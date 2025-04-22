Рейтинг схвалення Трампа впав до рекордно низьких 42%
Рейтинг громадського схвалення у США дій Дональда Трампа опустився до найнижчого рівня з моменту його другої президентської каденції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на дані проведеного інститутом Ipsos упродовж шести днів опитування.
Як свідчать результати опитування, 42% респондентів схвалювали роботу Трампа на посаді президента Штатів. Це менше, ніж 43% три тижні тому, і 47% - у перші години після інавгурації 20 січня.
"Початок терміну президентства Трампа приголомшив його політичних опонентів, оскільки він підписав десятки виконавчих указів, що розширюють його вплив як на урядові департаменти, так і на приватні установи, такі як університети та юридичні фірми", - йдеться в публікації Reuters.
При цьому західне інформагентство звертає увагу, що рейтинг схвалення Трампа залишається вищим, ніж рейтинги, які спостерігалися протягом більшої частини президентства його попередника-демократа (Джо Байдена) за даними опитування Reuters/Ipsos.
Разом з цим поточна динаміка свідчить, що багатьом американцям "неприємно", що Трамп "намагається покарати університети, які він вважає надто ліберальними, і поставити себе головою правління Центру Кеннеді, великої театральної та культурної установи у Вашингтоні".
Близько 83% із 4306 респондентів заявили, що президент США повинен виконувати рішення федерального суду, навіть якщо він цього не хоче.
57% - у тому числі одна третина республіканців - не погоджуються з твердженням, що "це нормально, якщо президент США припиняє фінансування університетів, якщо президент не згоден з тим, як університетом керують".
Трамп, який стверджував, що університети не в змозі боротися з антисемітизмом в кампусі, раніше заморозив величезні суми федеральних грошей, виділених для університетів у Штатах, включаючи понад 2 мільярди доларів лише для Гарвардського університету.
66% респондентів заявили, що не вважають, що президент повинен контролювати головні культурні установи, такі як національні музеї та театри. Річ у тім, що у березні Трамп наказав Смітсонівському інституту усунути "неналежну" ідеологію.
Опитування Reuters/Ipsos показало, що з низки питань - від інфляції та імміграції до оподаткування та верховенства права - американці, які не схвалюють роботу Трампа, перевищують кількість тих, хто схвалює кожне питання в опитуванні.
Так, 46% не схвалювали роботу Трампа щодо імміграції, проте 45% респондентів - схвалювали. Похибка опитування становила близько 2 відсоткових пунктів.
Крім того, близько 59% респондентів - у тому числі третина республіканців - заявили, що Америка втрачає довіру на світовій арені.
Також зазначається, що три чверті респондентів (зокрема більшість республіканців - 53%) сказали, що Трамп не повинен балотуватися на третій термін у США, при тому, що Конституція США забороняє йому це робити.
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Гарвардський університет звернувся до федерального суду США з позовом проти адміністрації президента Дональда Трампа, звинувативши її у спробах тиску через https://zn.ua/ukr/usa/u-trampa-pohrozhujut-zabrati-finansuvannja-harvardu-nyt.html скорочення фінансування досліджень на понад 3 мільярди доларів. У скарзі https://www.thecrimson.com/article/2025/4/22/harvard-sues-trump-admin/ йдетьсяпро "свавільну та неконституційну кампанію", спрямовану на примус закладу до виконання вимог уряду, зокрема щодо перевірки іноземних студентів, аудиту академічних програм і зміни внутрішнього управління.....
розмір ендаументу Гарвардського університету у 2024 фінансовому році.
https://zn.ua/ukr/usa/u-trampa-pohrozhujut-zabrati-finansuvannja-harvardu-nyt.html скорочення фінансуваннядосліджень на понад 3 мільярди доларів.
а шо там з часними компаніями Маска - не чули?
Маск скорочує витрати уряду, отримуючи мільярди від https://terazus.com/uk/3467-mask-skorochue-vitrati-urjadu-otrimujuchi-miljardi-vid-derzhavi державиterazus.com
І це Грантові гроші з бюджету, тобто це пряме фінансування нічого за рахунок податків. Фінансування кампаній Маска не може бути, держава купує у кампаній Маска послуги. Тобто вона купує у Маска тому що у Маска дешевше, ніж у НАСА наприклад. Це вгалагі не сумістні речі, шо у вас в головах, я не розумію...
Маск робить найкраще що може робити людина для своєї країни - знищує бюрократичне болото. Взагалі треба що б у нас також так поскорочували, а у майбутньому скоротили чиновників до НУЛЯ. Бо це все можна перевести у додатки та зробити всі послуги від держави автоматичними. Слава Маску !!!
Аналітики і преса пов'язують це з тим, що Трамп знову написав пост про голову Федеральної резервної системи, назвавши його «повним невдахою» за те, що він не знизив процентні ставки.
Індекс долара в понеділок впав до найнижчого рівня з 2022 року, а з початку року втратив близько 11%.
Якщо ці процеси продовжаться, долар обвалиться, і це обвалить основи як американської, так і світової економіки.
Коли інвестори починають сумніватися в кредитоспроможності Америки, ці фундаментальні показники ризикують зруйнуватися.
Виборці почали розуміти, що "байденовский бардак" їм таки подобався?
Судячи з того скільки за ці три місяці іржавий встиг наламати дрів - на США попереду чекають ду-уже "веселі часи" .
58% - емігранти або лгбт
Якась катастрофа з населенням
Обирай, не обирай - все одно Трампа отримаєш.