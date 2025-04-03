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Новини Рейтинг Трампа
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Схвалення Трампа у США впало до найнижчого рівня за час другої каденції, - опитування

Рейтинг схвалення Трампа падає у США

Рейтинг схвалення американського президента Дональда Трампа впав до найнижчого рівня під час його другого терміну перебування в Білому домі на тлі його управління економікою і нещодавнього витоку військової інформації з чату Signal.

Про це пише The Hill із посиланням на дані опитування Reuters/Ipsos, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, рейтинг схвалення Трампа становить 43%, що на 2% нижче порівняно з опитуванням, проведеним наприкінці березня. Після вступу Трампа на посаду 20 січня його рейтинг схвалення становив 47%.

В останньому опитуванні 37% респондентів схвалили управління Трампа економікою і 30% схвалили його підхід до вирішення проблеми високої вартості життя в країні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп звільнив кількох "нелояльних" працівників Ради нацбезпеки після поради конспірологині, - ЗМІ

Водночас більшість американців – 52% – заявили, що підвищення мит на автомобілі та автозапчастини завдасть шкоди пов’язаним з цією галуззю людям.

Подібна частка респондентів вважає, що підвищення мит на всі товари, про які Трамп оголосив у середу, погіршить ситуацію, а не покращить. Згідно з опитуванням, приблизно третина виборців, в тому числі республіканців, заявили, що мита зашкодять економіці.

Респонденти також розкритикували Трампа через витік з чату Signal за участю кількох членів його адміністрації.

Переважна більшість респондентів, а це 74%, заявили, що офіційні особи були "нерозсудливими", обговорюючи плани війни у такий спосіб. Натомість 22% сказали, що це нешкідливо.

Про нерозсудливість посадовців говорили 91% демократів і 55% виборців Республіканської партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Торгові мита Трампа завдали удару по американській економіці найсильніше, - Bloomberg

Трохи більше ніж третина респондентів, 34%, схвалили зовнішню політику Трампа, що на 3% менше, ніж в опитуванні, проведеному наприкінці березня. Майже половина – 48% – були задоволені тим, як американський президент контролює імміграцію.

Опитування Reuters/Ipsos проводилося з 31 березня по 2 квітня серед 1486 дорослих американців. Похибка становить близько 3%.

Автор: 

опитування (1930) рейтинг (1651) США (22685) Трамп Дональд (5576)


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Топ коментарі
+29
Батько Ілона Маска про захоплення Путіним

Батько Ілона Маска заявив, що вони з сином захоплюються Путіним, вважаючи його прикладом сильного лідера. Він відзначив, що Путін завжди спокійний і говорить логічні речі, що викликає їхнє захоплення.

Ці іпанати явно не тільки щось шмалять, а й чимсь шпиртаються.

