......№6
показать весь комментарий
22.04.2025 07:47
+14
Якби до 27% то вже б мова йшла про імпічмент...
показать весь комментарий
22.04.2025 06:45
+12
ГАРВАРД ПОДАВ У СУД НА АДМІНІСТРАЦІЮ ТРАМПА - Університет звинувачує Білий дім у політичному тиску.

Гарвардський університет звернувся до федерального суду США з позовом проти адміністрації президента Дональда Трампа, звинувативши її у спробах тиску через https://zn.ua/ukr/usa/u-trampa-pohrozhujut-zabrati-finansuvannja-harvardu-nyt.html скорочення фінансування досліджень на понад 3 мільярди доларів. У скарзі https://www.thecrimson.com/article/2025/4/22/harvard-sues-trump-admin/ йдетьсяпро "свавільну та неконституційну кампанію", спрямовану на примус закладу до виконання вимог уряду, зокрема щодо перевірки іноземних студентів, аудиту академічних програм і зміни внутрішнього управління.....
показать весь комментарий
22.04.2025 06:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якби до 27% то вже б мова йшла про імпічмент...
показать весь комментарий
22.04.2025 06:45 Ответить
В нього дві палати, який імпічмент?
показать весь комментарий
22.04.2025 07:03 Ответить
А схоже що одна палата......№6
показать весь комментарий
22.04.2025 07:47 Ответить
Про 42% брехня. Реальний рейтинг десь і є біля 27-30%. Трамп зі своєю "командою" наступили на горлянки багатьом. Ветерани, аграрії, звільнені держ.службовці, отримувачі бенефітів, різні меншини. Протести масові, просто корпоративні медіа їх замовчують, а як палити шини в Америці ніхто не знає.
показать весь комментарий
22.04.2025 08:15 Ответить
Реальний рейтинг такий, що за трампа проголосувало менше людей ніж не прийшло на вибори.
показать весь комментарий
22.04.2025 09:44 Ответить
ГАРВАРД ПОДАВ У СУД НА АДМІНІСТРАЦІЮ ТРАМПА - Університет звинувачує Білий дім у політичному тиску.

Гарвардський університет звернувся до федерального суду США з позовом проти адміністрації президента Дональда Трампа, звинувативши її у спробах тиску через https://zn.ua/ukr/usa/u-trampa-pohrozhujut-zabrati-finansuvannja-harvardu-nyt.html скорочення фінансування досліджень на понад 3 мільярди доларів. У скарзі https://www.thecrimson.com/article/2025/4/22/harvard-sues-trump-admin/ йдетьсяпро "свавільну та неконституційну кампанію", спрямовану на примус закладу до виконання вимог уряду, зокрема щодо перевірки іноземних студентів, аудиту академічних програм і зміни внутрішнього управління.....
показать весь комментарий
22.04.2025 06:51 Ответить
53,2 мільярда доларів

розмір ендаументу Гарвардського університету у 2024 фінансовому році.
показать весь комментарий
22.04.2025 06:58 Ответить
Рішення суду - то чудово, якщо його виконувати. А Трумпф не виконує. То для чого це рішення?
показать весь комментарий
22.04.2025 06:59 Ответить
Ще немає рішення і Трампон вже бере за горло судову систему. Лохи ще його і підтримують після всього ним накоєного. Оце точно збіговисько ненормальних
показать весь комментарий
22.04.2025 08:21 Ответить
Гарвард же частный вуз, какое в сраку финансирование государством, не ?
показать весь комментарий
22.04.2025 11:28 Ответить
йдетьсяпро "свавільну та неконституційну кампанію", спрямовану на примус закладу до виконання вимог уряду, зокрема щодо перевірки іноземних студентів, аудиту академічних програм і зміни внутрішнього управління...

https://zn.ua/ukr/usa/u-trampa-pohrozhujut-zabrati-finansuvannja-harvardu-nyt.html скорочення фінансуваннядосліджень на понад 3 мільярди доларів.

а шо там з часними компаніями Маска - не чули?
Маск скорочує витрати уряду, отримуючи мільярди від https://terazus.com/uk/3467-mask-skorochue-vitrati-urjadu-otrimujuchi-miljardi-vid-derzhavi державиterazus.com
показать весь комментарий
22.04.2025 14:17 Ответить
"свавільна та неконституційна кампанія" може бути тільки в головах дегенератів. Гарвард не державна власність і фінансування по конституції = нуль. По друге Гарвард порушує Конституцію США впровадивши антиконституційну кампанію DIA (Diversity, equity, and inclusion) і не бажає її прибирати. Тобто Гарвард навіть якщо отримає 0, все одно буде антиконституційним, це визнав Верховний Суд США. (https://en.wikipedia.org/wiki/Students_for_Fair_Admissions_v._Harvard)
І це Грантові гроші з бюджету, тобто це пряме фінансування нічого за рахунок податків. Фінансування кампаній Маска не може бути, держава купує у кампаній Маска послуги. Тобто вона купує у Маска тому що у Маска дешевше, ніж у НАСА наприклад. Це вгалагі не сумістні речі, шо у вас в головах, я не розумію...

