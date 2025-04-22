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Новини Рейтинг Трампа
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Рейтинг схвалення Трампа впав до рекордно низьких 42%

Трамп втрачає рейтинг

Рейтинг громадського схвалення у США дій Дональда Трампа опустився до найнижчого рівня з моменту його другої президентської каденції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  пише Reuters із посиланням на дані проведеного  інститутом Ipsos упродовж шести днів опитування.

Як  свідчать результати опитування, 42% респондентів схвалювали роботу Трампа на посаді президента Штатів. Це менше, ніж 43% три тижні тому, і 47% - у перші години після інавгурації 20 січня.

"Початок терміну президентства Трампа приголомшив його політичних опонентів, оскільки він підписав десятки виконавчих указів, що розширюють його вплив як на урядові департаменти, так і на приватні установи, такі як університети та юридичні фірми", - йдеться в публікації Reuters.

При цьому західне інформагентство звертає увагу, що рейтинг схвалення Трампа залишається вищим, ніж рейтинги, які спостерігалися протягом більшої частини президентства його попередника-демократа (Джо Байдена) за даними опитування Reuters/Ipsos.

Разом з цим поточна динаміка свідчить, що багатьом американцям "неприємно", що Трамп "намагається покарати університети, які він вважає надто ліберальними, і поставити себе головою правління Центру Кеннеді, великої театральної та культурної установи у Вашингтоні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Схвалення Трампа у США впало до найнижчого рівня за час другої каденції, - опитування

Близько 83% із 4306 респондентів заявили, що президент США повинен виконувати рішення федерального суду, навіть якщо він цього не хоче.

57% - у тому числі одна третина республіканців - не погоджуються з твердженням, що "це нормально, якщо президент США припиняє фінансування університетів, якщо президент не згоден з тим, як університетом керують".

Трамп, який стверджував, що університети не в змозі боротися з антисемітизмом в кампусі, раніше заморозив величезні суми федеральних грошей, виділених для університетів у Штатах, включаючи понад 2 мільярди доларів лише для Гарвардського університету.

66% респондентів заявили, що не вважають, що президент повинен контролювати головні культурні установи, такі як національні музеї та театри. Річ у тім, що у березні Трамп наказав Смітсонівському інституту усунути "неналежну" ідеологію.

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Опитування Reuters/Ipsos показало, що з низки питань - від інфляції та імміграції до оподаткування та верховенства права - американці, які не схвалюють роботу Трампа, перевищують кількість тих, хто схвалює кожне питання в опитуванні.

Так, 46% не схвалювали роботу Трампа щодо імміграції, проте 45% респондентів - схвалювали. Похибка опитування становила близько 2 відсоткових пунктів.

Крім того, близько 59% респондентів - у тому числі третина республіканців - заявили, що Америка втрачає довіру на світовій арені.

Також зазначається, що три чверті респондентів (зокрема більшість республіканців - 53%) сказали, що Трамп не повинен балотуватися на третій термін у США, при тому, що Конституція США забороняє йому це робити.

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Автор: 

рейтинг (1652) Трамп Дональд (5635)


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Топ коментарі
+17
А схоже що одна палата......№6
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22.04.2025 07:47
+14
Якби до 27% то вже б мова йшла про імпічмент...
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22.04.2025 06:45
+12
ГАРВАРД ПОДАВ У СУД НА АДМІНІСТРАЦІЮ ТРАМПА - Університет звинувачує Білий дім у політичному тиску.

