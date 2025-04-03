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Новини Скорочення в США
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Трамп звільнив кількох "нелояльних" працівників Ради нацбезпеки після поради конспірологині, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп вирішив звільнити трьох співробітників Ради національної безпеки після того, як відома американська конспірологиня Лора Лумер стверджувала, що вони "нелояльні" до нього.

Про це пишуть The New York Times та CNN, передає Цензор.НЕТ.

За даними джерел видань, Трамп нібито ухвалив рішення про звільнення деяких співробітників Ради національної безпеки після зустрічі з американською консервативною конспірологинею Лорою Лумер у Білому домі.

Вона відома зокрема просуванням теорії змови, згідно з якою теракти 11 вересня 2001 року були інсценовані "силами" всередині США.

Лумер також активно підтримувала Трампа під час президентських виборів 2016 року. Як пише CNN, її також помітили серед оточення Трампа під час останньої президентської кампанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Трампа почала масові звільнення в установах охорони здоров’я, - Reuters

Трамп звільнив кількох працівників за порадою конспірологині Лори Лумер

ЗМІ повідомляють, що під час візиту до Білого дому Лумер нібито висловила обурення, що навіть після перевірки до Ради нацбезпеки США "прослизнули" так звані "неокони" — представники зовнішньополітичних поглядів, які зазвичай асоціюються з адміністрацією Буша-молодшого.

За даними журналістів, серед звільнених чиновників — Браян Волш, директор з питань розвідки та колишній співробітник Марка Рубіо в Сенатському комітеті з питань розвідки; Томас Будрі, старший директор з питань законодавства, який працював у Конгресі; Девід Фейт, старший директор з питань технологій і національної безпеки, який працював у Держдепартаменті за часів першої адміністрації Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні планують скорочення армійського командування, - CNN

Автор: 

США (22685) звільнення (2670) Трамп Дональд (5576) Волц Майк (75)


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Топ коментарі
+22
золотий вік дурків...
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03.04.2025 20:21
+22
Яке тупе і дике нічтожество керує першою країною світу.
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03.04.2025 20:25
+17
Судя по морде консiпрологинi, на картах раскинула.

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03.04.2025 20:26
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Усе для перемоги ! Для перемоги Московії !
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03.04.2025 20:18 Відповісти
ні!
російська імперія доживає останні роки.
для перемоги китаю!
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03.04.2025 20:25 Відповісти
Яке тупе і дике нічтожество керує першою країною світу.
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03.04.2025 20:25 Відповісти
з чого ви взяли, що тупе? тому що жовта преса якусь дичину написала?
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03.04.2025 20:39 Відповісти
а з чого ви взяли що розумне?
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03.04.2025 21:20 Відповісти
я такого не стверджував
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03.04.2025 21:21 Відповісти
Але ви озвучили доволі очевидний скепсис щодо його тупості - не зважаючи на те, що він робив останнім часом. Це наводить на думку, що ви все ж покладаєте певні надії на його розум. І водночас чомусь уникаєте прямо озвучити свою позицію, ховаючи її за маніпулятивною риторикою.
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03.04.2025 21:29 Відповісти
Євреї жорстко взяли цього дурня Трампа в оборот. Єврейка Лаура Лорі стуканула і "Президент США Дональд Трамп вирішив звільнити трьох співробітників Ради національної безпеки після того, як відома американська конспірологиня Лора Лумер стверджувала, що вони "нелояльні" до нього". Треба євреям перенести столицю в Єрусалим- Трамп , як той піонер "завжди готовий!". Треба звільнити територію Гази від палестинців-Трамп радий старатися. Треба звинуватити Колумбійський і Гарвардський університети в антисемітизмі- Трамп каже : "будь ласка". Найбільш довірені особи в Трампа євреї Віткофф і Кушнер. Останній іще до того сват Трампа. Ну, ну, подивимся, чим закінчится епоха світової турбулентності імені Трампа.
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03.04.2025 21:27 Відповісти
"єслі в кранє нет води .."
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03.04.2025 21:31 Відповісти
Среди трёх богатырей
Тоже есть один ...
Добрыня Никитич, таки да.
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03.04.2025 21:36 Відповісти
останніх вже багато років в різних фільмах, тепер і до Марвела добрались обов'язково має бути позитивний герой єврей, і без нього світ би не врятували.
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03.04.2025 22:34 Відповісти
Два дебіла ета сіла! Особливо два дебіли-антисеміти...
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03.04.2025 23:16 Відповісти
Скажи чесно, ти вважаєш Бібі Нетаньяху, який нещодавно знищив 40 тисяч семітів-палестинців антисемітом? Ти скоріше за все, теж латентний антисеміт.
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04.04.2025 00:12 Відповісти
золотий вік дурків...
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03.04.2025 20:21 Відповісти
це вже распутінщина

