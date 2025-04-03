Трамп звільнив кількох "нелояльних" працівників Ради нацбезпеки після поради конспірологині, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп вирішив звільнити трьох співробітників Ради національної безпеки після того, як відома американська конспірологиня Лора Лумер стверджувала, що вони "нелояльні" до нього.

Про це пишуть The New York Times та CNN, передає Цензор.НЕТ.

За даними джерел видань, Трамп нібито ухвалив рішення про звільнення деяких співробітників Ради національної безпеки після зустрічі з американською консервативною конспірологинею Лорою Лумер у Білому домі.

Вона відома зокрема просуванням теорії змови, згідно з якою теракти 11 вересня 2001 року були інсценовані "силами" всередині США.

Лумер також активно підтримувала Трампа під час президентських виборів 2016 року. Як пише CNN, її також помітили серед оточення Трампа під час останньої президентської кампанії.

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ЗМІ повідомляють, що під час візиту до Білого дому Лумер нібито висловила обурення, що навіть після перевірки до Ради нацбезпеки США "прослизнули" так звані "неокони" — представники зовнішньополітичних поглядів, які зазвичай асоціюються з адміністрацією Буша-молодшого.

За даними журналістів, серед звільнених чиновників — Браян Волш, директор з питань розвідки та колишній співробітник Марка Рубіо в Сенатському комітеті з питань розвідки; Томас Будрі, старший директор з питань законодавства, який працював у Конгресі; Девід Фейт, старший директор з питань технологій і національної безпеки, який працював у Держдепартаменті за часів першої адміністрації Трампа.

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