https://t.me/+M4FlbdKKn5Y5ODBi
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03.04.2025 22:06
+25
"Не мине й року як публічно признаться в тому що ти голосував за Зеленського буде аналогічним визнанню себе ДЛБЙБом!" (анекдот 2019-го року.)
Цікаво - коли таке скажуть стосовно Трампа?
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03.04.2025 22:15
+22
ух щє багато ідіотів, мабуть треба що б США було близько до розвало шо навіть самим відбитим маговцям дішло шо їбанутим не можна йти в президенти
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03.04.2025 21:53
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ух щє багато ідіотів, мабуть треба що б США було близько до розвало шо навіть самим відбитим маговцям дішло шо їбанутим не можна йти в президенти
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03.04.2025 21:53 Відповісти
І де коми в тексті ставити.
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03.04.2025 22:03 Відповісти
Вони погані,а ти- під@р!😂
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03.04.2025 22:36 Відповісти
Ти теж ****** захоплюєшся?
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03.04.2025 22:37 Відповісти
...американські зєлєбобіки теж потроху починають прозрівати...
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03.04.2025 23:03 Відповісти
Якось байдуже 😗
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03.04.2025 21:54 Відповісти
Це початок, чим далі в ліс тим грубші дрова.
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03.04.2025 21:57 Відповісти
Негрантожер, може спочатку грамотно писати навчишся?
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03.04.2025 21:59 Відповісти
Якби голосували лише розумні та високоосвічені люди, то ні Зе, ні Донні ніколи б не стали президентами!
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03.04.2025 22:11 Відповісти
При Ющі, якщо що, в Україні був удвічі більший ріст ВВП, ніж у США при Трампі))
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03.04.2025 22:22 Відповісти
за рахунок того що сюди хлинули гроші з америки та європи, а не тому що Ющ та косата генії
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03.04.2025 22:26 Відповісти
Не лише, там низка факторів. Малий бізнес, наприклад, розцвів і його частка у ВВП тоді була рекордно високою для України...
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04.04.2025 02:30 Відповісти
бізнес розцвів бо банки давали наліво направо кредити.
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04.04.2025 08:58 Відповісти
Не тільки і не стільки. Тоді була чудова податкова система для малого бізнесу (яку в 2010 знищив Азіров), а ще Ющ і Юля запровадили мораторій на шмони перевірки. Ті, хто тоді був підприємцем, згадують ті часи, як рай для малого бізнесу.
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04.04.2025 09:31 Відповісти
При "ющері" ти ще бовталось в козла мошонці🤣
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03.04.2025 22:40 Відповісти
Хочеш поділитись досвідом, пітушара!?🤣
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03.04.2025 22:50 Відповісти
Чувак зарегався сьогодні, шоб донести до вас істину.. А ви ось так..
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03.04.2025 22:14 Відповісти
ага, після того, як твою мамку вантузом трахнув.
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03.04.2025 22:19 Відповісти
Рейтинг схвалення сигналізує, що Трамп сам "чудовий хлопець".
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03.04.2025 22:00 Відповісти
як виявляється, піндоси, такі ж кріпаки терпіли, як і лапті.
їх тисячами звільняють з роботи, а вони мовчать.
комерсантам підвищують ціни на сировину, комплектуючі, а вони мовчать.
пересічним підвищують ціни на їжу, одяг, оренду житла, а вони мовчать.
залишилось стати на коліна, та благати маска, не лишати їх громадянства.

ось він! загниваючий імперіалізм, з сов'єтських комуняцьких книжок.
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03.04.2025 22:02 Відповісти
коли Крупу звільнили ти терпіла теж мовчав.
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04.04.2025 05:04 Відповісти
Трампакс виглядає як зажарена в солярії дохла індичка🤣🤣🤣
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03.04.2025 22:06 Відповісти
Батько Ілона Маска про захоплення Путіним

Батько Ілона Маска заявив, що вони з сином захоплюються Путіним, вважаючи його прикладом сильного лідера. Він відзначив, що Путін завжди спокійний і говорить логічні речі, що викликає їхнє захоплення.

Ці іпанати явно не тільки щось шмалять, а й чимсь шпиртаються.

