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Новини Тарифи Трампа
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Торгові мита Трампа завдали удару по американській економіці найсильніше, - Bloomberg

Допомога Україні може зменшитись, незалежно від результатів президентських виборів у США

Введення нових мит адміністрацією Дональда Трампа призвело до серйозних втрат для американських активів, спричинивши падіння фондових індексів і зниження курсу долара.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ф'ючерси на фондові індекси США знизились більш ніж на 4% через введення нових мит адміністрацією Дональда Трампа, що викликало ослаблення курсу долара і падіння прибутковості 10-річних казначейських облігацій до найнижчого рівня з жовтня минулого року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про нові мита США: "Пацієнт буде набагато більшим та витривалішим"

Тим часом європейські та азійські ринки зазнали менших втрат. Європейський індекс Stoxx Europe 600 знизився на 1,9%, але євро зміцнилося на 2,2% відносно долара, а японська ієна піднялася на 1,9%. За день долар пережив найгірший спад за останні два роки, оскільки інвестори налаштовуються на можливі негативні економічні наслідки.

Експерт з National Australia Bank Ltd Рей Еттрілл зазначив, що посилення побоювань щодо економічного зростання в США через нові мита і падіння фондових індексів веде до ослаблення долара, який втрачає свою традиційну підтримку як резервна валюта.

Повідомляється, що американський фондовий ринок вже перебував у стані нестабільності, але нові заходи тільки погіршили ситуацію. З початку року S&P 500 втратив 3,6%, а Nasdaq 100 - 7%. Технологічні компанії США також зазнали збитків. Натомість європейський DAX зріс на 10% у 2025 році.

На тлі цих подій інвестори активно шукають безпечні активи, очікуючи на можливі контрзаходи з боку інших країн.

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Автор: 

мито (1016) США (22685) тарифи (2028) Трамп Дональд (5576)


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Топ коментарі
+32
Рыжее чмо сделало то о чем мечтали все кремлевские петухи.
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03.04.2025 17:17
+18
зробили самі себе. Причому на рівному місці. І всі мовчать
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03.04.2025 17:21
+18
руда,обіссяна собака-"робить Америку великою".
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03.04.2025 17:22
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Рыжее чмо сделало то о чем мечтали все кремлевские петухи.
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03.04.2025 17:17 Відповісти
Особливо якщо врахувати що на русню і Білорусь мита немає...
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03.04.2025 18:10 Відповісти
Роздів поца до трусів
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03.04.2025 21:46 Відповісти
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03.04.2025 17:20 Відповісти
Да тут как раз и у шерифа проблемы.
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03.04.2025 17:21 Відповісти
зробили самі себе. Причому на рівному місці. І всі мовчать
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03.04.2025 17:21 Відповісти
Не мовчать. Ніхто не хоче втрачати гроші через маразматика.
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03.04.2025 17:31 Відповісти
перемогу ліплять з просирів, десь я вже таке бачів.
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03.04.2025 17:55 Відповісти
Багаті просто їдуть в нормальні держави, а бідні отримають по повній, як завжди
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03.04.2025 17:55 Відповісти
там багато багатих. Вони бізнес не 1 день будували щоб все поср*ти через якогось хворого придурка і кудись линяти
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03.04.2025 18:15 Відповісти
Цікаво, а куди дивиться Конгрес?
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03.04.2025 18:16 Відповісти
......По оценкам аналитиков агентства Bloomberg, дополнительные американские пошлины нанесут ущерб глобальной торговле в размере 33 триллионов долларов. Если эти деньги каким-то необъяснимым образом окажутся у США, то это позволит Вашингтону погасить почти весь госдолг.
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03.04.2025 18:37 Відповісти
Что у вас курят на ботоферме такое забористое? Не для себя, друг спрашивает.
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03.04.2025 18:56 Відповісти
з якого дива ці гроші мають там опинитися?
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03.04.2025 19:21 Відповісти
руда,обіссяна собака-"робить Америку великою".
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03.04.2025 17:22 Відповісти
Дивлюсь я на небо тай думку гадаю...
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03.04.2025 17:23 Відповісти
все ОК , на Алі Експрес ціни не ростуть , я сьогодні купляв
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03.04.2025 17:23 Відповісти
А чого вони там мають рости? Швидше навпаки...
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03.04.2025 18:12 Відповісти
це вже америка велика , чи ще ні ?
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03.04.2025 17:24 Відповісти
Тампон такий же економіст як і *****. Той хвалився що за доллар йому давали багато рублів а помаранчевий буде хвалитися що за рубль йому будуть давати багато доларів
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03.04.2025 17:25 Відповісти
На самом деле для Америки сейчас самый выгодный шаг - пустить в кризис весь мир и используя остатки былого влияния и зависимости других стран от рынка США - пережить его лучше всех, ибо былое влияние уже давно уходит и приходит новое время экономики численности населения, где решать будет лишь количество человекоресурса страны, а в такую игру штаты играть уже не смогут.