Маск робить найкраще що може робити людина для своєї країни - знищує бюрократичне болото. Взагалі треба що б у нас також так поскорочували, а у майбутньому скоротили чиновників до НУЛЯ. Бо це все можна перевести у додатки та зробити всі послуги від держави автоматичними. Слава Маску !!!
показать весь комментарий
22.04.2025 15:27 Ответить
Стидаюся запитати: ви загубили ліки?
показать весь комментарий
22.04.2025 18:25 Ответить
ПОВ'ЯЗАНА З ТРАМПОМ ЛОБІСТСЬКА ФІРМА ЗА ТРИ МІСЯЦІ ВТРИЧІ ЗБІЛЬШИЛА ПРИБУТКИ- ДТ
показать весь комментарий
22.04.2025 06:52 Ответить
Здивували.. "Товаришу Трампу" не дають спокою лаври Сталіна з Хрущовим... Ті рвалися у керівництво культурою та наукою - і цей теж... Перший бухтів про "безродных космополитов", а другий взагалі нецензурщиною виставлені художні твори обкладав...
показать весь комментарий
22.04.2025 06:54 Ответить
Мемуари?
показать весь комментарий
22.04.2025 07:17 Ответить
......................................
показать весь комментарий
22.04.2025 09:09 Ответить
Акції на біржах США та долар США знову суттєво втратили в ціні в понеділок.
Аналітики і преса пов'язують це з тим, що Трамп знову написав пост про голову Федеральної резервної системи, назвавши його «повним невдахою» за те, що він не знизив процентні ставки.

Індекс долара в понеділок впав до найнижчого рівня з 2022 року, а з початку року втратив близько 11%.
показать весь комментарий
22.04.2025 06:56 Ответить
Цікаво що крипта привіт цьому виросла.
показать весь комментарий
22.04.2025 07:04 Ответить
Інвестиційний банк Goldman Sachs підвищив ймовірність рецесії в США наступного року до 45%, а фінансові установи Barclays і ABS попередили, що американська економіка може помітно скоротитися в найближчі кілька місяців.
показать весь комментарий
22.04.2025 07:05 Ответить
У такій ситуації золото традиційно дорожчає. У понеділок вона встановила новий рекорд у 3400 доларів за унцію.
показать весь комментарий
22.04.2025 07:08 Ответить
В результаті хаотичної тарифної війни Трампа інвестори почали позбуватися і доларів, і держоблігацій США одночасно, пише The Economist.

Якщо ці процеси продовжаться, долар обвалиться, і це обвалить основи як американської, так і світової економіки.
показать весь комментарий
22.04.2025 07:11 Ответить
Доларова система не є досконалою, але вона забезпечує стабільний фундамент, на якому побудована вся ******* глобалізована економіка.