https://t.me/+M4FlbdKKn5Y5ODBi
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03.04.2025 22:06 Відповісти
уявляєте, яким потрібно бути тупим імбецилом, що б чути в маячні плєшивого логічні речі.....
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03.04.2025 22:17 Відповісти
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03.04.2025 22:35 Відповісти
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03.04.2025 23:17 Відповісти
спокійно і логічно знищив сотні тисяч людей, але то таке. Вартий захоплення
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03.04.2025 22:55 Відповісти
Ти, видно, спец у цьому!
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03.04.2025 22:15 Відповісти
Ти откуда вылезло, Ху й Ло!?
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03.04.2025 22:53 Відповісти
шановні, стільки новин про Трампа і США немов ми там живемо!! Може досить?!
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03.04.2025 22:08 Відповісти
шановний ти з 73 відсотків? Якщо у Європі буде хана з економікою - то хана й допомозі Україні.
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03.04.2025 23:14 Відповісти
ти ще не втікла з америки? тікай звідти!!! там трамп все знищить!!!
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04.04.2025 05:05 Відповісти
Рейтинг Зеленського - майже, 80%
Саме час, Найкращому дати Трампу уроки популярності
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03.04.2025 22:09 Відповісти
140%
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03.04.2025 22:24 Відповісти
96%, як і в чаушеску
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03.04.2025 22:33 Відповісти
так Трамп та хйло хейтячи вову й вирощують йому перемогу на виборах - кращого залежного з компроматом годі шукати- він в пригоді стане обом ...
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03.04.2025 23:16 Відповісти
Почекайте, буде завтра, будуть нові зашквари, будуть нові антирейтинги.
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03.04.2025 22:13 Відповісти
"Не мине й року як публічно признаться в тому що ти голосував за Зеленського буде аналогічним визнанню себе ДЛБЙБом!" (анекдот 2019-го року.)
Цікаво - коли таке скажуть стосовно Трампа?
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03.04.2025 22:15 Відповісти
Вже.
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03.04.2025 22:36 Відповісти
Я усіх, хто хоч один раз віддав свій голос за януковоща чи Зеленського, відразу вичєркнув зі свого "списку друзів. Вони для мене одночасно перетворилися на родичів, підлеглих, співпрацівників, колишніх подружок та просто знайомих. Жодного виключення! Ось такий я суровьій мужик і таке буде доти, доки я живу. То єсть навічно.
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04.04.2025 05:40 Відповісти
Як сказав один з головних персонажів фільму "Иван Васильевич меняет профессию", "Меня терзают смутые сомнения...". А продовжую словами одного з головних героїв фільму "В бой идут одни "старики" - "Откуда он взялся?".
Зареєстрований 2014 роком. У профілі, практично - "пустка". Я не пам"ятаю "ніка" (хоча на пам"ять ніколи не скаржився)... Спираючись на свій досвід, маю "підозру" - чиясь "консерва"... Бо щось ти дуже активно почав "ломиться в двері" - більше десятка "лайків" на мої коментарі, за один ранок. І допис "суперпатріотичний"...
І що тобі від мене потрібно? Мені "на хвіст сісти" і спробувать "закріпиться" у "обоймі" форумчан? Май на увазі - цей допис прочитає багато моїх підписників. Це, переважно, люди "мислячі". І, довіряючи мені та будучи попередженими, вони з обережністю будуть придивляться до тебе...
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04.04.2025 07:40 Відповісти
Зато ч твій нік пам'ятаю. Це для мене важливіше. Точніше це єдине, що мене турбує. Але можу на обидва питання відповісти докладніше. І ще одне питання. Я багато (навіть забагато) пишу, відповідаючи комусь в інтернеті. Не тому що графоман. Навпаки! А тому, що намагаюсь відповісти на любі заперечення. Звісно це фізично неможливо. Але намагаюсь. Особливо коли на дієті "чиста холодна вода с під крану". Тому, якщо тобі не цікаво читати, я краще не буду писати.
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04.04.2025 08:16 Відповісти
"Буль-буль-буль-буль...". Прямо "чиста холодна вода с-під крану"... Пустопорожня балаканина "ні про що"... Якби ти "багато писав" - я-б тебе пам"ятав... І запам"ятав-би не тільки за , власне, твоїми дописами, але й за полемікою з активними дописувачами форуму... А у тебе тут "ПУСТКА"... Така собі "чорна діра"... І у чому ти мене хочеш "переконать"?
Головний принцип людей моєї професії "будьте уважні в деталях!"... От я і звернув увагу на "деталі"... Логічно мислить ще ніхто не міг заборонить...
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04.04.2025 08:39 Відповісти