Тот же Евросоюз потявкает да сглотнет, как это и было всегда, ибо к единому мнению как всегда никто не придет и взять на себя какую либо ответственность никто не захочет.
В лучшем случае будет очередная обеспокоенность без каких либо последствий для США.

В целом если рассматривать конкретно последствия для США - они будут скорее положительными за счет как раз таки слабости политической системы Евросоюза.
А с тем же Китаем отношения и так всегда были напряжные, так что и там все идет скорее в плюс. Правда Китай как раз таки может поднять тарифы в ответ, но в таком случае +/- ничего не изменится с учетом новых тарифов от США..
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03.04.2025 17:33 Відповісти
Таких фантазерів тут було у 2019 та в США 2024, результат прямо протилежний словісному поносу
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03.04.2025 17:45 Відповісти
какие смешные своей невежественностью сентенции
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03.04.2025 17:48 Відповісти
У тебя
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03.04.2025 18:47 Відповісти
Бред. Происходит как-раз абсолютно противоположное.
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03.04.2025 18:51 Відповісти
Який нах чєловєкоресурс? Всюди на підприємствах уже роботи пашуть... Маск от давно уже скорочує персонал, бо його машини все більше роботами збираються...
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03.04.2025 19:22 Відповісти
МММ, нет. Будь везде роботы у нас бы сейчас был бы мировой кризис безработных.
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03.04.2025 19:45 Відповісти
Пациенту сделали операцию, пациент выжил но должен поправиться, может, а может и нет!
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03.04.2025 17:35 Відповісти
І ЦЕ ЩЕ НАВІТЬ ОТВЕТКА НЕ ПРИЛЕТІЛА ВІД ЄС І КИТАЮ
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03.04.2025 17:36 Відповісти
ціни на АйФони виростуть , тому шо комплектующі с Китаю
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03.04.2025 17:38 Відповісти
а фірми чиї? кітайози повикупляли в янкі ті заводи хіба?
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03.04.2025 17:59 Відповісти
І можливо не буде. Від Европи щось в стилі пук-среньк. Китай, ну тут хз.
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03.04.2025 17:42 Відповісти
европе вообще сейчас не надо дергаться, цены вырастут в штатах, а не в европе, европа тарифов не вводила, а потом можно будет посмотреть что и как
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03.04.2025 17:59 Відповісти
Дешевше скинутися та завалити цього рижого маразматика
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03.04.2025 17:38 Відповісти
Далі буде у сша.

