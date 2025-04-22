Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низких 42%
Рейтинг общественного одобрения в США действий Дональда Трампа опустился до самого низкого уровня с момента его второй президентской каденции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на данные проведенного институтом Ipsos в течение шести дней опроса.
Как свидетельствуют результаты опроса, 42% респондентов одобряли работу Трампа на посту президента Штатов. Это меньше, чем 43% три недели назад, и 47% - в первые часы после инаугурации 20 января.
"Начало срока президентства Трампа ошеломило его политических оппонентов, поскольку он подписал десятки исполнительных указов, расширяющих его влияние как на правительственные департаменты, так и на частные учреждения, такие как университеты и юридические фирмы", - говорится в публикации Reuters.
При этом западное информагентство обращает внимание, что рейтинг одобрения Трампа остается выше, чем рейтинги, которые наблюдались на протяжении большей части президентства его предшественника-демократа (Джо Байдена) по данным опроса Reuters/Ipsos.
Вместе с этим текущая динамика свидетельствует, что многим американцам "неприятно", что Трамп "пытается наказать университеты, которые он считает слишком либеральными, и поставить себя председателем правления Центра Кеннеди, крупного театрального и культурного учреждения в Вашингтоне".
Около 83% из 4306 респондентов заявили, что президент США должен выполнять решения федерального суда, даже если он этого не хочет.
57% - в том числе одна треть республиканцев - не согласны с утверждением, что "это нормально, если президент США прекращает финансирование университетов, если президент не согласен с тем, как университетом управляют".
Трамп, который утверждал, что университеты не в состоянии бороться с антисемитизмом в кампусе, ранее заморозил огромные суммы федеральных денег, выделенных для университетов в Штатах, включая более 2 миллиардов долларов только для Гарвардского университета.
66% респондентов заявили, что не считают, что президент должен контролировать главные культурные учреждения, такие как национальные музеи и театры. Дело в том, что в марте Трамп приказал Смитсоновскому институту устранить "неподобающую" идеологию.
Опрос Reuters/Ipsos показал, что по ряду вопросов - от инфляции и иммиграции до налогообложения и верховенства права - американцы, которые не одобряют работу Трампа, превышают количество тех, кто одобряет каждый вопрос в опросе.
Так, 46% не одобряли работу Трампа по иммиграции, однако 45% респондентов - одобряли. Погрешность опроса составила около 2 процентных пунктов.
Кроме того, около 59% респондентов - в том числе треть республиканцев - заявили, что Америка теряет доверие на мировой арене.
Также отмечается, что три четверти респондентов (в том числе большинство республиканцев - 53%) сказали, что Трамп не должен баллотироваться на третий срок в США, при том, что Конституция США запрещает ему это делать.
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Гарвардський університет звернувся до федерального суду США з позовом проти адміністрації президента Дональда Трампа, звинувативши її у спробах тиску через https://zn.ua/ukr/usa/u-trampa-pohrozhujut-zabrati-finansuvannja-harvardu-nyt.html скорочення фінансування досліджень на понад 3 мільярди доларів. У скарзі https://www.thecrimson.com/article/2025/4/22/harvard-sues-trump-admin/ йдетьсяпро "свавільну та неконституційну кампанію", спрямовану на примус закладу до виконання вимог уряду, зокрема щодо перевірки іноземних студентів, аудиту академічних програм і зміни внутрішнього управління.....
розмір ендаументу Гарвардського університету у 2024 фінансовому році.
https://zn.ua/ukr/usa/u-trampa-pohrozhujut-zabrati-finansuvannja-harvardu-nyt.html скорочення фінансуваннядосліджень на понад 3 мільярди доларів.
а шо там з часними компаніями Маска - не чули?
Маск скорочує витрати уряду, отримуючи мільярди від https://terazus.com/uk/3467-mask-skorochue-vitrati-urjadu-otrimujuchi-miljardi-vid-derzhavi державиterazus.com
І це Грантові гроші з бюджету, тобто це пряме фінансування нічого за рахунок податків. Фінансування кампаній Маска не може бути, держава купує у кампаній Маска послуги. Тобто вона купує у Маска тому що у Маска дешевше, ніж у НАСА наприклад. Це вгалагі не сумістні речі, шо у вас в головах, я не розумію...
Маск робить найкраще що може робити людина для своєї країни - знищує бюрократичне болото. Взагалі треба що б у нас також так поскорочували, а у майбутньому скоротили чиновників до НУЛЯ. Бо це все можна перевести у додатки та зробити всі послуги від держави автоматичними. Слава Маску !!!
Аналітики і преса пов'язують це з тим, що Трамп знову написав пост про голову Федеральної резервної системи, назвавши його «повним невдахою» за те, що він не знизив процентні ставки.
Індекс долара в понеділок впав до найнижчого рівня з 2022 року, а з початку року втратив близько 11%.
Якщо ці процеси продовжаться, долар обвалиться, і це обвалить основи як американської, так і світової економіки.
Коли інвестори починають сумніватися в кредитоспроможності Америки, ці фундаментальні показники ризикують зруйнуватися.
Виборці почали розуміти, що "байденовский бардак" їм таки подобався?
Судячи з того скільки за ці три місяці іржавий встиг наламати дрів - на США попереду чекають ду-уже "веселі часи" .
58% - емігранти або лгбт
Якась катастрофа з населенням
Обирай, не обирай - все одно Трампа отримаєш.