Торгові мита Трампа завдали удару по американській економіці найсильніше, - Bloomberg

Введення нових мит адміністрацією Дональда Трампа призвело до серйозних втрат для американських активів, спричинивши падіння фондових індексів і зниження курсу долара.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ф'ючерси на фондові індекси США знизились більш ніж на 4% через введення нових мит адміністрацією Дональда Трампа, що викликало ослаблення курсу долара і падіння прибутковості 10-річних казначейських облігацій до найнижчого рівня з жовтня минулого року.

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Тим часом європейські та азійські ринки зазнали менших втрат. Європейський індекс Stoxx Europe 600 знизився на 1,9%, але євро зміцнилося на 2,2% відносно долара, а японська ієна піднялася на 1,9%. За день долар пережив найгірший спад за останні два роки, оскільки інвестори налаштовуються на можливі негативні економічні наслідки.

Експерт з National Australia Bank Ltd Рей Еттрілл зазначив, що посилення побоювань щодо економічного зростання в США через нові мита і падіння фондових індексів веде до ослаблення долара, який втрачає свою традиційну підтримку як резервна валюта.

Повідомляється, що американський фондовий ринок вже перебував у стані нестабільності, але нові заходи тільки погіршили ситуацію. З початку року S&P 500 втратив 3,6%, а Nasdaq 100 - 7%. Технологічні компанії США також зазнали збитків. Натомість європейський DAX зріс на 10% у 2025 році.

На тлі цих подій інвестори активно шукають безпечні активи, очікуючи на можливі контрзаходи з боку інших країн.

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