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03.04.2025 17:42 Відповісти
Так, якщо не з'явиться новий Франклін Рузвельт, Америці *******...
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03.04.2025 18:15 Відповісти
Америка выстоит и очиститься от причем возможно что мы это увидим быстрее чем думаем.
Просто у всех стран были плохие времена, а были времена полный ******. В Германии после первой был полный ******. Вскарабкалась.
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03.04.2025 19:47 Відповісти
И шо потом?
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03.04.2025 20:24 Відповісти
Исправление той ***** что наворотил Трамп, реформы направленные на экономический рост и так дальше.
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03.04.2025 20:37 Відповісти
Не, я спрашиваю, шо было после первой в Германии? Смекаешь?
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03.04.2025 20:45 Відповісти
Полная жопа и экономическая разруха
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03.04.2025 20:51 Відповісти
- Трампе, що з їпалом?
- Страшно, дуже страшно! Ми не знаємо, що це таке, якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Ми, звісно, при своїй неосвіченості можемо навіть допустити, що це диверсія якась...
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03.04.2025 17:45 Відповісти
Терпилы-амеры , претерпевайте и дальше своего пыню-2... Чесслово, шо кацапы, которые с.ут выйти на свой майдан.
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03.04.2025 17:49 Відповісти
ну, ми майданили, шо змінилось з 2014? ну шо? шобло при владі перевзулось на льоту та ще тількі гірше стало.
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03.04.2025 18:04 Відповісти
фьодорич, ти? Як там в Ростові?
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03.04.2025 18:22 Відповісти
шо змінилось я запитую? коаліція зе ригів при владі, РЕГІОНАЛІВ КАРЛ!!!
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03.04.2025 18:36 Відповісти
багато чого змінилось. Але головне шо ми не в тайожному союзі.
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03.04.2025 19:46 Відповісти
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03.04.2025 19:52 Відповісти
оце читаю коментарі такі і розумію де взялись ті 73% і чому Україна на 80 місці по IQ.
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03.04.2025 19:53 Відповісти
Угу. Але треба не тільки читати, але і в дзеркало дивитись))
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03.04.2025 21:43 Відповісти
Майдан это когда нет других способов привести власть в чувство реальности.
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03.04.2025 23:39 Відповісти
Не виключено.що з "трамбоном" США перейдуть на торгівлю в юанях і зайчиках
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03.04.2025 17:53 Відповісти
Тобто Трамп зробив гірше рядовим американцям, зменшивши їх купівельну спроможність, але краще американським експортерам, бо їх прибуток зросте...якщо від них не закриють зараз у відповідь всі ринки.
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03.04.2025 18:06 Відповісти
а с чего это у экспортеров должна вырасти прибыль? величина экспорта останется такой как и была
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03.04.2025 18:12 Відповісти
Наприклад - оплата робітникам. яка входить до собівартості товару - як була $20 за годину, так і залишається такою ж. Наприклад, собівартість при цьому складає $500. Але через девальвацію $ на 10% експортер отримує за товар не 1000 доларів, а 1100 при тих же затратах на собівартість.
Тобто - не $500, а $600 прибутку. Так, долар впав на 10%, але ж прибуток власника бізнесу виріс на 20%, бо робітників грабанули на 10%.
Дещо примітивно пояснив, але так, щоб було зрозуміло.
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03.04.2025 18:21 Відповісти
если есть девальвация валюти, то себестоимость никак не останется такой как была, экономика наука достаточно точная, если куда-то что-то пришло, то значит откуда-то это ушло
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03.04.2025 18:51 Відповісти
Не останется, тк могут быть и комплектующие импортные и тд, но в целом, если не повышать зарплату сотрудникам - себестоимость увеличится на меньший %, чем прибыль.
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03.04.2025 19:56 Відповісти
з позитиву для експортерів ще те що дешевший долар робить американський товар привабливішим для тих хто тримає капітал в інших валютах) але пересічному амеру звичайно краще від того не стане)
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03.04.2025 20:16 Відповісти
Американським експортерам доведеться конкурувати на ринку на якому лишиться "непродана" в Америці продукція. Так шо дуже врядчи що вони розбагатіють...
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03.04.2025 18:20 Відповісти
неправильно.
1. гірше буде рядовим американцям тому що зменшиться купівельна спроможність.
2. гірше буде експортерам реальної (матеріальної) продукції, тому що вони отримають підвищення мит в обратку.
3. краще буде "внутрішнім" підприємствам, тому що вони стануть більш конкурентоспроможними на внутрішньому ринку.
При цьому треба розуміти, шо внутрішній ринок США це головний ринок на Землі і там можна отримати найбільші прибутки. Тобто Трамп хоче перенаправити фінансові потоки з зовнішнього ринку США на внутрішній. Таку штука можна зробити 2 шляхами: знизити налоги у внутрішній реальній економіці (як це робили демократи) підняти налоги на іноземні товари.
ПС. можна додати шо перші кілька місяців-півроку головним буде перший пункт, а потім стане головним 3-й.
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03.04.2025 20:00 Відповісти
скріньте:

як не вийде з економікою (а воно здається не вийде) - трамп почне малєнькую побєдоносную войну . Наприклад, захопивши Гренландію...
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03.04.2025 18:07 Відповісти
Это очень даже хорошо, чем раньше трамп и его дебилоиды посадят Америку на задницу, тем быстрее американцы пошлют их в эту же задницу.
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03.04.2025 18:09 Відповісти
Вчера объявил а сегодня пи...дец. Такую чушь может только Блумберг.
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03.04.2025 18:14 Відповісти
блумберг всего лишь делает анализ фондовых индексов, на сегодня это да, п..дец )
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03.04.2025 19:09 Відповісти
У мене вже й матюків нема. Стільки грошей скільки ми втратили через ці срані тарифи не назбирати й за сто років.
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03.04.2025 18:16 Відповісти
чого ви мовчите, мені цікаво, якщо ви звідти?
де весь народ, опозиція, деми, суди, мітинги, притомні люди?
за blm ви різвенько піднялися, а тут таке робиться, куди там тому блм....
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03.04.2025 19:23 Відповісти
В сенаті вже починаються рухи.
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05.04.2025 06:16 Відповісти
ц не рухи, а посмикування
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05.04.2025 17:10 Відповісти
По великому рахунку Трамп ввів санкції проти власних реднеків.

Тепер вони заплатять дорожче за імпортні товари бо власних власне нема, а робити їх ніхто не буде за з/п 300 баксів як у В'єтнамі...
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03.04.2025 18:17 Відповісти
Хм походу пора бакси в євро переводити
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03.04.2025 19:00 Відповісти
Який відсоток китайського ширподребу на америці? Ось і відповідь на підвищення тарифів..
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03.04.2025 19:01 Відповісти
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03.04.2025 19:28 Відповісти
Но ни блумберг ни к нему подобные не сообщают ! что если путин не прекратит войну ! то страны покупающие нефть и газ из россий будут обложенны 500% пошлинами на товары привозимые в США.
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03.04.2025 20:28 Відповісти
Канада и Израиль стали первыми, кто официально объявил об отмене пошлин на американские товары в ответ на тарифную реформу президента Трампа. Это подтверждает, что стратегия работает: хочешь продавать в Америку - убери свои барьеры.
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04.04.2025 00:45 Відповісти
 
 