.
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04.04.2025 01:46 Відповісти
скільки ж путлєр їй платить?
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03.04.2025 20:23 Відповісти
добре платить....
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04.04.2025 01:47 Відповісти
у них недолічена конспірологиня, у нас звільняють по порадам андрейки того шо борисович)
знайди 10 відмінностей)
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03.04.2025 20:23 Відповісти
є одна відмінність. у нас це правда так і є.
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03.04.2025 20:41 Відповісти
А ще була секта алатра
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03.04.2025 20:49 Відповісти
Эта конспирологиня делала Трампу минет - чем хвалилась. Про Ермака неизвестно.
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03.04.2025 22:18 Відповісти
трампуша, благаю, не зупиняйся!
не виганяй аутиста ілону!
ламайте, палите, знищуйте америку! мага форевер!
як українці, заслужили зе!лідара, так і піндоси заслужили трампа!маска.
як що, рожеві європейські поні, досі не роздуплилися, наступне: розвал європейського союзу, та знищення по одному!!
а от тепер, давайте поговоримо про правильність чи ні, брекзиту....
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03.04.2025 20:24 Відповісти
молодець, не каструля.
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03.04.2025 20:35 Відповісти
довбойоб.. лікуйся.
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03.04.2025 20:38 Відповісти
А потім - Fallout!
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03.04.2025 20:43 Відповісти
Фільм такий був - Ідіократія...
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03.04.2025 20:25 Відповісти
В США Рада нацбезпеки та аналог в Украіні Ставки? І хто в нас конспірологія, якщо є?
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03.04.2025 20:26 Відповісти
Вона на виїзді в болгарії
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04.04.2025 11:52 Відповісти
Судя по морде консiпрологинi, на картах раскинула.

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03.04.2025 20:26 Відповісти
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03.04.2025 20:39 Відповісти
Єдине, що доброго може зробити Трамп, то якось змусити херпіду не балотуватися, бо лохи знову припруться і виберуть його на біду Україні і всім адекватним людям. Все решта, що він робить - повний капець!
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03.04.2025 20:27 Відповісти
скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты
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03.04.2025 20:28 Відповісти
CNN давно відомий фейкомет, а The New York Times дивує
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03.04.2025 20:30 Відповісти
О, так! Всі хто пише погана про трампушу - то фейкомьоти, яки страждають на дуже небезпечне психичне захворення - TDS (Trump derangement syndrome)
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03.04.2025 20:38 Відповісти
Ще не всі українські трампісти повісилися на власних прутнях? Як воно жити з розумінням, шо ти помилка людської еволюції?
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03.04.2025 23:18 Відповісти
Нелояльний бо не лох.
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03.04.2025 20:30 Відповісти
відбитий даун, наш клован на його фоні просто профі
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03.04.2025 20:30 Відповісти
наш такий самий, тільки молодше)
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03.04.2025 20:34 Відповісти
наш клован своїми діями шкодить тільки нам, професійний банкрут всьому світу
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03.04.2025 20:40 Відповісти
і чим трамп тобі може нашкодити? долар обвалити? ну і пофуй, топчиновники правда вішатись почнуть, по під матрасом у них замість грошей буде багато різаного паперу.
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03.04.2025 20:45 Відповісти
ну так, торгівельна війна яка ризикує перерости у кризу аля 2008 то фігня. а ще риже ***** не виділить жодного патрона до пакетів байденівської допомоги, а це напряму зачепить нас
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03.04.2025 20:49 Відповісти
у нас не торгівельна війна, вам подобається?

