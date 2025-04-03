Схвалення Трампа у США впало до найнижчого рівня за час другої каденції, - опитування

Рейтинг схвалення американського президента Дональда Трампа впав до найнижчого рівня під час його другого терміну перебування в Білому домі на тлі його управління економікою і нещодавнього витоку військової інформації з чату Signal.

Про це пише The Hill із посиланням на дані опитування Reuters/Ipsos, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, рейтинг схвалення Трампа становить 43%, що на 2% нижче порівняно з опитуванням, проведеним наприкінці березня. Після вступу Трампа на посаду 20 січня його рейтинг схвалення становив 47%.

В останньому опитуванні 37% респондентів схвалили управління Трампа економікою і 30% схвалили його підхід до вирішення проблеми високої вартості життя в країні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп звільнив кількох "нелояльних" працівників Ради нацбезпеки після поради конспірологині, - ЗМІ

Водночас більшість американців – 52% – заявили, що підвищення мит на автомобілі та автозапчастини завдасть шкоди пов’язаним з цією галуззю людям.

Подібна частка респондентів вважає, що підвищення мит на всі товари, про які Трамп оголосив у середу, погіршить ситуацію, а не покращить. Згідно з опитуванням, приблизно третина виборців, в тому числі республіканців, заявили, що мита зашкодять економіці.

Респонденти також розкритикували Трампа через витік з чату Signal за участю кількох членів його адміністрації.

Переважна більшість респондентів, а це 74%, заявили, що офіційні особи були "нерозсудливими", обговорюючи плани війни у такий спосіб. Натомість 22% сказали, що це нешкідливо.

Про нерозсудливість посадовців говорили 91% демократів і 55% виборців Республіканської партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Торгові мита Трампа завдали удару по американській економіці найсильніше, - Bloomberg

Трохи більше ніж третина респондентів, 34%, схвалили зовнішню політику Трампа, що на 3% менше, ніж в опитуванні, проведеному наприкінці березня. Майже половина – 48% – були задоволені тим, як американський президент контролює імміграцію.

Опитування Reuters/Ipsos проводилося з 31 березня по 2 квітня серед 1486 дорослих американців. Похибка становить близько 3%.