Звісно тепер надо відповідати. А так не хочеться в мене у тебе теж "пустка". Але ніяких "сумнівів" немає. С тобою не спорю бо частіше за все згоден. Тому і плюсів наставив. Я плюси не за ніки ставлю, а за думки в постах. Ставлю всім, крім явної ольгінскої лахти. Сьогодні ще спав, тому багато сотень постів пролайкав. Можливо тисячі.
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04.04.2025 09:09 Відповісти
Ти хоч сам віриш, у те, що пишеш?
Одна розумна людина колись сказала: "Не вважайте оточуючих недоумками... Краще вважать їх, за розумовими здібностями, рівними собі... Тоді жить легше...".
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04.04.2025 09:21 Відповісти
Звісно ж. В мене непорушне правило. Писать тільки правду. Е ще одне - писати на тверезву голову. Але воно на жаль якраз дуже таки порушне
Тому краще таки відкажуся від бажання більш підробно описати свої "обстоятєльства". Забагато треба лічних данньіх привести. А з урахуванням того факту що заходжу через гуглаккаунт (і це мені дуже подобається) воно таки може бути чрєвато. А писати багато для однієї людини дуже лєніво.
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04.04.2025 09:52 Відповісти
Все, тобою перераховане - твої власні проблеми... Я залишаюся при своїй думці : ти - "консерва"... На моєму "хребті" у "обойму" форумчан тобі "в"їхать" не вдасться...
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04.04.2025 09:57 Відповісти
Маємо те що маємо ©
Але одну підсказку дам. До 2014 я частіше новини читав на Корреспонденте. Там їх і коментував. А серед інших сайтів в інтернеті 99% писав на лішнехромомних технічних форумах. Типа хобота, мисттьі, скуля. В березні того року мене майже всюди забанили "довічно". На хоботі правда згодом відновили, без пояснення причини. Але після березня 2022 в мене зникла будь яка мотивація щось ще пояснювати. Росіянцев треба тільки вбивати. Бажано всіх. Нік усюди був "Grobik". Тільки у ЖЖ "gro_bik".
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04.04.2025 10:09 Відповісти
Зразу скажу - тут тобі "не світить"... Тому що ти - "каламутний"... Чому - я тобі пояснив... Тут ідіотів менше, ніж на інших сайтах...
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04.04.2025 10:35 Відповісти
Ідіотів багато на всіх сайтах.
Без винятку. Скільки точно не скажу.
Але більше 98% однозначно.
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04.04.2025 10:44 Відповісти
ну потрібно трішки почекати, коли мита почнуть справді діяти та ціни на всі товари поповзуть догори прозріє дуже багато сліпих
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03.04.2025 22:23 Відповісти
щось вас сьогодні зареганих забагато, і всі як один за трампоїда виступаєте
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03.04.2025 22:41 Відповісти
іди на путіна магадурник
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03.04.2025 22:47 Відповісти
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03.04.2025 22:51 Відповісти
А конспірологиня Лора що каже? - куди крива Трампа виведе?
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03.04.2025 22:24 Відповісти
Десь у Росії (здається, в Тамбові), у 2023 році, чоловік звернувся до "таролога", з проханням про ворожіння стосовно того, чи не мобілізують його на війну. Та розклала карти і повідомила, що мобілізувать його не будуть. Через кілька днів чоловік отримав повістку. Прийшов і побив ворожку. Отримав п"ять років тюрми. В армію його тоді, не мобілізували... "Карти не брешуть!"
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03.04.2025 22:46 Відповісти
🤣👍
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03.04.2025 23:34 Відповісти
А трампло хоче "догнать і перегнать" найвеличнішого диктатора **********, у швидкості зростання антирейтингу.
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03.04.2025 22:27 Відповісти
Початок кінця для Трампа і порятунку США від мага.
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03.04.2025 22:39 Відповісти
В реальном секторе начинаются процессы, на которые рассчитал Трамп.

Например, автопроизводитель Stellantis (Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks, Vauxhall) уже заявил, что останавливает производство на сборочных заводах в Канаде и Мексике после введения Трампом пошлин на автомобили

Тактика Трампа: пока толстый (США) похудеет, худой (менее сильные экономики) сдохнет. Т.е. пострадают больше (с)
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03.04.2025 22:39 Відповісти
А ще й сто днів не накукурікав.
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03.04.2025 22:47 Відповісти
Ну вы там держитесь...
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03.04.2025 23:03 Відповісти
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03.04.2025 23:51 Відповісти
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04.04.2025 08:24 Відповісти
Такими методами і темпами "правління" Д.Трампа "золотий вік Америки" добіжить кінця навіть не розпочавшись. Панама, Гренляндія, Канада, Україна. І Тайвань на закуску (вірніше - на удавку).
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04.04.2025 10:02 Відповісти
 
 