Схвалення Трампа у США впало до найнижчого рівня за час другої каденції, - опитування
Рейтинг схвалення американського президента Дональда Трампа впав до найнижчого рівня під час його другого терміну перебування в Білому домі на тлі його управління економікою і нещодавнього витоку військової інформації з чату Signal.
Про це пише The Hill із посиланням на дані опитування Reuters/Ipsos, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з ним, рейтинг схвалення Трампа становить 43%, що на 2% нижче порівняно з опитуванням, проведеним наприкінці березня. Після вступу Трампа на посаду 20 січня його рейтинг схвалення становив 47%.
В останньому опитуванні 37% респондентів схвалили управління Трампа економікою і 30% схвалили його підхід до вирішення проблеми високої вартості життя в країні.
Водночас більшість американців – 52% – заявили, що підвищення мит на автомобілі та автозапчастини завдасть шкоди пов’язаним з цією галуззю людям.
Подібна частка респондентів вважає, що підвищення мит на всі товари, про які Трамп оголосив у середу, погіршить ситуацію, а не покращить. Згідно з опитуванням, приблизно третина виборців, в тому числі республіканців, заявили, що мита зашкодять економіці.
Респонденти також розкритикували Трампа через витік з чату Signal за участю кількох членів його адміністрації.
Переважна більшість респондентів, а це 74%, заявили, що офіційні особи були "нерозсудливими", обговорюючи плани війни у такий спосіб. Натомість 22% сказали, що це нешкідливо.
Про нерозсудливість посадовців говорили 91% демократів і 55% виборців Республіканської партії.
Трохи більше ніж третина респондентів, 34%, схвалили зовнішню політику Трампа, що на 3% менше, ніж в опитуванні, проведеному наприкінці березня. Майже половина – 48% – були задоволені тим, як американський президент контролює імміграцію.
Опитування Reuters/Ipsos проводилося з 31 березня по 2 квітня серед 1486 дорослих американців. Похибка становить близько 3%.
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шмониперевірки. Ті, хто тоді був підприємцем, згадують ті часи, як рай для малого бізнесу.
їх тисячами звільняють з роботи, а вони мовчать.
комерсантам підвищують ціни на сировину, комплектуючі, а вони мовчать.
пересічним підвищують ціни на їжу, одяг, оренду житла, а вони мовчать.
залишилось стати на коліна, та благати маска, не лишати їх громадянства.
ось він! загниваючий імперіалізм, з сов'єтських комуняцьких книжок.
Батько Ілона Маска заявив, що вони з сином захоплюються Путіним, вважаючи його прикладом сильного лідера. Він відзначив, що Путін завжди спокійний і говорить логічні речі, що викликає їхнє захоплення.
Ці іпанати явно не тільки щось шмалять, а й чимсь шпиртаються.
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Саме час, Найкращому дати Трампу уроки популярності
Цікаво - коли таке скажуть стосовно Трампа?
Зареєстрований 2014 роком. У профілі, практично - "пустка". Я не пам"ятаю "ніка" (хоча на пам"ять ніколи не скаржився)... Спираючись на свій досвід, маю "підозру" - чиясь "консерва"... Бо щось ти дуже активно почав "ломиться в двері" - більше десятка "лайків" на мої коментарі, за один ранок. І допис "суперпатріотичний"...
І що тобі від мене потрібно? Мені "на хвіст сісти" і спробувать "закріпиться" у "обоймі" форумчан? Май на увазі - цей допис прочитає багато моїх підписників. Це, переважно, люди "мислячі". І, довіряючи мені та будучи попередженими, вони з обережністю будуть придивляться до тебе...
Головний принцип людей моєї професії "будьте уважні в деталях!"... От я і звернув увагу на "деталі"... Логічно мислить ще ніхто не міг заборонить...
Одна розумна людина колись сказала: "Не вважайте оточуючих недоумками... Краще вважать їх, за розумовими здібностями, рівними собі... Тоді жить легше...".
Тому краще таки відкажуся від бажання більш підробно описати свої "обстоятєльства". Забагато треба лічних данньіх привести. А з урахуванням того факту що заходжу через гуглаккаунт (і це мені дуже подобається) воно таки може бути чрєвато. А писати багато для однієї людини дуже лєніво.
Але одну підсказку дам. До 2014 я частіше новини читав на Корреспонденте. Там їх і коментував. А серед інших сайтів в інтернеті 99% писав на лішнехромомних технічних форумах. Типа хобота, мисттьі, скуля. В березні того року мене майже всюди забанили "довічно". На хоботі правда згодом відновили, без пояснення причини. Але після березня 2022 в мене зникла будь яка мотивація щось ще пояснювати. Росіянцев треба тільки вбивати. Бажано всіх. Нік усюди був "Grobik". Тільки у ЖЖ "gro_bik".
Без винятку. Скільки точно не скажу.
Але більше 98% однозначно.
Например, автопроизводитель Stellantis (Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks, Vauxhall) уже заявил, что останавливает производство на сборочных заводах в Канаде и Мексике после введения Трампом пошлин на автомобили
Тактика Трампа: пока толстый (США) похудеет, худой (менее сильные экономики) сдохнет. Т.е. пострадают больше (с)