Гарвардський університет звернувся до федерального суду США з позовом проти адміністрації президента Дональда Трампа, звинувативши її у спробах тиску через https://zn.ua/ukr/usa/u-trampa-pohrozhujut-zabrati-finansuvannja-harvardu-nyt.html скорочення фінансування досліджень на понад 3 мільярди доларів. У скарзі https://www.thecrimson.com/article/2025/4/22/harvard-sues-trump-admin/ йдетьсяпро "свавільну та неконституційну кампанію", спрямовану на примус закладу до виконання вимог уряду, зокрема щодо перевірки іноземних студентів, аудиту академічних програм і зміни внутрішнього управління.....
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22.04.2025 06:51
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Якби до 27% то вже б мова йшла про імпічмент...
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22.04.2025 06:45 Відповісти
В нього дві палати, який імпічмент?
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22.04.2025 07:03 Відповісти
А схоже що одна палата......№6
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22.04.2025 07:47 Відповісти
Про 42% брехня. Реальний рейтинг десь і є біля 27-30%. Трамп зі своєю "командою" наступили на горлянки багатьом. Ветерани, аграрії, звільнені держ.службовці, отримувачі бенефітів, різні меншини. Протести масові, просто корпоративні медіа їх замовчують, а як палити шини в Америці ніхто не знає.
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22.04.2025 08:15 Відповісти
Реальний рейтинг такий, що за трампа проголосувало менше людей ніж не прийшло на вибори.
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22.04.2025 09:44 Відповісти
ГАРВАРД ПОДАВ У СУД НА АДМІНІСТРАЦІЮ ТРАМПА - Університет звинувачує Білий дім у політичному тиску.

Гарвардський університет звернувся до федерального суду США з позовом проти адміністрації президента Дональда Трампа, звинувативши її у спробах тиску через https://zn.ua/ukr/usa/u-trampa-pohrozhujut-zabrati-finansuvannja-harvardu-nyt.html скорочення фінансування досліджень на понад 3 мільярди доларів. У скарзі https://www.thecrimson.com/article/2025/4/22/harvard-sues-trump-admin/ йдетьсяпро "свавільну та неконституційну кампанію", спрямовану на примус закладу до виконання вимог уряду, зокрема щодо перевірки іноземних студентів, аудиту академічних програм і зміни внутрішнього управління.....
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22.04.2025 06:51 Відповісти
53,2 мільярда доларів

розмір ендаументу Гарвардського університету у 2024 фінансовому році.
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22.04.2025 06:58 Відповісти
Рішення суду - то чудово, якщо його виконувати. А Трумпф не виконує. То для чого це рішення?
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22.04.2025 06:59 Відповісти
Ще немає рішення і Трампон вже бере за горло судову систему. Лохи ще його і підтримують після всього ним накоєного. Оце точно збіговисько ненормальних
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22.04.2025 08:21 Відповісти
Гарвард же частный вуз, какое в сраку финансирование государством, не ?
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22.04.2025 11:28 Відповісти
йдетьсяпро "свавільну та неконституційну кампанію", спрямовану на примус закладу до виконання вимог уряду, зокрема щодо перевірки іноземних студентів, аудиту академічних програм і зміни внутрішнього управління...

https://zn.ua/ukr/usa/u-trampa-pohrozhujut-zabrati-finansuvannja-harvardu-nyt.html скорочення фінансуваннядосліджень на понад 3 мільярди доларів.

а шо там з часними компаніями Маска - не чули?
Маск скорочує витрати уряду, отримуючи мільярди від https://terazus.com/uk/3467-mask-skorochue-vitrati-urjadu-otrimujuchi-miljardi-vid-derzhavi державиterazus.com
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22.04.2025 14:17 Відповісти
"свавільна та неконституційна кампанія" може бути тільки в головах дегенератів. Гарвард не державна власність і фінансування по конституції = нуль. По друге Гарвард порушує Конституцію США впровадивши антиконституційну кампанію DIA (Diversity, equity, and inclusion) і не бажає її прибирати. Тобто Гарвард навіть якщо отримає 0, все одно буде антиконституційним, це визнав Верховний Суд США. (https://en.wikipedia.org/wiki/Students_for_Fair_Admissions_v._Harvard)
І це Грантові гроші з бюджету, тобто це пряме фінансування нічого за рахунок податків. Фінансування кампаній Маска не може бути, держава купує у кампаній Маска послуги. Тобто вона купує у Маска тому що у Маска дешевше, ніж у НАСА наприклад. Це вгалагі не сумістні речі, шо у вас в головах, я не розумію...

