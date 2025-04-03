Торгові мита Трампа завдали удару по американській економіці найсильніше, - Bloomberg
Введення нових мит адміністрацією Дональда Трампа призвело до серйозних втрат для американських активів, спричинивши падіння фондових індексів і зниження курсу долара.
Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ф'ючерси на фондові індекси США знизились більш ніж на 4% через введення нових мит адміністрацією Дональда Трампа, що викликало ослаблення курсу долара і падіння прибутковості 10-річних казначейських облігацій до найнижчого рівня з жовтня минулого року.
Тим часом європейські та азійські ринки зазнали менших втрат. Європейський індекс Stoxx Europe 600 знизився на 1,9%, але євро зміцнилося на 2,2% відносно долара, а японська ієна піднялася на 1,9%. За день долар пережив найгірший спад за останні два роки, оскільки інвестори налаштовуються на можливі негативні економічні наслідки.
Експерт з National Australia Bank Ltd Рей Еттрілл зазначив, що посилення побоювань щодо економічного зростання в США через нові мита і падіння фондових індексів веде до ослаблення долара, який втрачає свою традиційну підтримку як резервна валюта.
Повідомляється, що американський фондовий ринок вже перебував у стані нестабільності, але нові заходи тільки погіршили ситуацію. З початку року S&P 500 втратив 3,6%, а Nasdaq 100 - 7%. Технологічні компанії США також зазнали збитків. Натомість європейський DAX зріс на 10% у 2025 році.
На тлі цих подій інвестори активно шукають безпечні активи, очікуючи на можливі контрзаходи з боку інших країн.
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Тот же Евросоюз потявкает да сглотнет, как это и было всегда, ибо к единому мнению как всегда никто не придет и взять на себя какую либо ответственность никто не захочет.
В лучшем случае будет очередная обеспокоенность без каких либо последствий для США.
В целом если рассматривать конкретно последствия для США - они будут скорее положительными за счет как раз таки слабости политической системы Евросоюза.
А с тем же Китаем отношения и так всегда были напряжные, так что и там все идет скорее в плюс. Правда Китай как раз таки может поднять тарифы в ответ, но в таком случае +/- ничего не изменится с учетом новых тарифов от США..
Просто у всех стран были плохие времена, а были времена полный ******. В Германии после первой был полный ******. Вскарабкалась.
- Страшно, дуже страшно! Ми не знаємо, що це таке, якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Ми, звісно, при своїй неосвіченості можемо навіть допустити, що це диверсія якась...
Тобто - не $500, а $600 прибутку. Так, долар впав на 10%, але ж прибуток власника бізнесу виріс на 20%, бо робітників грабанули на 10%.
Дещо примітивно пояснив, але так, щоб було зрозуміло.
1. гірше буде рядовим американцям тому що зменшиться купівельна спроможність.
2. гірше буде експортерам реальної (матеріальної) продукції, тому що вони отримають підвищення мит в обратку.
3. краще буде "внутрішнім" підприємствам, тому що вони стануть більш конкурентоспроможними на внутрішньому ринку.
При цьому треба розуміти, шо внутрішній ринок США це головний ринок на Землі і там можна отримати найбільші прибутки. Тобто Трамп хоче перенаправити фінансові потоки з зовнішнього ринку США на внутрішній. Таку штука можна зробити 2 шляхами: знизити налоги у внутрішній реальній економіці (як це робили демократи) підняти налоги на іноземні товари.
ПС. можна додати шо перші кілька місяців-півроку головним буде перший пункт, а потім стане головним 3-й.
як не вийде з економікою (а воно здається не вийде) - трамп почне малєнькую побєдоносную войну . Наприклад, захопивши Гренландію...
де весь народ, опозиція, деми, суди, мітинги, притомні люди?
за blm ви різвенько піднялися, а тут таке робиться, куди там тому блм....
Тепер вони заплатять дорожче за імпортні товари бо власних власне нема, а робити їх ніхто не буде за з/п 300 баксів як у В'єтнамі...