риже ***** не виділить жодного патрона, бо ахметка в два рази став багатше
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03.04.2025 20:52 Відповісти
йди закинь гроші у фонд хомутинніка
магазебіл
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03.04.2025 21:03 Відповісти
Я таких не знаю, і підпис у тебе прикольний
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03.04.2025 21:06 Відповісти
зебілятко дурачка валяє типу не знає хто реальний власник фонду вар'ята
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03.04.2025 21:14 Відповісти
Порохоботи несамовито кидаються й випорожнюються на тих, у кому бачать "конкурентів". Притулу, Залужного, Чмута, Білецького. Політичний труп ніяк не вкладеться у політичну могилу.
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03.04.2025 23:23 Відповісти
на зло порохоботам проголосуємо за чергового прикольного шута, хужє не будєть, хоч паржом 2.0.
і якось ти дуже хвацько змішав до купи Білецького Залужного, чергового клоуна-проект олігархів та чмиря який завжди обсирав пороха.
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04.04.2025 00:04 Відповісти
напевно, ***** піджене трампону своїх тувинських шаманів. Трампон з маском разом шмаль димлять..
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03.04.2025 20:31 Відповісти
Псина, закажи у шайгИ шаманов.
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03.04.2025 20:31 Відповісти
З часом можливо виявиться, що та конспірогиня агент Кремля, агентка впливу по визначенню, або "путінферштейнша, або банальна ідіотка Кремля, або просто афериска, яка яка як муха на г*вно прибігла в адміністрацію Трампа Байдена з його партією прибічників "путінферштейн"- удачно прімкнувшая.
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03.04.2025 20:31 Відповісти
конспірологиня - просто афериска.
цікаво рижий рване вухо слухає поради тарологів та плоскоземельників...
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03.04.2025 20:35 Відповісти
Трампу важливіше відношення чиновників до нього особисто, а не їхнє відношення до роботи на країну США.
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03.04.2025 20:35 Відповісти
У Південній Кореї екс-президент країни, Пак Кин Хе, опинилася за гратами, після консультацій з своєю подругою, що займалася віщуваннями...
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03.04.2025 20:35 Відповісти
6 жовтня, 2023
Стефанчук нагородив таролога та демонолога.
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03.04.2025 21:09 Відповісти
Знав одного дерматолога. Його поперли з поліклініки, через прийом пацієнтів «під шоффе» і він пішов працювати в приймальний пункт склотари, тарологом. Давно, ще при союзі.
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04.04.2025 04:04 Відповісти
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03.04.2025 20:37 Відповісти
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03.04.2025 20:41 Відповісти
Переклад на українську реальність - дівчина Трампа.
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03.04.2025 20:49 Відповісти
Слово "дівчина" тут якесь недоречне.
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03.04.2025 23:24 Відповісти
Це сарказм, на манер дівчина губернатора запоріжської області, яка теж була віщункою.
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04.04.2025 14:21 Відповісти
Ну і лошара! Просто взяв та звільнив. А треба було за нелояльність розстріляти їх з кулемета. Саме так робить його друг та розумний хлопець Ин
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03.04.2025 20:49 Відповісти
Прощай, Америка, О! (с)
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03.04.2025 20:50 Відповісти
Выдуманный фейк.
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03.04.2025 20:55 Відповісти
Брайтон Біч підтягнувсь? Ці за свого вождя диван пропердять.
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03.04.2025 23:25 Відповісти
Діду трампу, треба бути обережніше з жінками, бо потім, і до суду подадуть, за його намагання, вникнути, у суть справи…
Прикладів, у нього з адвокатами, вдосталь, як і рішень судів США !!
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03.04.2025 21:25 Відповісти
🤦нема слів... "Риптидоїди захопили Білий Дім"
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03.04.2025 21:45 Відповісти
о, тепер кухарка в сша керує країною...
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03.04.2025 21:46 Відповісти
Ох і Їцько. Конспірологиня ( тьху ти попридумують) часом не з бурятії?
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03.04.2025 22:02 Відповісти
Лишилося завести оракула і астролога та періодично спалювати їх на вогнищі.
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03.04.2025 22:45 Відповісти
Фєміна!!! Логиня!!! Болгариня!!!
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03.04.2025 23:19 Відповісти
Неоконами MAGA-фашисти називають недобитих справжніх республіканців. Часів Рейґана, Буша та Джона Маккейна. Яких вони затято виганяють із захопленої та зґвалтованої партії.
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03.04.2025 23:28 Відповісти
Обычное дело для диктаторов - и у Гитлера, и у путина полно колдунов, мистиков и шаманов.
А чем ТрамПодонок хуже?!
Он прилежно их копирует...
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04.04.2025 07:19 Відповісти
 
 