Маск робить найкраще що може робити людина для своєї країни - знищує бюрократичне болото. Взагалі треба що б у нас також так поскорочували, а у майбутньому скоротили чиновників до НУЛЯ. Бо це все можна перевести у додатки та зробити всі послуги від держави автоматичними. Слава Маску !!!
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22.04.2025 15:27 Відповісти
Стидаюся запитати: ви загубили ліки?
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22.04.2025 18:25 Відповісти
ПОВ'ЯЗАНА З ТРАМПОМ ЛОБІСТСЬКА ФІРМА ЗА ТРИ МІСЯЦІ ВТРИЧІ ЗБІЛЬШИЛА ПРИБУТКИ- ДТ
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22.04.2025 06:52 Відповісти
Здивували.. "Товаришу Трампу" не дають спокою лаври Сталіна з Хрущовим... Ті рвалися у керівництво культурою та наукою - і цей теж... Перший бухтів про "безродных космополитов", а другий взагалі нецензурщиною виставлені художні твори обкладав...
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22.04.2025 06:54 Відповісти
Мемуари?
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22.04.2025 07:17 Відповісти
......................................
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22.04.2025 09:09 Відповісти
Акції на біржах США та долар США знову суттєво втратили в ціні в понеділок.
Аналітики і преса пов'язують це з тим, що Трамп знову написав пост про голову Федеральної резервної системи, назвавши його «повним невдахою» за те, що він не знизив процентні ставки.

Індекс долара в понеділок впав до найнижчого рівня з 2022 року, а з початку року втратив близько 11%.
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22.04.2025 06:56 Відповісти
Цікаво що крипта привіт цьому виросла.
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22.04.2025 07:04 Відповісти
Інвестиційний банк Goldman Sachs підвищив ймовірність рецесії в США наступного року до 45%, а фінансові установи Barclays і ABS попередили, що американська економіка може помітно скоротитися в найближчі кілька місяців.
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22.04.2025 07:05 Відповісти
У такій ситуації золото традиційно дорожчає. У понеділок вона встановила новий рекорд у 3400 доларів за унцію.
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22.04.2025 07:08 Відповісти
В результаті хаотичної тарифної війни Трампа інвестори почали позбуватися і доларів, і держоблігацій США одночасно, пише The Economist.

Якщо ці процеси продовжаться, долар обвалиться, і це обвалить основи як американської, так і світової економіки.
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22.04.2025 07:11 Відповісти
Доларова система не є досконалою, але вона забезпечує стабільний фундамент, на якому побудована вся ******* глобалізована економіка.