Коли інвестори починають сумніватися в кредитоспроможності Америки, ці фундаментальні показники ризикують зруйнуватися.
показать весь комментарий
22.04.2025 07:19 Ответить
И что? Это абсолютно ничего не значит! На 3 терм Трамп уже пойти не сможет, так что его это уже никак не волнует + у Демократов банально нету сильных кандидатов что бы его победить!
показать весь комментарий
22.04.2025 07:08 Ответить
Такая возможность есть. В истории США, есть преценденты. Но если фокус не пройдет, есть дочурка! 😆
показать весь комментарий
22.04.2025 08:32 Ответить
Після всього того, що він наворотив, втрата лише чотирьох відсотків? Та він на коні. Можна продовжувати ще і ще...
показать весь комментарий
22.04.2025 07:11 Ответить
Хто ці 42 відсотка? От дурні! Ну як можно підтримувати це руде опудало? Просто нема слів... а потім подумав про наших виборців. Популісти та невігласи кругом, по всьому світу пролізли до влади.
показать весь комментарий
22.04.2025 07:13 Ответить
В Україні 73% таких... штатам повезло що люди розумніші.
показать весь комментарий
22.04.2025 07:19 Ответить
73% это объединение всех против Пети - рыгов, жулек, русофилов и просто идиотов с лозунгами "Какая разница" и "Хуже не будет". Старая песня совкодрочеров на новый лад
показать весь комментарий
22.04.2025 08:12 Ответить
Рейтинг Америки хтось заміряв після коронації рудої потвори?
показать весь комментарий
22.04.2025 07:20 Ответить
а Моська чого перестала гавкати ?
показать весь комментарий
22.04.2025 07:21 Ответить
42% за двох партій, це рейтинг, далекий від соціальних вибухів і революцій.
показать весь комментарий
22.04.2025 07:23 Ответить
неправда, не бачю- ідіотів не поменшало...
показать весь комментарий
22.04.2025 07:27 Ответить
всі мої придуркі руді на місці.
показать весь комментарий
22.04.2025 08:06 Ответить
Проще говоря - все у Трампа окей,хлопец приводит в порядок страну после байденовского бардака и имеет поддержку избирателей.
показать весь комментарий
22.04.2025 07:32 Ответить
щє раз - шо там прищі говорять?
показать весь комментарий
22.04.2025 07:35 Ответить
Кацапопітек, що ти забуло на цензорі?
показать весь комментарий
22.04.2025 08:30 Ответить
Але чомусь вона падає.
Виборці почали розуміти, що "байденовский бардак" їм таки подобався?
показать весь комментарий
22.04.2025 08:34 Ответить
Що ж бикувати цьому опудалу залишилось півтора роки надіюсь що довибори в конгрес на наступний рік республіканці з тріском програють.
показать весь комментарий
22.04.2025 07:35 Ответить
Ці цифри - ні про що . Все ще тільки починається . Пройшло лише 3 місяці .
Судячи з того скільки за ці три місяці іржавий встиг наламати дрів - на США попереду чекають ду-уже "веселі часи" .
показать весь комментарий
22.04.2025 07:37 Ответить
Ох уж цей "загнівающій запад "
показать весь комментарий
22.04.2025 08:06 Ответить
зато Зе він його підняв. щедрий хоть у цьому.
показать весь комментарий
22.04.2025 07:40 Ответить
Це ще економіка не почала схлопуватися. Скоро буде 4%.
показать весь комментарий
22.04.2025 08:01 Ответить
Останні 58% - це або емігранти або ЛГБТ.
показать весь комментарий
22.04.2025 08:02 Ответить
42% - розумововідсталі
58% - емігранти або лгбт
Якась катастрофа з населенням
показать весь комментарий
22.04.2025 08:32 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2025 08:11 Ответить
А Зеленского любят все, хотя при нем украинцы обеднели в разы, страна в огромных долгах, а часть страны захвачена Россией.
показать весь комментарий
22.04.2025 08:17 Ответить
Всенародная любовь особливо відчутна тут, на Цензорі.
показать весь комментарий
22.04.2025 08:33 Ответить
Рейтинги говорят что украинцы обожают Зеленского. Или врут?
показать весь комментарий
22.04.2025 08:34 Ответить
Напевно.
показать весь комментарий
22.04.2025 08:36 Ответить
Вечером, возле супермаркета, стоянка забита дорогими тачелами. Бедные приехали, хлебушка купить
показать весь комментарий
22.04.2025 08:36 Ответить
Нет. Зеленский ни в чем не виноват. Надеюсь он останется в Украине еще на десять сроков.
показать весь комментарий
22.04.2025 08:56 Ответить
42% населення США схвалюють встановлення діктатури?Щось недотягують до "мудрого нароту".А слабо 73%.
показать весь комментарий
22.04.2025 08:20 Ответить
Насправді всі ці рейтинги вже не мають значення, як і на росії.
Обирай, не обирай - все одно Трампа отримаєш.
показать весь комментарий
22.04.2025 08:35 Ответить
у ющенка 6% було і нічого, сидів скотина
показать весь комментарий
22.04.2025 08:43 Ответить
Не показник. Розумних людей на той момент було лише 6 %
показать весь комментарий
22.04.2025 09:18 Ответить
ющ - політична нікчема. Бо 6% то не показник розуму, а адмінресурс.
показать весь комментарий
22.04.2025 10:05 Ответить
Це ще в США люди купують товари з Китаю без мит зі старих складських запасів, за два три місяці ціни зростуть на все.. тоді Трампа з'їдять))
показать весь комментарий
22.04.2025 09:29 Ответить
А 42% американців - це...ті, хто немає розуму?
показать весь комментарий
22.04.2025 09:41 Ответить
Новина ні про що?
показать весь комментарий
22.04.2025 10:30 Ответить
Пора Трампу підставляти друге вухо. Бо на інше в його команді тями не вистачить, а рейтинг для нього чутлива річ
показать весь комментарий
22.04.2025 10:30 Ответить
Трамп не легитимный, у него очень маленькая поддержка! 🥳🤪🤡 Потому шо не нужно было начинать войну, если ты не уверен был в победе!!🥳🥳🤡🤣😆
показать весь комментарий
22.04.2025 11:39 Ответить
 
 