Коли інвестори починають сумніватися в кредитоспроможності Америки, ці фундаментальні показники ризикують зруйнуватися.
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22.04.2025 07:19 Відповісти
И что? Это абсолютно ничего не значит! На 3 терм Трамп уже пойти не сможет, так что его это уже никак не волнует + у Демократов банально нету сильных кандидатов что бы его победить!
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22.04.2025 07:08 Відповісти
Такая возможность есть. В истории США, есть преценденты. Но если фокус не пройдет, есть дочурка! 😆
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22.04.2025 08:32 Відповісти
Після всього того, що він наворотив, втрата лише чотирьох відсотків? Та він на коні. Можна продовжувати ще і ще...
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22.04.2025 07:11 Відповісти
Хто ці 42 відсотка? От дурні! Ну як можно підтримувати це руде опудало? Просто нема слів... а потім подумав про наших виборців. Популісти та невігласи кругом, по всьому світу пролізли до влади.
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22.04.2025 07:13 Відповісти
В Україні 73% таких... штатам повезло що люди розумніші.
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22.04.2025 07:19 Відповісти
73% это объединение всех против Пети - рыгов, жулек, русофилов и просто идиотов с лозунгами "Какая разница" и "Хуже не будет". Старая песня совкодрочеров на новый лад
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22.04.2025 08:12 Відповісти
Рейтинг Америки хтось заміряв після коронації рудої потвори?
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22.04.2025 07:20 Відповісти
а Моська чого перестала гавкати ?
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22.04.2025 07:21 Відповісти
42% за двох партій, це рейтинг, далекий від соціальних вибухів і революцій.
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22.04.2025 07:23 Відповісти
неправда, не бачю- ідіотів не поменшало...
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22.04.2025 07:27 Відповісти
всі мої придуркі руді на місці.
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22.04.2025 08:06 Відповісти
Проще говоря - все у Трампа окей,хлопец приводит в порядок страну после байденовского бардака и имеет поддержку избирателей.
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22.04.2025 07:32 Відповісти
щє раз - шо там прищі говорять?
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22.04.2025 07:35 Відповісти
Кацапопітек, що ти забуло на цензорі?
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22.04.2025 08:30 Відповісти
Але чомусь вона падає.
Виборці почали розуміти, що "байденовский бардак" їм таки подобався?
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22.04.2025 08:34 Відповісти
Що ж бикувати цьому опудалу залишилось півтора роки надіюсь що довибори в конгрес на наступний рік республіканці з тріском програють.
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22.04.2025 07:35 Відповісти
Ці цифри - ні про що . Все ще тільки починається . Пройшло лише 3 місяці .
Судячи з того скільки за ці три місяці іржавий встиг наламати дрів - на США попереду чекають ду-уже "веселі часи" .
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22.04.2025 07:37 Відповісти
Ох уж цей "загнівающій запад "
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22.04.2025 08:06 Відповісти
зато Зе він його підняв. щедрий хоть у цьому.
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22.04.2025 07:40 Відповісти
Це ще економіка не почала схлопуватися. Скоро буде 4%.
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22.04.2025 08:01 Відповісти
Останні 58% - це або емігранти або ЛГБТ.
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22.04.2025 08:02 Відповісти
42% - розумововідсталі
58% - емігранти або лгбт
Якась катастрофа з населенням
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22.04.2025 08:32 Відповісти
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22.04.2025 08:11 Відповісти
А Зеленского любят все, хотя при нем украинцы обеднели в разы, страна в огромных долгах, а часть страны захвачена Россией.
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22.04.2025 08:17 Відповісти
Всенародная любовь особливо відчутна тут, на Цензорі.
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22.04.2025 08:33 Відповісти
Рейтинги говорят что украинцы обожают Зеленского. Или врут?
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22.04.2025 08:34 Відповісти
Напевно.
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22.04.2025 08:36 Відповісти
Вечером, возле супермаркета, стоянка забита дорогими тачелами. Бедные приехали, хлебушка купить
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22.04.2025 08:36 Відповісти
Нет. Зеленский ни в чем не виноват. Надеюсь он останется в Украине еще на десять сроков.
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22.04.2025 08:56 Відповісти
42% населення США схвалюють встановлення діктатури?Щось недотягують до "мудрого нароту".А слабо 73%.
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22.04.2025 08:20 Відповісти
Насправді всі ці рейтинги вже не мають значення, як і на росії.
Обирай, не обирай - все одно Трампа отримаєш.
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22.04.2025 08:35 Відповісти
у ющенка 6% було і нічого, сидів скотина
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22.04.2025 08:43 Відповісти
Не показник. Розумних людей на той момент було лише 6 %
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22.04.2025 09:18 Відповісти
ющ - політична нікчема. Бо 6% то не показник розуму, а адмінресурс.
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22.04.2025 10:05 Відповісти
Це ще в США люди купують товари з Китаю без мит зі старих складських запасів, за два три місяці ціни зростуть на все.. тоді Трампа з'їдять))
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22.04.2025 09:29 Відповісти
А 42% американців - це...ті, хто немає розуму?
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22.04.2025 09:41 Відповісти
Новина ні про що?
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22.04.2025 10:30 Відповісти
Пора Трампу підставляти друге вухо. Бо на інше в його команді тями не вистачить, а рейтинг для нього чутлива річ
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22.04.2025 10:30 Відповісти
Трамп не легитимный, у него очень маленькая поддержка! 🥳🤪🤡 Потому шо не нужно было начинать войну, если ты не уверен был в победе!!🥳🥳🤡🤣😆
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22.04.2025 11:39 Відповісти
 
 